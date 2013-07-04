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Ригоберто Уран надеется вернуться на велосипед в декабре

Ригоберто Уран надеется впервые после травмы сесть на велосипед в декабре

 

 

  32-летний колумбийский велогонщик команды EF Education First Ригоберто Уран надеется вернуться на велосипед в декабре. Получив многочисленные травмы во время падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 29 августа, Ригоберто Уран всё ещё восстанавливается.

 

  Ему пришлось перенести семичасовую операцию, провести 20 дней в больнице, а затем ждать несколько недель, прежде, чем ему разрешили перелёт в Колумбию. Из-за тяжёлых травм (перелом лопатки, ключицы, рёбер, проколотого лёгкого) Ригоберто Уран не смог стать участником второго выпуска Гран-фондо «Джиро де Риго». Но он присутствовал как основатель гонки и зритель. На пресс-конференции перед стартом Гран-фондо он поблагодарил за поддержку, которая помогла ему не сдаваться.

 

Ригоберто Уран надеется вернуться на велосипед в декабре

 

Ригоберто Уран надеется вернуться на велосипед в декабре

 

Ригоберто Уран надеется вернуться на велосипед в декабре

Photo © Rigoberto Urán ЯU @UranRigoberto

 

 

  Ригоберто Уран: «Моё восстановление идёт очень медленно и из-за того, что случилось, и потому, что после 30 лет всё сложнее, по крайней мере, так сказал Лучо Эррера.

 

  Я ещё не садился на велосипед, но надеюсь сделать это в декабре, а потом начать тренироваться, готовиться к следующему сезону. Благодаря любви и поддержке людей я не сдался. Спасибо людям Колумбии, потому что в самый тяжёлый момент получил от них огромную любовь.

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 4.07.2013

    Риго Здоровья, Здоровья и еще много-много Здоровья!

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