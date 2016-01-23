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Барт Де Клерк вернулся в профессиональный велоспорт с искусственным бедром

Личная победа Барта Де Клерка

 

 

  32-летний бельгийский гонщик Барт Де Клерк (Bart De Clercq) может считать старт на Туре  Омана-2019 своей личной победой. Он вернулся в профессиональный велоспорт после серьёзной травмы бедра, пропустив целый сезон. В последний раз он прикреплял номер участника на спину 513 дней назад.  Сейчас он впервые выступает в качестве гонщика команды Wanty-Gobert, хотя стал гонщиком этой бельгийской проконтинентальной команды с 2018 года.

 

  В январе прошлого года Барт Де Клерк упал во время тренировки и сломал бедро. Он перенёс несколько операций, которые не приносили облегчения. Осенью 2018 года врачам пришлось прибегнуть к последнему варианту, который мог поставить гонщика на ноги – заменить повреждённое бедро искусственным. И Барт Де Клерк смог вернуться в профессиональный велоспорт.

 

Личная победа Барта Де Клерка

 

 

 

  В интервью Sporza Барт Де Клерк рассказал: «Весь прошлый год был крайне тяжёлым. После каждого успешного шага у меня начинался рецидив. Нелегко было жить с постоянной болью. Но я снова и снова ставил перед собой цель, надеясь вернуться как можно скорее.

 

  Этим летом мне будет 33 года. Для гонщика я уже довольно стар, но как человек –  ещё молод для протеза. Поэтому мы так долго принимали решение о радикальном методе. Сначала попробовали все остальные варианты и вернулись к операции, когда другого выбора не осталось. Знаю, что у Флойда Лэндиса была похожая операция, но это не совсем то же самое. Не думаю, что у меня много предшественников в пелотоне.  

 

  Теперь чувствую облегчение. Считаю, что состояние неплохое, с каждой неделей мне становится лучше. В последний раз участвовал в гонке в сентябре 2017, поэтому знаю, что сначала мне будет тяжело. Тур Омана считаю своим шагом вперёд».

 

 

 

 

 

  В интервью Cyclingnews перед стартом Тура Омана-2019 Барт Де Клерк рассказал о том, каким было его возвращение в велоспорт:

 

«Падение было глупым, но имело серьёзные последствия. Сила удара пришлась только на бедро, на которое я приземлился при падении. Чётко помню, как лежу, пытаюсь встать и не могу. Мне пришлось снова лечь на землю. Потом попытался отползти к краю дороги – всего метр, но я не смог этого сделать из-за боли. Помню каждую секунду, когда меня везли в больницу. Думаю, ещё много лет буду об этом вспоминать.

 

  В день падения врачи попробовали зафиксировать перелом винтами. Тогда у меня всё ещё оставалось моё бедро. В итоге ничего не сработало. Хрящ вокруг головки бедра тоже был сломан, почти исчез. В июне прошлого года у меня прошла вторая операция, но и она не принесла результата, на которой надеялись. Потом я решился в конце сентября заменить своё бедро на искусственное, чего предпочёл бы избежать. Но, в конце концов, оказалось, что без этого не обойтись. Главной причиной такой операции было качество жизни. Мне было трудно даже просто ходить. Ходьба стала настоящей проблемой. Через каждые 100 метров мне приходилось садиться, чтобы отдохнуть. Операция стала единственной возможностью вернуться к обычной жизни.

 

  После первой операции мне пришлось лежать почти два месяца. Я не мог ничего делать. Но когда мне заменили бедро, уже через два дня я был дома и сел на тренажёр, пять минут покрутил педали. А через две недели смог ходить, опираясь на костыль. Через месяц я уже выезжал на велосипеде. До последней операции всё шло медленно и с постоянными откатами, а теперь восстановление проходило быстро, что прибавило решимости.

 

  Признаюсь, что были моменты, правда, очень короткие, когда мне было тяжело. Это не была депрессия, просто чувствовал себя плохо, но всегда быстро возвращал мотивацию. Всё время думал о том, что не хочу заканчивать вот так, что, по крайней мере, должен попытаться вернуться на свой прежний уровень. Если не попробую, не смогу с этим жить дальше. «Двигатель» у меня тот же самый, просто заменили некоторые части «кузова». Не вижу никаких препятствий к возвращению на свой уровень. На тренировках чувствую, что есть  прогресс.

 

  Если бы я был футболистом или бегал марафоны, наверное, ситуация была бы иной. Однако велоспорт – лучший вариант для человека с искусственным бедром. На данный момент не чувствую никакой разницы. Да, есть различие в мощности правой и левой ноги, но это просто мышечная масса. Это нормально. Мне не хватает нескольких процентов готовности, но форма будет улучшаться с каждой неделей, с каждой гонкой.

 

  Я сказал себе, что если на первом этапе Тура Омана-2019 выпаду из пелотона, ничего страшного. Если смогу усидеть – ещё лучше. И я очень, очень счастлив, что финишировал в группе».

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Теги к статье: Барт Де Клерк Bart De Clercq Wanty-Gobert

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  1. Walther

    Сегодня, 20:54 | Регистрация: 23.01.2016

    Брат Тима Деклерка?

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 21:02 | Регистрация: 24.12.2017

    Слава богу, дай бог здоровья

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Барт Де Клерк вернулся в профе ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Слава богу, дай бог здоровья
  • Walther
    Барт Де Клерк вернулся в профе ... (2)
    Walther-Фото

    Брат Тима Деклерка?

  • Astanaforever
    Тур Омана-2019. Этап 3. Вторая ... (1)
    Astanaforever-Фото
    В прошлом году Магнус одержал свою победу в спринте. Может в этот раз попробует?
  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Ну да, но это Колумбия и понятно что Фрума мог быть звёздным грэгари для Берналя. Но вот станет ли Соса таким же для Эгана на разных евро-гонках...может в этом сезон Ивана и не буду загружать, но потом у Сосы может что поменяться в личных приоритетах. Тем более, что СКАЙ с 2020 скорей всего станет совсем другой командой
  • Astanaforever
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    Astanaforever-Фото
    Вино, ты просто прекрасный менеджер и не только великий спортсмен. Создал благоприятную обстановку в команде, что и сказывается на результатах. Дай бог вам всем ребята удачи в будущих баталиях. Соскучились по победам на грантурах. Есть потенциал. Леша очень радует. Молодец.
  • Бакеша
    Горка Исагирре выигрывает общи ... (8)
    Бакеша-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте! Если Вы намекаете на то, что я намекаю на что-то в отношении Астаны, то Вы ошибаетесь))). Да и, например Нибали после Астаны выиграл несколько этапов на ГТ, занял 3-тье место на Джиро, второе место на Вуэльте, еще Ломбардию кажется выиграл. Микелю Ланде как то не особо то и давали воли в Скае, а после перехода в Мувистар - совсем сломался, что еще раз подтверждает мои первоначальные слова.
    Вот видете, Нибали в Астане 3 гран тура
  • Бакеша
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    Бакеша-Фото
    8 побед за 8 дней! Такого еще никогда не было! Респект и уважуха ребятам!
  • ararat
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    ararat-Фото
    Астана! Леха молодчик!
  • ktilp-12
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    ktilp-12-Фото

     Алексей, позддравляю с победой!

    Ждем хороших результатов от других ребят: Бижигитова, Гидича, Натарова и др.

    Артем радует на треке. Уважаемые спортивные директора, дайте возможность Зейцу взять пару этапов на ГТ, он больше всех заслужил.

  • motte
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    motte-Фото

    Алексей !

    Красава !

     

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