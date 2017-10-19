Эдвард Тёнс – победитель 6 этапа Тура Турции-2017

Эдвард Тёнс о победе на финальном этапе Тура Турции-2017

26-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo Эдвард Тёнс (Edward Theuns) одержал победу на 6-м, финальном этапе Тура Турции-2017. За 1,5 км до финиша на самой крутой части финального подъёма Тёнс, а также его основной соперник Сэм Беннетт и товарищ Беннетта по команде Bora-hansgrohe Маттео Пелукки, атаковали. За 300 м до финиша Сэм Беннетт не вписался в поворот, а Тёнс обошёл Пелукки на финише, взяв победу на этапе. Эдвард Тёнс в итоге перехватил у победителя четырёх этапов Тура Турции-2017 Сэма Беннетта и зелёную майку лучшего в очковой классификации.

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Эдвард Тёнс: «Чувствую огромное облегчение, потому что команда всю неделю работала на меня, а я всё время проигрывал в чистой скорости и мощности Беннетту. Вчера мы совершили ошибку на финальных 200 метрах, не будь её, я почти уверен, что мог бы взять победу.

Сегодня мы создали хороший просвет, было приятно, что Сэм Беннетт тоже проводил смены. Потом он зашёл в поворот, и мне показалось, что он ехал слишком быстро. Он упал прямо передо мной, мне пришлось нажать на тормоза, снять ногу с педали, но потом я смог вернуться на колесо Пелукки и воспользоваться слипстримом, нога сегодня у меня шла мощно.

Сегодняшний результат – награда команде за супертяжёлую работу. Я очень счастлив, что в последний день выступления в команде Trek-Segafredo (прим. – в следующем сезоне Эдвард Тёнс будет выступать в команде Sunweb) я смог одержать победу, нет лучшего способа поблагодарить команду. После падения на Тур де Франс в прошлом году мне было нелегко, но меня всегда поддерживала команда, и я вернулся на высокий уровень.

Команда верила в меня, мы ставили целью победу на этапе и добились её. А зелёная майка стала бонусом. Я на неё не рассчитывал. Беннетт выиграл четыре этапа. Поэтому очень странно перехватить у него зелёную майку на последнем этапе. Но я счастлив, что вот так завершаю сезон.

Жаль, что на этой гонке так мало команд Мирового тура. Маршрут отличный, дороги тоже. По сравнению с дорожной архитектурой Бельгии здесь было не так много сложностей. Дороги широкие и качественные. Мне понравилось здесь выступать. Возможно, кто-то скажет, что гонка с этапами под 200 км в конце сезона – это слишком. Но всё зависит от гонки. На втором этапе мы ехали довольно медленно, и 200 км казались долгими, но затем гонка пошла быстрее. Здесь получили шанс и спринтеры и горняки, мне эта гонка понравилась».