VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Эдвард Тёнс – победитель 6 этапа Тура Турции-2017

Эдвард Тёнс о победе на финальном этапе Тура Турции-2017

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo Эдвард Тёнс (Edward Theuns) одержал победу на 6-м, финальном этапе Тура Турции-2017. За 1,5 км до финиша на самой крутой части финального подъёма Тёнс, а также его основной соперник Сэм Беннетт и товарищ Беннетта по команде Bora-hansgrohe Маттео Пелукки, атаковали. За 300 м до финиша Сэм Беннетт не вписался в поворот, а Тёнс обошёл Пелукки на финише, взяв победу на этапе. Эдвард Тёнс в итоге перехватил у победителя четырёх этапов Тура Турции-2017 Сэма Беннетта и зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Эдвард Тёнс – победитель 6 этапа Тура Турции-2017

 

Эдвард Тёнс – победитель 6 этапа Тура Турции-2017

Photo © Brian Hodes/VeloImages

 

 

  Эдвард Тёнс: «Чувствую огромное облегчение, потому что команда всю неделю работала на меня, а я всё время проигрывал в чистой скорости и мощности Беннетту. Вчера мы совершили ошибку на финальных 200 метрах, не будь её, я почти уверен, что мог бы взять победу.

  Сегодня мы создали хороший просвет, было приятно, что Сэм Беннетт тоже проводил смены. Потом он зашёл в поворот, и мне показалось, что он ехал слишком быстро. Он упал прямо передо мной, мне пришлось нажать на тормоза, снять ногу с педали, но потом я смог вернуться на колесо Пелукки и воспользоваться слипстримом, нога сегодня у меня шла мощно.

 

  Сегодняшний результат – награда команде за супертяжёлую работу. Я очень счастлив, что в последний день выступления в команде Trek-Segafredo (прим. – в следующем сезоне Эдвард Тёнс будет выступать в команде Sunweb) я смог одержать победу, нет лучшего способа поблагодарить команду. После падения на Тур де Франс в прошлом году мне было нелегко, но меня всегда поддерживала команда, и я вернулся на высокий уровень.

 

  Команда верила в меня, мы ставили целью победу на этапе и добились её. А зелёная майка стала бонусом. Я на неё не рассчитывал. Беннетт выиграл четыре этапа. Поэтому очень странно перехватить у него зелёную майку на последнем этапе. Но я счастлив, что вот так завершаю сезон.

 

  Жаль, что на этой гонке так мало команд Мирового тура. Маршрут отличный, дороги тоже. По сравнению с дорожной архитектурой Бельгии здесь было не так много сложностей. Дороги широкие и качественные. Мне понравилось здесь выступать. Возможно, кто-то скажет, что гонка с этапами под 200 км в конце сезона – это слишком. Но всё зависит от гонки. На втором этапе мы ехали довольно медленно, и 200 км казались долгими, но затем гонка пошла быстрее. Здесь получили шанс и спринтеры и горняки, мне эта гонка понравилась».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Турции-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эдвард Тёнс Edward Theuns Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (26)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Турции-2017, у России 0 очков в Мировом Туре, 154 очка в Мировом рейтинге, которые заработали:

    120 очков, Ильдар Арсланов за 5 место в итоговой генеральной классификации;

    12 очков, Сергей Лагутин за 22 место в итоговой генеральной классификации;

    12 очков, Сергей Фирсанов за 24 место в итоговой генеральной классификации;

    5 очков, Павел Брутт за 42 место в итоговой генеральной классификации;

    5 очков, Николай Трусов за 46 место в итоговой генеральной классификации.

  • Berdok
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    Berdok-Фото
    Старая гвардия, в прямом \как это ни печально\ и переносном смыслах
    Как бальзам на душу
  • chel
    Chrono des Nations-2017 (1)
    chel-Фото

    Не дали скаевцы Васе хоть одну победу за год одержать и титул защитить, редиски diablo

  • Earl57
    Тур Турции-2017. Этап 6 (3)
    Earl57-Фото
    говорили, что если в следующем году Тур Турции не соберет 10 и более команд WT, то лишится статуса WT
  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 6 (3)
    velodoctor-Фото

    drinks Арсланов 5ый в итоге,  молодца!  Но гонка мягко говоря проходная для очень многих, UCI  поспешила со статусом WT, понятно что коммерция, но давать 300 очков в рейтинг за победу тут и 500 за победу скажем на Рубэ или Париж-Нице не справедливо, для чего тогда такой рейтинг нужен. 

    Со следущего года команды WT обяжут посещать такие гонки? 

  • levonardo
    Тур Турции-2017. Этап 6 (3)
    levonardo-Фото

    Эх, жаль Беннета, такое падение((

  • kwwk
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (17)
    kwwk-Фото
    Что-то мне подсказывает, что Том уже знает маршрут ТДФ-18, видно не очень его устраивающий, отсюда и его заявление. И теперь он ждет маршрут Джиро, чтобы выбрать из двух "зол" лучшее для себя.
  • VeloVelo
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо Давиде за то, что ты это делаешь! 

  • Earl57
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    и только почему то Илья Давыденок (Tabriz Shahrdari) ?

    После того, как он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг, в Астану и другие казахстанские команды его не взяли. Поэтому пошел в иностранные.

  • Yuriy 17
    Четвёртая победа Сэма Беннетта ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Сэм Беннетт берет четвертую победу в спринте на этом туре! 

    Это фантастика!

    Как это стало возможным?

    Что делать остальным финишерам на последнем этапе? 

    Как опередить Беннета?

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 октября

Sam Bennett (Bora-hansgrohe)

Clement Venturini (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (61)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)