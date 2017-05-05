- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 23:35
Тур Калифорнии-2017. Этап 7
Mountain High – Pasadena, 125 км
1. Evan Huffman (Usa) Rally Cycling
2. David Lopez (Spa) Team Sky
3. Nicolas Edet (Fra) Cofidis
4. Lachlan Morton (Aus) Dimension Data
5. Rob Britton (Can) Rally Cycling
6. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
Итоговая генеральная классификация:
1. George Bennett (Nzl) LottoNl-Jumbo
Результаты 1 этапа Тура Калифорнии-2017
Результаты 2 этапа Тура Калифорнии-2017
Результаты 3 этапа Тура Калифорнии-2017
Результаты 4 этапа Тура Калифорнии-2017
Результаты 5 этапа Тура Калифорнии-2017
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