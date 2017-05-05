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Тур Калифорнии-2017. Этап 7

Тур Калифорнии-2017. Этап 7

Тур Калифорнии-2017. Этап 7

Mountain High – Pasadena, 125 км 

1. Evan Huffman (Usa) Rally Cycling
2. David Lopez (Spa) Team Sky
3. Nicolas Edet (Fra) Cofidis 

4. Lachlan Morton (Aus) Dimension Data  
5. Rob Britton (Can) Rally Cycling  
6. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 

 

Итоговая генеральная классификация:
1. George Bennett (Nzl) LottoNl-Jumbo

 

 

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

Результаты 1 этапа Тура Калифорнии-2017

Результаты 2 этапа Тура Калифорнии-2017

Результаты 3 этапа Тура Калифорнии-2017

Результаты 4 этапа Тура Калифорнии-2017

Результаты 5 этапа Тура Калифорнии-2017

Результаты 6 этапа Тура Калифорнии-2017

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Теги к статье: Тур Калифорнии Amgen Tour of California гонка Мирового тура Evan Huffman Джордж Беннетт

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото

    Димуля еще не выиграл Джиро,
    а Кинтана и Нибали еще не проиграли, это уж точно.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото
    Это ваши личные ощущения или есть факты?
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    ungvar-Фото
    Возможно. Кинтана не славится сильным чемпионским характером, как у тех же Нибали, Контадора и Фрума. Но вряд ли Том думад об этом сегодня. Он ехал, потому что ехалось. На эмоциях, а не из гроссмейстерского расчета.
  • VeloVelo
    Герант Томас вынужден сойти с ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Марина, спасибо. Всё работает!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Классный этап! Будет жесть. Жаль, не смогу посмотреть.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин и Ильнур Закарин о ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мне нравится настрой Зака. 

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (10)
    Sezar-Фото
    Очередной безыдейный этап, которых так много на этой Джиро. Мне кажется сегодня для Кинтаны пробил момент истины. И он, судя по его интервью после гонки это почувствовал. Это больно-признать, что как гонщик он перестал развиваться с 2013 года. Что избегание малейшего риска может дать ему случайные победы, но это не те победы, которых он и его талант достойны. Ровно год назад перед той же проблемой стоял Нибали. И смог принять как факт, что он может позволить себе не выиграть эту гонку. Сбросил с себя груз обязательств и сразу полетел... Либо Кинтана научится ставить свои цели выше навязанных извне и тогда сможет ставить все на карту как это делает Контадор или тот же Нибали. Либо он так и будет пытаться удержать синицу в руках. Этой дорогой едут с ярмарки. Час мужества пробил на часах Наиро. И по его интервью видно, что он понимает перед каким выбором он стоит.
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (14)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Калифорнии-2017, у России 0 очков

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Тома и Ильнура.
    Но, Впереди еще жуткая последняя неделя
    на которой может быть всё, что угодно.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап + две майки = БРАВО ТД.
    Первый не итальянец покоривший Оропу. Конечно же могу ошибиться, но кажись даже дон Мигелон не брал две майки за один этап (ещё и с победой на нём). Тепрь я себе представляю что будет творится на Джиро со вторника по субботу. а Мовистар как выяснилось не такой уж хорош как предполагалось (это вам не СКАЙ разлива ТдФ), но Кинтана зол и нервный (хоть по нему и не видно) так что будет "мстить".

    Я не верю и не понимаю как ТД ростом 190см. (да?) удержтися на Мортироло и последующем проходе Стельвио но если даже так, то как говорится в таких случаях "я съем свою шляпу")) "Беда" ТД в том, что его буду атаковать в Доломитах все и вся, кусать, как кусала Астана на Вуэльте 2015. 16-й и 18-й этапы это "сущий ад", но и его надо пережить с честью, достоинством и самое главное с умом...и это касается всех фаворитов.

    С Нибсом что-то неладное творится, было видно кау же после финиша его взбодрил, а скорее поддержал накативший Пеллицо, Винченцо тяжко и натужно финишировал

    Цитата: ungvar
    Ни в Англии, ни в Кенни их тоже нет. Но ведь так бывает.

    опять намёк на Фрумия)

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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