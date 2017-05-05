Тур Калифорнии-2017. Этап 7

Этап + две майки = БРАВО ТД.

Первый не итальянец покоривший Оропу. Конечно же могу ошибиться, но кажись даже дон Мигелон не брал две майки за один этап (ещё и с победой на нём). Тепрь я себе представляю что будет творится на Джиро со вторника по субботу. а Мовистар как выяснилось не такой уж хорош как предполагалось (это вам не СКАЙ разлива ТдФ), но Кинтана зол и нервный (хоть по нему и не видно) так что будет "мстить".

Я не верю и не понимаю как ТД ростом 190см. (да?) удержтися на Мортироло и последующем проходе Стельвио но если даже так, то как говорится в таких случаях "я съем свою шляпу")) "Беда" ТД в том, что его буду атаковать в Доломитах все и вся, кусать, как кусала Астана на Вуэльте 2015. 16-й и 18-й этапы это "сущий ад", но и его надо пережить с честью, достоинством и самое главное с умом...и это касается всех фаворитов.

С Нибсом что-то неладное творится, было видно кау же после финиша его взбодрил, а скорее поддержал накативший Пеллицо, Винченцо тяжко и натужно финишировал

Цитата: ungvar

Ни в Англии, ни в Кенни их тоже нет. Но ведь так бывает.

опять намёк на Фрумия)