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Альваро Ходж возвращается в Колумбию

Альваро Ходж выписан из больницы после падения на гонке Tour de l’Eurometropole-2019

 

 

  Альваро Ходж (Alvaro Hodeg), получивший переломы во время падения в финале классики Tour de l’Eurometropole-2019, выписан из больницы, где ему провели операцию по фиксации перелома правого плеча. Дополнительные тесты показали, что у 23-летнего колумбийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step нет разрывов сухожилий.

 

  Ещё несколько дней он останется в Бельгии, а в ближайшие выходные полетит домой, в Колумбию. В этом сезоне Альваро Ходж одержал 7 побед.

 

 

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

Альваро Ходжу предстоит провести в гипсе 3 недели, а затем ещё три он не должен садиться на велосипед.

 

  Альваро Ходж: «Мне трудно, но больше всего угнетает, что пришлось вот так закончить сезон, когда у меня было ещё несколько шансов на итальянских велогонках. С другой стороны, травма могла быть хуже. Я благодарю всех – врачей, команду, болельщиков за помощь и добрые пожелания.

Сейчас буду отдыхать и считать дни до того, как смогу вернуться на велосипед и начать подготовку к сезону, который, как надеюсь, будет ещё более успешным».

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Теги к статье: Альваро Ходж Alvaro Hodeg Альваро Ходег Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 5.05.2018

    Быстрого полного восстановления и дальнейшего здоровья! Удачи и радости жизни!

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Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны
    Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.
  • Ice
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.

    Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись.

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

    Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)

  • Shalam s Urala
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает

    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?

    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны

  • Адриен
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Адриен-Фото
    Не стоит трактовать СУДЬБУ на свой лад, а тем более ЗЛОРАДСТВОВАТЬ на её и ЗА её счет. Мы все её должники. Так что очень плохая примета...
  • Astanaforever
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Он просто красвчег!!! Повезло квикам с ним.
  • Shega
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Shega-Фото

    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.
  • close2you
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2)
    close2you-Фото
    Правильно, пора отдохнуть. На следующий год свежее будет!
  • Konstantin41
    Giro dell’Emilia-2019 (9)
    Konstantin41-Фото

    Роглич рвёт и мечет

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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