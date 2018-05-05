Альваро Ходж возвращается в Колумбию

Astanaforever

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Цитата: Shalam s Urala Цитата: Shega Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает

Цитата: Shega несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?

Цитата: Astanaforever @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд? Цитата: Astanaforever Ну так сдай золотую медаль обратно.

не все люди клоуны

за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бываетконечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?не все люди клоуны Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.

Ice

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Цитата: Astanaforever Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно. Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись. Цитата: Shega Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)

Shalam s Urala

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Цитата: Shega Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи? за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает Цитата: Shega несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии? Цитата: Astanaforever @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд? Цитата: Astanaforever Ну так сдай золотую медаль обратно.

не все люди клоуны каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?не все люди клоуны

Адриен

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Не стоит трактовать СУДЬБУ на свой лад, а тем более ЗЛОРАДСТВОВАТЬ на её и ЗА её счет. Мы все её должники. Так что очень плохая примета...

Astanaforever

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.

Astanaforever

Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2) Он просто красвчег!!! Повезло квикам с ним.

Shega

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

SportSpirit

Примож Роглич – победитель Tr ... (9) Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.

close2you

Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2) Правильно, пора отдохнуть. На следующий год свежее будет!

Konstantin41

Giro dell’Emilia-2019 (9) Роглич рвёт и мечет