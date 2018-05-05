Альваро Ходж возвращается в Колумбию

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 20:40
Альваро Ходж выписан из больницы после падения на гонке Tour de l’Eurometropole-2019
Альваро Ходж (Alvaro Hodeg), получивший переломы во время падения в финале классики Tour de l’Eurometropole-2019, выписан из больницы, где ему провели операцию по фиксации перелома правого плеча. Дополнительные тесты показали, что у 23-летнего колумбийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step нет разрывов сухожилий.
Ещё несколько дней он останется в Бельгии, а в ближайшие выходные полетит домой, в Колумбию. В этом сезоне Альваро Ходж одержал 7 побед.
Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images
Альваро Ходжу предстоит провести в гипсе 3 недели, а затем ещё три он не должен садиться на велосипед.
Альваро Ходж: «Мне трудно, но больше всего угнетает, что пришлось вот так закончить сезон, когда у меня было ещё несколько шансов на итальянских велогонках. С другой стороны, травма могла быть хуже. Я благодарю всех – врачей, команду, болельщиков за помощь и добрые пожелания.
Сейчас буду отдыхать и считать дни до того, как смогу вернуться на велосипед и начать подготовку к сезону, который, как надеюсь, будет ещё более успешным».
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Astanaforever
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Shega
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
Цитата: Shega
несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно
конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
Цитата: Astanaforever
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
Цитата: Astanaforever
Ну так сдай золотую медаль обратно.
не все люди клоуны
Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.
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Ice
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Цитата: Astanaforever
Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись.
Цитата: Shega
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.
Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)
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Shalam s Urala
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Цитата: Shega
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
Цитата: Shega
несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно
конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
Цитата: Astanaforever
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
Цитата: Astanaforever
Ну так сдай золотую медаль обратно.
не все люди клоуны
-
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Astanaforever
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
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-
Shega
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.
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SportSpirit
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.
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