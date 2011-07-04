Эдди Меркс выписан из больницы

Эдди Меркс вернулся домой из больницы

Эдди Меркс, легендарный велогонщик, пятикратный победитель Тур де Франс, в пятницу, 18 октября, был выписан из больницы и вернулся домой, о чём сообщило издание Het Nieuwsblad.

13 октября, в воскресенье, 74-летний Эдди Меркс упал с велосипеда во время велопрогулки с друзьями и ударился головой. Его срочно доставили в больницу Дендермонде (Dendermonde), находящегося около Гента.

Учитывая, что с 2013 года у Эдди Меркса стоит электронный стимулятор сердца, врачи с осторожностью давали прогнозы по поводу тяжести травмы и поместили его в отделение интенсивной терапии. Но вскоре его перевели в обычную палату. К счастью, после нескольких дней в больнице, Эдди Меркс смог вернуться домой.

Клодин, супруга Эдди Меркса, в интервью Het Nieuwsblad сказала: «Он счастлив, что смог вернуться домой. В конце концов, не важно, насколько хорошо заботятся в больнице, дома всё равно лучше».