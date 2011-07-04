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Эдди Меркс выписан из больницы

Эдди Меркс вернулся домой из больницы

 

  Эдди Меркс, легендарный велогонщик, пятикратный победитель Тур де Франс, в пятницу, 18 октября, был выписан из больницы и вернулся домой, о чём сообщило издание Het Nieuwsblad.

 

 

 

  13 октября, в воскресенье, 74-летний Эдди Меркс  упал с велосипеда во время велопрогулки с друзьями и ударился головой. Его срочно доставили в больницу Дендермонде (Dendermonde), находящегося около Гента.  

 

  Учитывая, что с 2013 года у Эдди Меркса стоит электронный стимулятор сердца, врачи с осторожностью давали прогнозы по поводу тяжести травмы и поместили его в отделение интенсивной терапии. Но вскоре его перевели в обычную палату. К счастью, после нескольких дней в больнице, Эдди Меркс смог вернуться домой.

 

  Клодин, супруга Эдди Меркса, в интервью Het Nieuwsblad сказала: «Он счастлив, что смог вернуться домой. В конце концов, не важно, насколько хорошо заботятся в больнице, дома всё равно лучше».

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Теги к статье: Эдди Меркс Eddy Merckx

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:53 | Регистрация: 4.07.2011

    Наконец то,

    Все мировое сообщество было в оцепенении

  2. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 14:03 | Регистрация: 14.02.2016

    и нигде не написали о том, был ли он в шлеме

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Комментарии

  • chel
    Тур Гуанси-2019. Этап 3 (2)
    chel-Фото
    А тут и не было классического спринта.
  • Виктор Сироткин
    Эдди Меркс выписан из больницы (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    и нигде не написали о том, был ли он в шлеме

  • motte
    Эдди Меркс выписан из больницы (2)
    motte-Фото

    Наконец то,

    Все мировое сообщество было в оцепенении

  • SportSpirit
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика)) 

  • s75
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    s75-Фото

    тут несколько вариантов - или данные PCS не соответствуют (мы не видим первоисточника, а опубликованные на сайте результаты весьма неполные), или под 17 победами имелись ввиду чемпионаты андеров, велокросс, трек, триатлон, что угодно, и пресс-служба квикстепа что-то недопоняла с чьих-то слов, или преподнесла полученную информацию так, что мы ничего не поняли

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Гуанси-2019. Этап 3 (2)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Рябушенко в спринтера переквалифицировался?
  • Shalam s Urala
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: s75
    Это связано не со статусом ч-та, а с работой этих источников "вглубь" по времени.

    как раз с "вглубь" на просайклингстатс вроде норм по Василису - с 1995 года - первая национальная бронза в 20 лет

    но, да, где-то потерялись 13 титулов

  • s75
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    s75-Фото

    Это связано не со статусом ч-та, а с работой этих источников "вглубь" по времени. В.д.Цван в первую очередь, и его коллеги очень большие молодцы, но охватить и воспроизвести детально тысячи соревнований за многие десятки лет - очень сложная задача, на которую может и жизни не хватить. Говорю, как человек занимающийся 30 лет спортивной статистикой.

    Посмотрел на просайклингстатс - у Юнгельса уже 11 национальных титулов, через три года догонит?))

  • Shalam s Urala
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    аж интересно стало, как это 17 раз быть лучшим греком. пошёл посмотреть, а он - 4-кратный по 2-м источникам, дальше не глядел. возможно со статусом чемпионата путаница связана

    но 4-кратный - тоже неплохо! )

  • VeloVelo
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Женя вернулся )

    Про Фрум-Берналь:
    "Ну тебя (Фрум) я знаю давно, а этого кота (Берналь) в первый раз вижу" )
    Мы еще не знаем выхлоп Берналя. Посмотрим.

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