Яну Бакелантсу предстоит долгое восстановление после падения на Ломбардии-2017

Ян Бакелантс: «Рад, что при падении на Ломбардии-2017 избежал худшего»

31-летний бельгийский велогонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants), серьёзно пострадавший при падении на классике Ломбардия-2017, лишь несколько дней назад вернулся домой из больницы, но ему предстоит долгий процесс восстановления.

Бакелантс вылетел за ограждения и пролетел около 7 метров вниз, приземлившись на камень. Он получил перелом 7 рёбер, двух позвонков грудного отдела и двух – поясничного. Ему были проведены операции, но насколько они были успешны, а также, сможет ли Ян Бакелантс вернуться в велоспорт, станет известно через месяц. О своём самочувствии и том, что произошло с ним на классике Ломбардия, Ян Бакелантс рассказал в интервью Sporza.

Photo © @Jan_Bakelants

Ян Бакелантс: «Врачи уверены, что операция прошла успешно, но, конечно, не могут дать стопроцентной гарантии. Теперь остаётся надеяться, что моё тело восстановится. И только тогда я смогу начать думать о том, как вернуться к себе прежнему. Я не могу сидеть или оставаться в одном положении слишком долго.

Я не знаю точно, что случилось. Я входил в поворот, где упал Де Плюс, думаю, там кто-то остановился. Я не был далеко, просто ехал позади группы фаворитов и мог их видеть. Всё, что помню, как лечу через парапет и падаю. Я пролетел вниз шесть или семь метров, приземлился спиной на камень. Мне сразу стало понятно, что травма серьёзная. Я почувствовал, что не могу встать, но у меня получалось двигать ногами, поэтому почувствовал себя лучше.

Думаю, могу сказать, что мне ещё повезло, что со мной не случилось ничего серьёзного уже после падения, потому что когда меня, наконец, вытащили на дорогу, через мои ноги переехал скутер. Водитель не проверил, подумал, что поставил на тормоз, но тот поехал. В голове не укладывается, что подобное может случиться на гонке Мирового тура. Передо мной никто не извинился. Меня также удивило, что не было вертолётов, меня эвакуировали на машине скорой помощи. Я был в шоке, чувствовал сильную боль, но мне пришлось терпеть, пока машина долго проходила спуск.

Я рад, что мне был дан второй шанс. Это был, наверное, вопрос миллиметров. Я осознал, что избежал худшего. Я понял, что велоспорт – не всё в жизни. Будет жаль, если не смогу больше выступать на велосипеде, но моя жена, дочка, семья гораздо важнее».