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Беньят Инчаусти: «Благодарен команде Sky за возможность работать в ней в 2018 году»

 Беньят Инчаусти: «Благодарен команде Sky за возможность работать в ней в 2018 году»

 

  Беньят Инчаусти (Benat Intxausti) в этом сезоне стартовал лишь на двух гонках, а полностью проехал лишь один этап Тура Гуанси, после чего сошёл. 31-летний испанский гонщик, подписавший в 2016 году контракт с британской командой Sky, за два прошедших сезона набрал всего 18 гоночных дней. Виной всему стал мононуклеоз. Беньят Инчаусти поборол болезнь и надеется выступать в 2018 году в полную силу. Команда Sky верит в него, продлив с ним контракт на следующий сезон.

 

Беньят Инчаусти: «Благодарен команде Sky за возможность работать в ней в 2018 году»  Беньят Инчаусти: «Сейчас мне лучше, я отдыхаю дома после возвращения из Китая. Чувствую себя хорошо. Хотя ехать гонку в Китае мне оказалось тяжелее, чем я надеялся, мне было важно понять, в каком я состоянии.

 

  Надеюсь, что когда снова начну тренироваться, то снова буду в 100-процентной форме. Хочется, чтобы стартовал с крепким здоровьем, и чтобы дальше всё пошло как надо.

 

  С медицинской точки зрения вируса уже нет, всё в порядке, но иногда есть что-то, что невозможно определить, когда тело не отвечает на гонках.

 

  В прошлом году казалось, что у меня всё идёт хорошо, даже на тренировках чувствовал себя отлично, но потом случился резкий спад, вирус проявился снова. Вот почему мне надо двигаться с осторожностью. Восстановление – процесс нелёгкий.

 

  Уверенность команды, начиная с Дэйва Брэйлсфорда, была для меня самым главным фактором, который помог остаться спокойным. Я получал лучшее лечение из возможного. Все, врачи, персонал, спортивные директора, гонщики, все знали о моей ситуации и поддерживали меня.

 

  Мне дали шанс продолжать работу в команде ещё один год, за что я очень благодарен. У меня нет слов, мне хочется отдать им в гонках так много, как только в моих силах. Прежде всего, я хочу результатами отплатить команде за веру в меня».

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Теги к статье: Беньят Инчаусти Benat Intxausti Sky

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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