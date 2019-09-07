VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ригоберто Уран: «Мне повезло, что остался жив»

Ригоберто Уран остаётся в больнице после падения на Вуэльты Испании-2019

 

 

  Через 12 дней после падения на Вуэльте Испании-2019 Ригоберто Уран всё ещё остаётся в больнице Барселоны. 32-летний колумбийский гонщик команды EF Education First попал в массовый завал на 6-м этапе и сошёл с гонки с многочисленными переломами – переломом лопатки, левой ключицы ирёбер, которые повредили левое лёгкое.

 

  В этом году Ригоберто Уран уже ломал левую ключицы во время падения на 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2019. Он проехал Тур де Франс-2019, где занял 7-е место, а на Вуэльте Испании-2019 передсходом шёл 6-м в общем зачёте.

 

 

Photo © rigobertouran Instagram

 

 

  Ригоберто Уран: «Друзья! Жизнь и велосипед наносили мне тяжёлые удары, но не такие, как  в конце этой недели. После семичасовой операции врач сказал моей семье, потому что всё это было большим шоком и для семьи, что теперь все недостающие части сложились. Моя ключица, лопатка, рёбра, позвоночник в порядке. Лёгкое заживает. Теперь надо терпеливо ждать, когда смогу выйти отсюда и восстанавливаться.

 

Этот год был трудным. Спасибо всем за добрые пожелания, так как словам доктора, мне повезло, что я остался жив».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Очень тяжело видеть, через какие испытания проходит Ригоберто.  Он пример лидера и во всём позитивного человека. Не могу не восхищаться этим парнем!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • error
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    error-Фото

    Джамбо впечатлил. Хотя голландцы дисциплинироааны - мешать друг другу не должны. Но именно дисциплина им порой и мешает. Для побед в ГТ нужна харизма победителей, уверенность словенцев и безбашенность колумбийцев. 

    Будем посмотреть. Если Рог дотерпит Вуэльту, быть Крюйсвику только 2-м капитаном в 2020 году на ГТ 

  • Arciv
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    Arciv-Фото
    Цитата: s75
    говорят - к Эллинворту в Бахрейн
    Понял,спасибо. Хотел бы его видеть в Юмбо
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Верней всего будет отрыв и они разыграют финиш. А генералы будут готовится к 18 этапу.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    s75-Фото
    говорят - к Эллинворту в Бахрейн
  • SportSpirit
    Примож Роглич продлил контракт ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Отличная новость! Замечательная прямая речь от Примо, квинтеэссенция которой для меня в одной фразе: "Мы с командой поднимаем друг друга на более высокий уровень".
  • Arciv
    Примож Роглич продлил контракт ... (2)
    Arciv-Фото
    Ухххххх,отличная новость!!!!! Я думал он докатается следующий год и уйдёт! Очень рад,что он остаётся. При всех симпатиях к Тому,всё таки Примож предпочтительнее выглядит. Ну это лишь на фоне неудачного из-за травм этого сезона)) надеюсь в следующем году они плюс Крейсвик наведут шороху. Удачи команде!!!
  • Ice
    Тур Британии-2019. Этап 4 (5)
    Ice-Фото

    Может, хоть отучит отрывы от этих идиотских переглядываний. Перестанут фигней в конце страдать. Вообще, нужно другим брать на вооружение это прием - если есть длинный кусок, можно переглядчиков наказывать без проблем, как оказалось)))

  • levonardo
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (2)
    levonardo-Фото
    Несмотря на отсутствие категорийных вершин-рельеф не самый простой, ровных участков почти нет, тягуны, спуски, разной сложности холмы и небольшие горки. И всё это на высоте около 1000 метров. Такие люди как Жильбер и Де Гент, запросто могут победить из отрыва.
  • Kivi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (36)
    Kivi-Фото

    Мне кажеться или раньше гонки были более открытые?

    https://www.youtube.com/watch?v=RNKJ-qQ8cYc



    А такое вообще давно не было 

    https://www.youtube.com/watch?v=_cGK25uZwpc

  • motte
    Тур Британии-2019. Этап 4 (5)
    motte-Фото

    Зверем подходит ведь к ЧМ

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 сентября

Anthony Delaplace (Team Arkea - Samsic)

Jorge Correia Mestre Ricardo (W52 - FC Porto)

Enrique Sanz (Euskadi - Murias)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (60)
Август 2019 (198)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)