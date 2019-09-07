Ригоберто Уран: «Мне повезло, что остался жив»

Ригоберто Уран остаётся в больнице после падения на Вуэльты Испании-2019

Через 12 дней после падения на Вуэльте Испании-2019 Ригоберто Уран всё ещё остаётся в больнице Барселоны. 32-летний колумбийский гонщик команды EF Education First попал в массовый завал на 6-м этапе и сошёл с гонки с многочисленными переломами – переломом лопатки, левой ключицы ирёбер, которые повредили левое лёгкое.

В этом году Ригоберто Уран уже ломал левую ключицы во время падения на 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2019. Он проехал Тур де Франс-2019, где занял 7-е место, а на Вуэльте Испании-2019 передсходом шёл 6-м в общем зачёте.

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Ригоберто Уран: «Друзья! Жизнь и велосипед наносили мне тяжёлые удары, но не такие, как в конце этой недели. После семичасовой операции врач сказал моей семье, потому что всё это было большим шоком и для семьи, что теперь все недостающие части сложились. Моя ключица, лопатка, рёбра, позвоночник в порядке. Лёгкое заживает. Теперь надо терпеливо ждать, когда смогу выйти отсюда и восстанавливаться.

Этот год был трудным. Спасибо всем за добрые пожелания, так как словам доктора, мне повезло, что я остался жив».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Очень тяжело видеть, через какие испытания проходит Ригоберто. Он пример лидера и во всём позитивного человека. Не могу не восхищаться этим парнем!»