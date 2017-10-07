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Ригоберто Уран – победитель классики Милан - Турин-2017

Ригоберто Уран, Адам Йейтс, Фабио Ару о классике Милан - Турин-2017

 

  30-летний колумбийский велогонщик команды Cannondale-Drapac  Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) одержал победу на классике Милан-Турин-2017, выиграв гонку из одиночного отрыва. Он атаковал на финальном прохождении подъёма Суперга за 3 км до финиша, и в одиночку удержал преимущество до финиша. Британец Адам Йейтс (Orica-Scott), атаковавший за 1,8 км до финиша, не сумел добрать колумбийского гонщика и финишировал вторым, через 10 секунд. Тройку призёров замкнул итальянец Фабио Ару (Astana), проигравший Ригоберто Урану 20 секунд.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi 

 

  Ригоберто Уран: «Мне иногда говорили, что я атакую или слишком рано, или слишком поздно. Сегодня поехал рано, не совсем там, где планировал атаку, но я увидел, что возник просвет, и ускорился на самой трудной части подъёма. Я подумал, что Фабио Ару или кто-то ещё ко  мне переложатся, но никого не было. До финиша я контролировал ситуацию, но не был на 100% уверен в победе, пока не оглянулся на последнем повороте. И мне, и команде было важно завоевать победу, особенно перед Ломбардией, что придаёт уверенности. Классика Ломбардии – гонка, которая мне нравится больше всего. Я отлично знаю маршрут, у меня много болельщиков в Италии, это первая европейская страна, куда я приехал выступать в гонках в 2006 году».

 

 

  Адам Йейтс: «Подиум – это хороший результат. За 600 м до финиша я ещё думал, что победа возможна, но в конце Уран был немного сильнее. Мне не повезло на Джиро делл’Эмилия, где я попал в небольшой завал и не смог бороться в финале. А здесь у меня получилось. В субботу важный день, надеюсь, ноги будут в порядке на Ломбардии, все знают, насколько трудна эта гонка. Будет тот же маршрут, что и два года назад, тогда я ехал классику. Благодаря сегодняшнему результату моя уверенность выросла, уже давно я не боролся вот так в финале. На Вуэльте Испании был не в лучшей форме, а теперь форма вернулась».

 

  Фабио Ару: «Конечно, это хороший результат. Мы в конце сезона, который был выматывающим. Мне очень хотелось хорошо выступить на этой неделе. Благодарю товарищей по команде за всю их работу, которую они делали для меня на протяжении всего года. Уран сегодня был очень силён, и я доволен своим третьим местом. Ломбардия – очень красивая гонка, я настроен показать в субботу ещё один хороший результат».

 

Результаты Милан-Турин-2017

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran Адам Йейтс Фабио Ару Милан-Турин Milano-Torino гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2017 (4)
    VeloVelo-Фото

    РигоБерто-РигоБраво! Уран-Уранище! )
    Вот один из главных на Ломбардию!

    Подскажите, почему Зак не едет итальянские осенние классики?
    Вроде, вполне ему подходит рельеф Ломбардии и форма должна была остаться после Вуэльты.

  • VeloVelo
    Альваро Одег – новобранец кома ... (3)
    VeloVelo-Фото
    В смысле? )
  • VeloVelo
    Ломбардия-2017. Превью (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень жду эту гонку. Ломбардия невероятна всегда. 

  • velodoctor
    Милан - Турин-2017 (4)
    velodoctor-Фото
    Чернецкий в составе, просто одна из любимых гонок, а Ильнур завершил сезон, Матвей востанавливается.
    И сами понимаете, хочется чтобы чисто теоретически был гонщик, который смог бы порадовать и за кого можно было бы попереживать. loc
  • Student
    Милан - Турин-2017 (4)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Как Астана Чернецкого слила, а он тут 7ым был. И Ломбардию он тоже не поедет. dash Зато на тур Турции поедет,  который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать. 
     
    Очки тоже важны. Да и уровни гонок разные.
  • Андрон
    Милан - Турин-2017 (4)
    Андрон-Фото

      Да, не зря эту гонку часто выигрывают не классики, а генеральщики. Первые 4 места только подтверждают эту тенденцию.

     P.S. Просто здесь нет Сагана. ( Это несерьезно, если кто не понял).

  • RVL
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    RVL-Фото

    Отличное видео!Спасибо.
    Еще бы такое же по Кристофу!

    зы. я уже жду следующей весны от Сагана...

  • VeloVelo
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Rokka, зря ты "-" Студенту поставил.
    Ты мне его должен был поставить.
    Это я тебе минуснул за "молодого Пантано", извини ;)

  • VeloVelo
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Женя, ну не понял и не понял. Бывает )
  • VeloVelo
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Потрясающее видео. Мастер-класс. Спасибо вам!
    Да, Петя Выдающийся гонщик, это факт.

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