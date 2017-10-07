Ригоберто Уран – победитель классики Милан - Турин-2017

Ригоберто Уран, Адам Йейтс, Фабио Ару о классике Милан - Турин-2017

30-летний колумбийский велогонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) одержал победу на классике Милан-Турин-2017, выиграв гонку из одиночного отрыва. Он атаковал на финальном прохождении подъёма Суперга за 3 км до финиша, и в одиночку удержал преимущество до финиша. Британец Адам Йейтс (Orica-Scott), атаковавший за 1,8 км до финиша, не сумел добрать колумбийского гонщика и финишировал вторым, через 10 секунд. Тройку призёров замкнул итальянец Фабио Ару (Astana), проигравший Ригоберто Урану 20 секунд.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Ригоберто Уран: «Мне иногда говорили, что я атакую или слишком рано, или слишком поздно. Сегодня поехал рано, не совсем там, где планировал атаку, но я увидел, что возник просвет, и ускорился на самой трудной части подъёма. Я подумал, что Фабио Ару или кто-то ещё ко мне переложатся, но никого не было. До финиша я контролировал ситуацию, но не был на 100% уверен в победе, пока не оглянулся на последнем повороте. И мне, и команде было важно завоевать победу, особенно перед Ломбардией, что придаёт уверенности. Классика Ломбардии – гонка, которая мне нравится больше всего. Я отлично знаю маршрут, у меня много болельщиков в Италии, это первая европейская страна, куда я приехал выступать в гонках в 2006 году».

Адам Йейтс: «Подиум – это хороший результат. За 600 м до финиша я ещё думал, что победа возможна, но в конце Уран был немного сильнее. Мне не повезло на Джиро делл’Эмилия, где я попал в небольшой завал и не смог бороться в финале. А здесь у меня получилось. В субботу важный день, надеюсь, ноги будут в порядке на Ломбардии, все знают, насколько трудна эта гонка. Будет тот же маршрут, что и два года назад, тогда я ехал классику. Благодаря сегодняшнему результату моя уверенность выросла, уже давно я не боролся вот так в финале. На Вуэльте Испании был не в лучшей форме, а теперь форма вернулась».

Фабио Ару: «Конечно, это хороший результат. Мы в конце сезона, который был выматывающим. Мне очень хотелось хорошо выступить на этой неделе. Благодарю товарищей по команде за всю их работу, которую они делали для меня на протяжении всего года. Уран сегодня был очень силён, и я доволен своим третьим местом. Ломбардия – очень красивая гонка, я настроен показать в субботу ещё один хороший результат».