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Даниэль Мартинес: «Велоспорт для меня - всё»

Даниэль Мартинес – лидер команды EF Education First на Туре Колумбии-2019

 

 

  22-летний Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez), недавно ставший чемпионом Колумбии в разделке, стартовал на домашней гонке Вуэльта Колумбии-2019 в качестве лидера команды EF Education First.

 

  В прошлом году Дани Мартинес занял на Туре Колумбии пятое место, а его товарищ по команде и капитан EF Education First Ригоберто Уран был призёром. Но в этом году Ригоберто Уран, который находится в недостаточно хорошей форме из-за травмы ноги,  поменялся ролями с Дани Мартинесом на Туре Колумбии, и будет помогать своему младшему соотечественнику в борьбе за победу в генеральной классификации.

 

  Первый шаг на пути к цели уже сделан – на 1-м этапе, командной гонке на время, гонщики EF Education First заняли первое место, на 8 секунд опередив ближайших соперников, гонщиков команды Deceuninck - Quick Step.

 

Первую майку лидера надел Ригоберто Уран, который для Дани Мартинеса является примером.

 

Даниэль Мартинес: «Велоспорт для меня - всё»

 

Даниэль Мартинес: «Велоспорт для меня - всё»

Photo © EF Education First Por Cycling Team

 

 

  Даниэль Мартинес: «Наиро Кинтана, Риго, Хуан Маурисио Солер, Маурисио Ардила – пионеры колумбийского велоспорта. Многие молодые велогонщики в Колумбии хотят стать сильнее и перейти в профессионалы. Успех колумбийцев, которые выступают в Европе, вдохновляет и мотивирует. Так было и со мной.

 

  Я учусь у Риго каждый день, буквально каждый день. Он настоящий профессионал и прекрасный человек. На Тур де Франс Риго каждый день находился под громадным давлением, но всегда был спокоен. Риго – фантастическая личность. Когда в гонке такой капитан команды, стресса нет. Он подходит и каждого спрашивает: «Как себя чувствуешь? В порядке? Хорошо. Мне надо, чтобы ты тянул». Если говоришь ему, что сегодня не в порядке, то он отвечает: «Ладно, держись, после того, как восстановишься, пожалуйста, начинай тянуть. Риго завоевал авторитет не только в Колумбии, но и в мировом пелотоне. Его личные качества помогли ему стать тем, кто он есть сейчас. Где бы я ни работал с ним, я делаю это с удовольствием.

 

  Велоспорт для меня – всё. Этот спорт наполняет меня удовольствием и любовью. В первый же день, когда я сел на велосипед, я понял, что хочу выступать на самом высоком уровне».

 

  Даниэль Мартинес впервые сел на велосипед благодаря старшему брату Джейсону, который был заядлым велосипедистом. Именно Джейсон, увидев, как был расстроен Дани, когда его не взяли в местный футбольный клуб, нашёл запасной велосипед и взял брата с собой. Тот велосипед был древним и ржавым, слишком большим и тяжёлым для Дани, которому приходилось останавливаться и снимать заднее колесо, чтобы переключить передачу. И Дани, раздосадованный, что теряет время, пока его брат уезжает всё дальше, в итоге решил всё время крутить большую  передачу, 42-ю звезду, которая была бы не по силам большинству ребят, но не Дани. С тех пор Дани Мартинес сменил много велосипедов.

 

  В 18 лет он начал профессиональную карьеру велогонщика в команде Colombia, на следующий год перешёл в итальянскую проконтинентальную команду  Wilier – Southeast и принял участие в первом в карьере Гран-туре – Джиро д’Италия, став в тот год самым молодым колумбийским гонщиком на итальянском Гран-туре. В 2017 году Дани Мартинес занял 4-е место на Туре Турции, финишировал 7-м на классике Милан-Турин, а в 2018 году уже стал гонщиком команды Мирового тура EF Education First.

 

  Этой зимой, перед стартом сезона 2019 года, Даниэль Мартинес провёл много времени в аэродинамической трубе, отрабатывая посадку на разделочном велосипеде. И это принесло результат.

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Дани невероятно талантлив. Нам повезло, что он в нашей команде.  Этой зимой мы потратили много времени, денег и сил, работая над его посадкой на разделочном велосипеде, над аэродинамикой. Не думаю, что его развитие уже закончено. Но он готов к гонкам уже сейчас. Он созрел. Ещё до того, как он пришёл к нам, интуиция мне подсказывала, что он станет одним из топовых гонщиков. Но никогда не знаешь… Так что я рад, что это предположение оказалось верным».

 

Результаты 1 этапа Тура Колумбии-2019

 

По материалам raphe.cc, cyclingnews.com, efprocycling.com

 

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Dani Martinez EF Education First Тур Колумбии 2.1 Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 07:40 | Регистрация: 3.07.2011

    Серьезные заявления. Парень оч. Сфокусирован. У него большое будущее.

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Tour de la Provence

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Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

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UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, не смотрела.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
    Ии надо учится у аргентинцев. На туре Сан Хуан все было в плане трансляции хорошо.
  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Встречи то да.Но хотелось бы больше внимания гонки.Я тоже не много не понял,казалось что это Гавирия,а оказалось что человек который должен был в теории его развозить на финиш.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
    Не знаю ,мне нравится.
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Astanaforever-Фото
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ого это и не Гавирия))))???? Или великами поменялись? Я и не узнал )) по поводу трансляции , да финал конечно был сильно смазан ,но ведущая за-то бомба!!! И встречи с туристами очень интересные были.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Ну да наверное Гавирия ошибся.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Альварито ,красавец , Гавирия ошибся сегодня ,я правильно понял? Севилья тряхнул так сединой сегодня что мама не горюй ))) Все таки команда местная , из этого региона, родина Эскобара ,если не ошибаюсь
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Как всем трансляция.Мне очень "понравилась ".Показали последние 300 м.Если и дальше так будут, то нет смысла тратить время на просмотр.

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