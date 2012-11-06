Хайме Росон дисквалифицирован на 4 года из-за аномальных данных биологического паспорта

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о том, что Антидопинговый трибунал вынес решение по делу 26-летнего испанского гонщика Хайме Росона (Jaime Roson Garcia). Антидопинговый трибунал признал гонщика виновным в нарушении антидопинговых правил (использовании запрещённого вещества) на основе аномальных показателей, обнаруженных в биологическом паспорте гонщика, и дисквалифицировал Хайме Росона на 4 года.

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Отклонения от нормы были обнаружены в биологическом паспорте Росона в январе 2017 года, когда он выступал в проконтинентальной команде Caja-Rural. В 2018 году Хайме Росон стал гонщиком команды Movistar.

Компания Abarca Sports (держатель акций компании Movistar) получила уведомление от UCI о подозрительных показателях биологического паспорта гонщика 27 июня 2018 года, после чего Хайме Росон был отстранён от участия в гонках.

Компания Abarca Sports разорвала контракт с гонщиком после уведомления о его дисквалификации. В пресс-релизе компании Abarca Sports подчёркивается, что аномальные данные Хайме Росона были обнаружены в его биологическом паспорте, когда у него ещё не был заключён контракт с командой Movistar.