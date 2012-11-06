VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хайме Росон дисквалифицирован на 4 года

Хайме Росон дисквалифицирован на 4 года из-за аномальных данных биологического паспорта

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о том, что Антидопинговый трибунал вынес решение по делу 26-летнего испанского гонщика Хайме Росона (Jaime Roson Garcia). Антидопинговый трибунал признал гонщика виновным в нарушении антидопинговых правил (использовании запрещённого вещества) на основе аномальных показателей, обнаруженных в биологическом паспорте гонщика,  и дисквалифицировал Хайме Росона на 4 года.

 

PHOTO: ASO / ALEX BROADWAY

 

  Отклонения от нормы были обнаружены в биологическом паспорте Росона в январе 2017 года, когда он выступал в проконтинентальной команде  Caja-Rural. В 2018 году Хайме Росон стал гонщиком команды Movistar.  

 

  Компания Abarca Sports (держатель акций компании Movistar) получила уведомление от UCI о подозрительных показателях биологического паспорта гонщика 27 июня 2018 года, после чего Хайме Росон был отстранён от участия в гонках.

 

  Компания Abarca Sports разорвала контракт с гонщиком после уведомления о его дисквалификации. В пресс-релизе компании Abarca Sports подчёркивается, что аномальные данные Хайме Росона были обнаружены в его биологическом паспорте, когда у него ещё не был заключён контракт с командой Movistar.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хайме Росон Jaime Roson

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 23:45 | Регистрация: 6.10.2013

    Так что нашли в итоге? Или только лишь из-за того, что он не смог доказать, что он не верблюд, ему дали 4 года?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 01:46 | Регистрация: 7.12.2014

      У него нашли аномальные отклонения от его же собственной биологической нормы, которые он не смог объяснить.
      Это было аналитическое исследование биологического паспорта, а не допинг-тест. Биологический паспорт для этого и вводился.

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Сегодня, 02:15 | Регистрация: 17.05.2015

        А вот это интересно. Выходит, раз "нормы" у всех разные, значит за одни и те же биологические показатели одного спортсмена могут простить, другого - наказать ? Действительно, как с Фрумом - несколько адвокатов доказали, что МНОГОКРАТНОЕ превышение разрешенной дозы сальбутамола в организме - его "биологическая норма", ну почки у него так работают. И катается ! А за бедного Росона заступиться некому - не повезло, не в составе Sky...А может у него тоже что-то там шалит - почки, печень, селезенка... Пойди докажи - без соответствующего РЕСУРСА.

  2. Имя: Ростислав

    ROSt

    Сегодня, 01:41 | Регистрация: 6.11.2012

    Не фрум он просто...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

14 - 17 февраля 2019

Tour de la Provence

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Colombia 2.1?

Комментарии

  • Адриен
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    Адриен-Фото
    А вот это интересно. Выходит, раз "нормы" у всех разные, значит за одни и те же биологические показатели одного спортсмена могут простить, другого - наказать ? Действительно, как с Фрумом - несколько адвокатов доказали, что МНОГОКРАТНОЕ превышение разрешенной дозы сальбутамола в организме - его "биологическая норма", ну почки у него так работают. И катается ! А за бедного Росона заступиться некому - не повезло, не в составе Sky...А может у него тоже что-то там шалит - почки, печень, селезенка... Пойди докажи - без соответствующего РЕСУРСА.
  • Earl57
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    Earl57-Фото
    У него нашли аномальные отклонения от его же собственной биологической нормы, которые он не смог объяснить.
    Это было аналитическое исследование биологического паспорта, а не допинг-тест. Биологический паспорт для этого и вводился.
  • ROSt
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    ROSt-Фото
    Не фрум он просто...
  • Meridale
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (4)
    Meridale-Фото

    Так что нашли в итоге? Или только лишь из-за того, что он не смог доказать, что он не верблюд, ему дали 4 года?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 4 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Какая поддержка болельщиков, какая атака Боба, квики переиграли многих , атака с первых позиций
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Мурсии-2019. Этап 1 (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Арт03215
    Подскажите,где посмотреть тур Омана 2019?
    tiz cycling

    Я так думаю
  • Astanaforever
    Вуэльта Мурсии-2019. «Астана» ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Примерно такое вроде было на Туре Турции когда лоттовцы с всей командой уехали в отрыв из розы ветров. И вся команда приехала первыми. Астана раздала нормально, вот теперь на втором этапе закрепить успех под Санчеса надо. Его профиль.
  • 0x5F375A86
    Филиппо Ганна одерживает перву ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Трековый темповик выигрывает равнинную разделку в 9 км без сложных поворотов и с идеальным покрытием, удивляться нечему)

  • Арт03215
    Вуэльта Мурсии-2019. Этап 1 (12)
    Арт03215-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Арт03215
    Подскажите,где посмотреть тур Омана 2019?
    Тур Омана вроде будут транслировать по еврику.

    Тур Абу Даби будут,а тур Омана нет. Он завтра стартует.

  • Astanaforever
    Вуэльта Мурсии-2019. Этап 1 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Арт03215
    Подскажите,где посмотреть тур Омана 2019?
    Тур Омана вроде будут транслировать по еврику.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 февраля

Patrick Bevin (CCC Team)

Nico Denz (AG2R)

Matteo Spreafico (Androni Giocattoli)

16 февраля

Brent Bookwalter (Mitchelton-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (61)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)