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Марсель Киттель отказался от старта на Туре Калифорнии-2019

Марсель Киттель не будет участвовать в Туре Калифорнии-2019

 

 

  30-летний немецкий спринтер команды Katusha-Alpecin Марсель Киттель отказался от участия в Туре Калифорнии-2019, который стартует 12 мая. В последний раз Киттель принимал участие в классике Scheldeprijs-2019, где финишировал 99-м, а затем не стал стартовать на Туре Йоркшира-2019.

 

  Команда Katusha-Alpecin подтвердила Cyclingnews, что Марсель Киттель не поедет Тур Калифорнии, сообщив, что немецкий гонщик недостаточно здоров и не готов выступать.

 

 

  В прошлом году после принёсшего разочарование сезона 2018 года Марсель Киттель прошёл дополнительный медицинский осмотр и провёл анализ крови, чтобы понять причину проблем. Медицинские тесты исключили наличие вирусов, после чего немецкий гонщик решил немного изменить свою жизнь и предельно сконенцентрироваться на тренировках, отдыхе и хорошем питании, о  чём рассказывал в интервью Cyclingnews.

 

  В начале этого сезона Киттель принёс команде победу, выиграв финальную из гонок серии Mallorca Challenge - Trofeo Palma.

 

В общей сложности в этом сезоне Марсель Киттель выступал в гонках 15 дней.

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Katusha-Alpecin

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Да уж. Или деньги или результаты и слава. Может шампунь так плохо повлиял на результаты. Делайте биохимический анализ. Что то кто приходит в эту команду сразу наступает забвение.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:58 | Регистрация: 8.07.2017

    Память о красоте побед М. Киттеля навсегда останется в памяти ценителей велоспорта.

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Марсель Киттель отказался от с ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Память о красоте побед М. Киттеля навсегда останется в памяти ценителей велоспорта.

     

     

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Astanaforever
    С учетом неважных разделок, Вино выстроит план Лопесу по компенсации времени в горах, которых не так уж много крутых на этой Джиро.. Да и разделки с финишем в гору. Поэтому много он не потеряет. Если будет агрессивно вести атаки в горах, то добъется успеха в итоге. Супермену удачи. Если не эта Джиро, то Вуэльту брать обьязан.
    Главное какой кумыс Вино Лопезу приготовит. Похоже в этот раз Лопезу не будет на кого оглядываться - это Роглич, Дюмолан и Ейтс будут оглядываться, где там суперпупер.
  • kimi
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    kimi-Фото
    это хороший прогноз, но я думаю тут не все так просто. лопесу будет оооочень сложно даже на подиум рассчитывать.
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (48)
    Arciv-Фото
    Просто кроме того тура Калифорнии вообще не о чем
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (48)
    Arciv-Фото
    Ооо,тоже Рабобанк))
  • Pi-man
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А в голосовании Лопес почти сравнялся с Рогличем, два голоса отделяет его. Роглич силен, но не до тской степени в горах. Это факт.И три недели.

    Да, голосование - это главное! Оно все и решит! biggrin

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Astanaforever-Фото
    А в голосовании Лопес почти сравнялся с Рогличем, два голоса отделяет его. Роглич силен, но не до тской степени в горах. Это факт.И три недели.
  • Astanaforever
    Марсель Киттель отказался от с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Или деньги или результаты и слава. Может шампунь так плохо повлиял на результаты. Делайте биохимический анализ. Что то кто приходит в эту команду сразу наступает забвение.
  • error
    Предварительные составы команд ... (48)
    error-Фото

    Блин Роглич заслуживает. Валит всех на неделях, но пора в Турах что бы быть историей. Короче если про прогнозы то я на Моллему (сейчас или уже никогда!). Если в желаниях то Закарин или Роглич. 

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Rokka-Фото
    Лопез-Роглич-Ейтс/Дюмолан если никто из них не поломается.

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