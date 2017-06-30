Марсель Киттель отказался от старта на Туре Калифорнии-2019

Марсель Киттель не будет участвовать в Туре Калифорнии-2019

30-летний немецкий спринтер команды Katusha-Alpecin Марсель Киттель отказался от участия в Туре Калифорнии-2019, который стартует 12 мая. В последний раз Киттель принимал участие в классике Scheldeprijs-2019, где финишировал 99-м, а затем не стал стартовать на Туре Йоркшира-2019.

Команда Katusha-Alpecin подтвердила Cyclingnews, что Марсель Киттель не поедет Тур Калифорнии, сообщив, что немецкий гонщик недостаточно здоров и не готов выступать.

В прошлом году после принёсшего разочарование сезона 2018 года Марсель Киттель прошёл дополнительный медицинский осмотр и провёл анализ крови, чтобы понять причину проблем. Медицинские тесты исключили наличие вирусов, после чего немецкий гонщик решил немного изменить свою жизнь и предельно сконенцентрироваться на тренировках, отдыхе и хорошем питании, о чём рассказывал в интервью Cyclingnews.

В начале этого сезона Киттель принёс команде победу, выиграв финальную из гонок серии Mallorca Challenge - Trofeo Palma.

В общей сложности в этом сезоне Марсель Киттель выступал в гонках 15 дней.