Первая победа Марселя Киттеля в 2019 году

Марсель Киттель – победитель Trofeo Palma-2019

30-летний немецкий гонщик Марсель Киттель принёс команде Katusha-Alpecin первую победу в этом сезоне, а для него самого эта победа стала первой с марта 2018 года (в последний раз Марсель Киттель побеждал на этапе Тиррено-Адриатико).

Перед стартом сезона 2019 года Киттель провёл на Мальорке два тренировочных лагеря, а также три месяца назад начал работать с Эриком Цабелем, который вернулся в команду Katusha-Alpecin в качестве спортивного директора, отвечающего за выступление гонщиков.

На финальной гонке серии Mallorca Challenge - Trofeo Palma Марсель Киттель обошёл в спринте Тимоти Дюпона (Wanty - Groupe Gobert) и Уго Хофштеттера (Cofidis).

Photos (с) Katusha-Alpecin/ @gettysport

Марсель Киттель: «Я очень, очень счастлив. Это больше, чем победа на гонке, это возвращение после прошлого года. Последние несколько дней нога шла отлично, я очень рад, что смог победить ради товарищей по команде, которые поверили в меня в начале сезона. Это очень важно. Команда так хорошо защищала меня. Они держались со мной во время трудного подъёма. Я очень счастлив».

Эрик Цабель: «Я работаю с Марселем уже три месяца, и пока мне всё нравится. С первого декабря мы тренировались и фокусировались на новом сезоне, не оглядываясь назад. Сегодня было приятно увидеть результат этих усилий.

Во время тренировочного лагеря мы проходили этот подъём. А четыре дня назад Марсель один приехал сюда снова. Думаю, важно, что у него есть уверенность, что он может побеждать. Прошлым вечером перед ужином мы на коротком командном сборе спросили Марселя, как он себя чувствует. Он был настроен очень оптимистично, и этим утром настрой остался таким же. Мы попросили горняков команды, чтобы они держались с Марселем на подъёме, помогали ему преодолевать его, защищали. Команда отработала очень слаженно, в итоге он провёл великолепный спринт».

Клаудио Коцци, спортивный директор: «Во время тренировочного лагеря мы видели, что Киттель в хорошей форме. Сегодня этап был короче, чем остальные, что давало ему отличный шанс. Но гонка не была простой, потому что в маршрут входил подъём за 40 км до финиша. Вся наша команда посвятила себя работе на Марселя. Даже горняки держались с ним рядом, помогая преодолевать подъём».