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Первая победа Марселя Киттеля в 2019 году

Марсель Киттель – победитель Trofeo Palma-2019

 

 

 30-летний немецкий гонщик Марсель Киттель принёс команде Katusha-Alpecin первую победу в этом сезоне, а для него самого эта победа стала первой с марта 2018 года (в последний раз Марсель Киттель побеждал на этапе Тиррено-Адриатико).

 

  Перед стартом сезона 2019 года Киттель провёл на Мальорке два тренировочных лагеря, а также три месяца назад начал работать с Эриком Цабелем, который вернулся в команду Katusha-Alpecin в качестве спортивного директора, отвечающего за выступление гонщиков.

 

  На финальной гонке серии Mallorca Challenge - Trofeo Palma Марсель Киттель обошёл в спринте Тимоти Дюпона (Wanty - Groupe Gobert) и Уго Хофштеттера (Cofidis).

 

 

Photos (с) Katusha-Alpecin/ @gettysport 

 

  Марсель Киттель: «Я очень, очень счастлив. Это больше, чем победа на гонке, это возвращение после прошлого года. Последние несколько дней нога шла отлично, я очень рад, что смог победить ради товарищей по команде, которые поверили в меня в начале сезона. Это очень важно. Команда так хорошо защищала меня. Они держались со мной во время трудного подъёма. Я очень счастлив».

 

  Эрик Цабель: «Я работаю с Марселем уже три месяца, и пока мне всё нравится. С первого декабря мы тренировались и фокусировались на новом сезоне, не оглядываясь назад. Сегодня было приятно увидеть результат этих усилий.

 

  Во время тренировочного лагеря мы проходили этот подъём. А четыре дня назад Марсель один приехал сюда снова. Думаю, важно, что у него есть уверенность, что он может побеждать. Прошлым вечером перед ужином мы на коротком командном сборе спросили Марселя, как он себя чувствует. Он был настроен очень оптимистично, и этим утром настрой остался таким же. Мы попросили горняков команды, чтобы они держались с Марселем на подъёме, помогали ему преодолевать его, защищали. Команда отработала очень слаженно, в итоге он провёл великолепный спринт».

 

  Клаудио Коцци, спортивный директор: «Во время тренировочного лагеря мы видели, что Киттель в хорошей форме. Сегодня этап был короче, чем остальные, что давало ему отличный шанс. Но гонка не была простой, потому что в маршрут входил подъём за 40 км до финиша. Вся наша команда посвятила себя работе на Марселя. Даже горняки держались с ним рядом, помогая преодолевать подъём».

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Katusha-Alpecin

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Комментарии

  • paziz
    Герман Николас Тивиани – побед ... (3)
    paziz-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Какие здесь прекрасные слова П. Сагана:
    "Результат для нас неутешительный, но это хороший результат для спорта, выиграл этот молодой парень».
     
    Как вырос морально-нравственный облик П. Сагана за последние годы - от трогания мягкого заднего места подиумной женщины до этих возвышенных слов!
     
    Саган всегда оличался от большей половины пелотона, он самый открытый и честный из 95% велогонов современности Но не могу не согласится, повзрослел, слова звучат глубже, мудрее, чего уж там слова достойны человека который вписал свое имя в историю! Николаса с победой, дай Бог не последней
  • Александра
    Герман Николас Тивиани – побед ... (3)
    Александра-Фото

    О, новое имя! Хорошо.

  • motte
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (4)
    motte-Фото

    Вот и здорово!

  • diplomat
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (4)
    diplomat-Фото

    Соскучился по победам Марселя, так держать!

  • ararat
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (4)
    ararat-Фото

    Рад за Кителя!

  • levonardo
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (4)
    levonardo-Фото

    С возвращением, Марсель! 

  • Yuriy 17
    Герман Николас Тивиани – побед ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Какие здесь прекрасные слова П. Сагана:

    "Результат для нас неутешительный, но это хороший результат для спорта, выиграл этот молодой парень».

     

    Как вырос морально-нравственный облик П. Сагана за последние годы - от трогания мягкого заднего места подиумной женщины до этих возвышенных слов!

     

  • wintermute
    Mallorca Challenge: Trofeo Ser ... (3)
    wintermute-Фото

    Тот случай, когда подписи под альтиметрией этапа читаются как поэзия :)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Альваро Ходег продлил контракт ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хороший финишем, очень мне нравится
  • close2you
    Herald Sun Tour-2019. Этап 5 (1)
    close2you-Фото
    Кристофер бедняга, в такой компании еле выиграл спринт... на следующий год в континенталь обратно, вангую.

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