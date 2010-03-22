Команда Katusha-Alpecin обеспокоена плохой формой Марселя Киттеля

Дирк Демоль: «Соберём кризисное собрание по поводу формы Марселя Киттеля»

Несмотря на то, что Марсель Киттель является единственным гонщиком, принёсшим команде Katusha-Alpecin победу в этом сезоне (на гонке Trofeo Palma-2019), физическая форма 30-летнего немецкого спринтера далека от той, в которой он показывал свои лучшие результаты. На прошедшей классике Schelderprijs-2019 Киттель финишировал через четыре с половиной минуты после победителя, 99-м, на классике Driedaagse Brugge-De Panne также был далёк от борьбы в спринте.

Photo © Team KATUSHA ALPECIN

Спортивный директор Katusha-Alpecin Дирк Демоль в интервью Het Nieuwsblad после финиша классики Schelderprijs сказал, что команда собирается срочно провести собрание, на котором с тренерами и Марселем Киттелем обсудит ситуацию.

Дирк Демоль: «Мы не можем продолжать искать оправданий. Необходимо срочно обсудить, что случилось. И прятаться мы тоже не можем. В ближайшие недели соберём кризисное собрание, поговорим с Марселем, его тренерами и руководством команды. Так больше не может продолжаться.

Перед тем, как думать о гонках, нам надо восстановить его форму. Марсель на данный момент недостаточно силён. Его форма не в порядке, в противном случае он бы не выпал на равнине.

Он разочарован так же, как и мы, и тоже не понимает, в чём причина. Он был решительно настроен на старте «Скелдерпрейс», но во время гонки честно сказал, что нога не идёт. Поэтому мы начали работать на Марко Халлера и Йенса Дебюссера.

Паника – плохой советчик. Всем понятно, что на данный момент он не в форме. Но мы не хотим позволить ему упасть. Внутри команды обдумываем, как вернуть его назад как можно быстрее. Мы убеждены, что на пике формы он всё ещё является одним из трёх самых быстрых спринтеров мира».

Бывший профессиональный гонщик, а ныне комментатор телеканала Sporza Юрген Ван Ден Брук (Jurgen Van Den Broeck) в лайв-чате сказал, что «голова Киттеля занята не велоспортом»: «Любой мало-мальски профессиональный велогонщик должен был усидеть в этой гонке. Он просто постепенно растаял. Жаль, что это произошло с таким гонщиком как Киттель. Он ещё не настолько стар. Думаю, дело в его голове. У него было не так много неудач. Ему надо искать причины в себе. Сомневаюсь, что ему нравится то, чем он занимается».

Дирк Демоль в ответ на эту реплику ответил, что может судить лишь о спортивных составляющих: «Марсель хорошо работал зимой, начал сезон мотивированным. Как и каждая команда Мирового тура, мы следим за работой наших гонщиков. Он закончил тренировки именно так, как должен был».

В своём аккаунте в твиттере Марсель Киттель ответил критикам: «Всегда легче побить человека, когда он на земле. У меня трудный период. Благодарен каждому, кто меня поддерживает сейчас. А тем людям, которые делают заголовки на моё счёт: наслаждайтесь минутой славы».