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Команда Katusha-Alpecin обеспокоена плохой формой Марселя Киттеля

Дирк Демоль: «Соберём кризисное собрание по поводу формы Марселя Киттеля»

 

 

  Несмотря на то, что Марсель Киттель является единственным гонщиком, принёсшим команде Katusha-Alpecin победу в этом сезоне (на гонке Trofeo Palma-2019), физическая форма 30-летнего немецкого спринтера далека от той, в которой он показывал свои лучшие результаты. На прошедшей классике Schelderprijs-2019 Киттель финишировал через четыре с  половиной минуты после победителя, 99-м, на классике Driedaagse Brugge-De Panne также был далёк от борьбы в спринте.

 

 

 

Photo © Team KATUSHA ALPECIN

 

  Спортивный директор Katusha-Alpecin Дирк Демоль в интервью Het Nieuwsblad после финиша классики Schelderprijs сказал, что команда собирается срочно провести собрание, на котором с тренерами и Марселем Киттелем обсудит ситуацию.

 

  Дирк Демоль: «Мы не можем продолжать искать оправданий. Необходимо срочно обсудить, что случилось. И прятаться мы тоже не можем. В ближайшие недели соберём кризисное собрание, поговорим с Марселем, его тренерами и руководством команды. Так больше не может продолжаться.

 

  Перед тем, как думать о гонках, нам надо восстановить его форму. Марсель на данный момент недостаточно силён. Его форма не в порядке, в противном случае он бы не выпал на равнине.

 

   Он разочарован так же, как и мы, и тоже не понимает, в чём причина. Он был решительно настроен на старте «Скелдерпрейс», но во время гонки честно сказал, что нога не идёт. Поэтому мы начали работать на Марко Халлера и Йенса Дебюссера.

 

  Паника – плохой советчик. Всем понятно, что на данный момент он не в форме. Но мы не хотим позволить ему упасть. Внутри команды обдумываем, как вернуть его назад как можно быстрее. Мы убеждены, что на пике формы он всё ещё является одним из трёх самых быстрых спринтеров мира».

 

  Бывший профессиональный гонщик, а ныне комментатор телеканала Sporza Юрген Ван Ден Брук (Jurgen Van Den Broeck) в лайв-чате сказал, что «голова Киттеля занята не велоспортом»: «Любой мало-мальски профессиональный велогонщик должен был усидеть в этой гонке. Он просто постепенно растаял. Жаль, что это произошло с таким гонщиком как Киттель. Он ещё не настолько стар. Думаю, дело в его голове. У него было не так много неудач. Ему надо искать причины в себе. Сомневаюсь, что ему нравится то, чем он занимается».

 

  Дирк Демоль в ответ на эту реплику ответил, что может судить лишь о спортивных составляющих: «Марсель хорошо работал зимой, начал сезон мотивированным. Как и каждая команда Мирового тура, мы следим за работой наших гонщиков. Он закончил тренировки именно так, как должен был».

 

 

  В своём аккаунте в твиттере Марсель Киттель ответил критикам: «Всегда легче побить человека, когда он на земле. У меня трудный период. Благодарен каждому, кто меня поддерживает сейчас. А тем людям, которые делают заголовки на моё счёт: наслаждайтесь минутой славы».

 

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Теги к статье: Марсель Киттель Katusha-Alpecin

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:10 | Регистрация: 22.05.2013

    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 

  2. Имя: Paolo

    bettini11

    Вчера, 21:33 | Регистрация: 22.03.2010

    Цитата: velodoctor
    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 
    Если это так, то дет сад полный. Он профессиональный спортсмен, который получает огромную зп. Когда подписывал контракт,думается, его силком никто не толкал. А если честно, то со стороны команда выглядит как сборище спортсменов, которые выполняют свои обязательства спустя рукава. Потому что нет спроса. Бабки есть, а спроса нет. Нет командной атмосферы, которая была при российской прописке. Серая никчемная команда. Мне сразу вспонимается Барлворлд. Была такая команда. Ни результатов, ничего.

  3. Имя: Игорь

    Lungo

    Вчера, 21:36 | Регистрация: 24.05.2012

    Юрген намекнул что Марсель пьёт слишком много пива и вина, если верить переведённой сайтом статьи из сайклньюс. Жаль, конечно, хороший спринтер был...

  4. ktilp-12

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 20.06.2015

     Видимо Альпесин ставит вопрос ребром перед менеджментом  об их результатах. Дело не только в Киттеле, а во всей команде, значит виноваты директора. Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

  5. Имя: Юра

    YuraHist

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 2.05.2014

    Занят больше маркетингом чем набором формы...

  6. AleDe

    Сегодня, 00:52 | Регистрация: 27.06.2018

    Цитата: ktilp-12
    Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

     

    Катюша пока далеко от того, чтобы набрать меньше всех очков. Закарин даже еще не начинал набирать, можно сказать. Силами Политта не последние.

    Да и до Тура еще далеко, может Киттелю приставят двух нянек и будет целыми днями педали крутить под присмотром.

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Комментарии

  • AleDe
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    AleDe-Фото

    Цитата: ktilp-12
    Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

     

    Катюша пока далеко от того, чтобы набрать меньше всех очков. Закарин даже еще не начинал набирать, можно сказать. Силами Политта не последние.

    Да и до Тура еще далеко, может Киттелю приставят двух нянек и будет целыми днями педали крутить под присмотром.

  • satanton
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (12)
    satanton-Фото
    Он на что то претендовал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Total Direct Energie – новое и ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    И шо я говорил?)))))
  • YuraHist
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    YuraHist-Фото

    Занят больше маркетингом чем набором формы...

  • YuraHist
    Total Direct Energie – новое и ... (2)
    YuraHist-Фото

    Ну успехов с новыми цветами)))Посмотрим на ТдФ 2019...

  • ktilp-12
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Видимо Альпесин ставит вопрос ребром перед менеджментом  об их результатах. Дело не только в Киттеле, а во всей команде, значит виноваты директора. Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

  • Lungo
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    Lungo-Фото
    Юрген намекнул что Марсель пьёт слишком много пива и вина, если верить переведённой сайтом статьи из сайклньюс. Жаль, конечно, хороший спринтер был...
  • bettini11
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    bettini11-Фото
    Цитата: velodoctor
    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 
    Если это так, то дет сад полный. Он профессиональный спортсмен, который получает огромную зп. Когда подписывал контракт,думается, его силком никто не толкал. А если честно, то со стороны команда выглядит как сборище спортсменов, которые выполняют свои обязательства спустя рукава. Потому что нет спроса. Бабки есть, а спроса нет. Нет командной атмосферы, которая была при российской прописке. Серая никчемная команда. Мне сразу вспонимается Барлворлд. Была такая команда. Ни результатов, ничего.
  • velodoctor
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    velodoctor-Фото

    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 

  • AAA
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (12)
    AAA-Фото
    Луценко упал, все карты смешались, вот сумбур и вышел. По сопляк катать, тактику сложно выстраивать.

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