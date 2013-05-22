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Константин Сивцов отстранён от гонок из-за положительного допинг-теста

UCI объявил о положительном внесоревновательном допинг-тесте на ЭПО Константина Сивцова

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что плановый внесоревновательный допинг-тест, взятый у 36-летнего белорусского гонщика команды Bahrain-Merida Константина Сивцова 31 июля 2018 года, показал наличие эритропоэтина (ЭПО).

 

 

 

Несоответствие нормам (Adverse Analytical Finding (AAF) было обнаружено в допинг-пробе А, гонщики имеет право потребовать вскрытия и анализа пробы В.

 

Команда Bahrain-Merida сообщает, что гонщик был отстранён от соревнований. Также в пресс-релизе команды говорится, что ещё в июне команда Bahrain-Merida уведомила Константина Сивцова, что его контракт, который истекает 31 декабря 2018 года, продлён не будет.

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Это новости, которые ужасно расстроили нас. Мы очень строго относимся ко всему, что нарушает наши внутренние правила. Такое поведение не приемлемо в команде, и в дальнейшем команда начнёт юридическую процедуру против гонщика».

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Теги к статье: Константин Сивцов Bahrain-Merida

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  1. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 21.05.2014

    Так дежурная шутка просится, что...

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:59 | Регистрация: 22.05.2013

    Очень жаль, наверное хотел изо всех сил остатьвся в команде, если б не падения уверен ничего этого бы не случилось.

  3. Имя: Юрий

    velour

    Сегодня, 16:18 | Регистрация: 26.11.2013

    В том то и дело, что не хотел он оставаться в команде, которая НЕ ВЫПЛЧИВАЕТ заработанные деньги. Да еще и подал иск против команды за это.Вот его и убрали.

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