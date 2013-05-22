Константин Сивцов отстранён от гонок из-за положительного допинг-теста

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- Дата:
- Сегодня, 14:21
UCI объявил о положительном внесоревновательном допинг-тесте на ЭПО Константина Сивцова
Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что плановый внесоревновательный допинг-тест, взятый у 36-летнего белорусского гонщика команды Bahrain-Merida Константина Сивцова 31 июля 2018 года, показал наличие эритропоэтина (ЭПО).
Несоответствие нормам (Adverse Analytical Finding (AAF) было обнаружено в допинг-пробе А, гонщики имеет право потребовать вскрытия и анализа пробы В.
Команда Bahrain-Merida сообщает, что гонщик был отстранён от соревнований. Также в пресс-релизе команды говорится, что ещё в июне команда Bahrain-Merida уведомила Константина Сивцова, что его контракт, который истекает 31 декабря 2018 года, продлён не будет.
Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Это новости, которые ужасно расстроили нас. Мы очень строго относимся ко всему, что нарушает наши внутренние правила. Такое поведение не приемлемо в команде, и в дальнейшем команда начнёт юридическую процедуру против гонщика».
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