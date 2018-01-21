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Винченцо Нибали: «Моей следующей гонкой будет Тур Омана-2018»

Винченцо Нибали: «Моей следующей гонкой будет Tour of Oman-2018»

 

 Винченцо Нибали, который был вынужден сойти с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за поднявшейся температуры и гастроэнтерита, не будет менять свой календарь и компенсировать другим стартом пропущенную неделю гонки в Аргентине. Следующей гонкой капитана команды Bahrain-Merida, как и планировалось, будет Тур Омана, который пройдёт с 13 по 18 февраля.

 

Винченцо Нибали: «Моей следующей гонкой будет Тур Омана-2018»

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Винченцо Нибали сказал: «Мы постараемся наверстать на следующих гонках, но моя программа не поменяется. Следующей гонкой будет Тур Омана.

 

  Я подхватил вирус (на Вуэльте провинции Сан-Хуан), такое случается. В воскресенье у меня начались судороги, тошнота и поднялась температура, я ничего не мог поделать. Это легко могло случиться со мной и дома.

 

  Сейчас чувствую себя немного лучше, смог поесть. Такое недомогание длится примерно сутки. Поэтому очень досадно, что это произошло со мной в день первого этапа. Если бы это случилось несколькими часами раньше, я смог бы стартовать».

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida

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Комментарии

  • Александра
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    Александра-Фото

    Цитата: RVL
    кто будет спорить, что Чикатило не легенда?
    давайте рукоплескать непогрешимому (смайлик лупящий себя в лоб кулаком)

    Сравнивать Чикатило и Ленса, как минимум, не корректно.)

  • ChipMonk
    И рекорд, как вишенка на торте ... (3)
    ChipMonk-Фото
    Класс, спасибо
  • DV
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    DV-Фото

    После тягомотины с Фрумом думая логично всех реабилитировать.

  • motte
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (28)
    motte-Фото

    Спасибо за подробную инфо, все туманно как и ясно, а ясно то, что он будет как и прежде в пелотоне, оправдан и со всеми регалиями...  Вот только одно, в пропасть не скинут, но транспортных средств на тренировках надо бояться ибо несчастный случай идёт за ним.

  • Earl57
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (28)
    Earl57-Фото

    Там уже даже Пулс заговорил, что и для команды и для самого Криса будет лучше чтобы все закончилось как можно быстрее. Пулс сказал, что из-за этой неопределенности и он, и другие члены команды не знают, какой у них будет календарь, какой грантур поедут (и в каком качестве). Если с классиками все ясно, то с ГТ полный туман.

    Беспокойство Пулса можно понять. Фрум наслаждается красотами природы Южной Африки и никакими фармако-кинетическими исследованиями там и близко не пахнет. А тем временем призовые Вуэльты, например, повисли в воздухе. Пока не будет ясно, кто на каком месте в итоге, никто ничего не получит. А у Пулса эти денежки надо полагать совсем не лишние.

    Комментарий болельщика с сайклинг ньюс:

    @Christopffffeer Froome... in all fairness to your team mates especially G and Wouter who have ridden their socks off for you in the Tour so you can podium. Now, do the right thing and admit you took Salbutamol more than you should have.

    The question everyone would like to know, did you INJECT or went for the tablets option? 
    The reason you are afraid of undergoing a full pharmacokinetic testing ~ because you know too well, INHALING salbutamol at the correct permitted amount using an inhaler only will not produce 2000ng/ml in the post analysis results. You are doomed Mr. Froome!

    C'mon, there's no shame in admitting. Admit you either took the injection or oral tablets of Salbutamol and be done with it. Sit it out for 2 years in sunny south of France. Come back when you are age 35 and see if you can still ride like a hamster to drop Doumalan, Nairo, Bernal, Valverde, Chaves, Bardet, Pinot et al

    Здравое и вполне адекватное размышление... Если коротко, то Фрума призывают просто честно признать, что он принял сальбутамола больше нормы, причем не ингаляциями, а таблетками или иньекциями. Принять заслуженные 2 года дисквалификации, потом вернуться и показать как он может рвать Дюмулана, Найро, Берналя, Вальверде, Чавеса, Барде, Пино и т.д.

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    RVL-Фото

    да убрали бы его после второго тура...и где была бы легенда? )) 
    тут же дело не в редисе, а в коррупции
    если бы ему не дали по рогам, он бы после возвращения еще с пяток тдээфов взял, демонстрируя жилы железные )) да просто потому, что условный "Фрум" был бы уже давно опозорен и в дисквале)))

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    RVL-Фото
    проблема Лэнса не в допинге как таковом. пора уже понять. Как и в целом проблема не в допинге
  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    RVL-Фото

    кто будет спорить, что Чикатило не легенда?
    давайте рукоплескать непогрешимому (смайлик лупящий себя в лоб кулаком)

  • Adriano
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    Adriano-Фото

    Величайший спортсмен современности с феноминальной харизмой. Незгибаем,жесток и дерзок-жаль таких сейчас нет в велоспорте. Теперь радужные настроения,безграничная толерантнойсть и сюси-пуси правят миром,заставляя надевать маски всем героям. 

     

    Несмотря на все грехи которые были,ему есть что рассказать и его уверен будет интересно послушать.

  • Meilleur
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (33)
    Meilleur-Фото

    Поэтому люди и следят за спортом, что нуждаются в эмоциональных крайностях, которых не достает в реальной жизни. Кому-то симпатизировать, а кого-то подспудно не любить - подспудное стремление человека. -)

     

    А Лэнса правильно позвали, конечно.

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