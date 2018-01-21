Винченцо Нибали: «Моей следующей гонкой будет Тур Омана-2018»

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:15
Винченцо Нибали: «Моей следующей гонкой будет Tour of Oman-2018»
Винченцо Нибали, который был вынужден сойти с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за поднявшейся температуры и гастроэнтерита, не будет менять свой календарь и компенсировать другим стартом пропущенную неделю гонки в Аргентине. Следующей гонкой капитана команды Bahrain-Merida, как и планировалось, будет Тур Омана, который пройдёт с 13 по 18 февраля.
Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto
В интервью La Gazzetta dello Sport Винченцо Нибали сказал: «Мы постараемся наверстать на следующих гонках, но моя программа не поменяется. Следующей гонкой будет Тур Омана.
Я подхватил вирус (на Вуэльте провинции Сан-Хуан), такое случается. В воскресенье у меня начались судороги, тошнота и поднялась температура, я ничего не мог поделать. Это легко могло случиться со мной и дома.
Сейчас чувствую себя немного лучше, смог поесть. Такое недомогание длится примерно сутки. Поэтому очень досадно, что это произошло со мной в день первого этапа. Если бы это случилось несколькими часами раньше, я смог бы стартовать».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (102)