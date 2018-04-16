Винченцо Нибали провёл разведку брусчатки 9 этапа Тур де Франс-2018

Цитата: Сейтмеметов сейтхалил

Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.



От его заслуг в велоспорте, какими бы они не были, ни тепло, ни холодно, факт в том, что мы имеем российскую команду, в которой после Джиро-2016 не пойми, что происходит, вообще никакого прогресса ни у одного гонщика нет, все за последние 2 года только деградируют, и если бы проблема была в основном в самих гонщиках, хоть 1-2 гонщика имели бы прогресс и результаты, но ничего этого нет. А ведь потенциал-то у многих есть, может у большинства и небольшой, однако проблески были, результаты 2-3 года назад были куда лучше, но никто почему-то свой потенциал реализовать не может, у некоторых вполне хорошие перспективы есть. Фолифоров после той Джиро ничего не показал, горную разделку на ГТ случайно не выигрывают, это даже не несколько этапов выиграть из отрыва, однако что с ним там делают, я понять не могу.

Считаю, что если наши гонщики хотят нормально развиваться, им надо валить в иностранные команды, ни в Русвело (в последнее время так точно. может, раньше что-то толковое и было), ни в Катюше, пока она была российчкой, развития у наших гонщиков не было, хотя перспективы были у многих, исключение - только Закарин. Ну и, результаты, как ни странно, начали падать после того, как Газпром стал спонсором команды, хорошие резульатты были только в первый год спонсорства, а после только регресс.