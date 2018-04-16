|
- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:15
Винченцо Нибали провёл разведку брусчатки 9 этапа Тур де Франс-2018
Винченцо Нибали заложил основу своей победы в генеральной классификации Тур де Франс-2014 на дождливом брусчатом этапе до Аренберга. Защищая желтую майку, он занял тогда 3-е место, а также выиграл почти две минуты относительно ближайших генеральщиков. Спустя год брусчатка вернулась на Тур де Франс на этапе до Камбре (Cambrai), который прошёл в хорошую погоду, поэтому большинство генеральщиков приехали в одной группе, а победу на этапе тогда одержал Тони Мартин из одиночного отрыва.
9-й этап Тур де Франс-2018 будет сложнее, чем этапы с включениями брусчатки в прошлые годы. На 154-километровом этапе от Арраса (Arras) до Рубэ (Roubaix) гонщиков ждут 15 секторов «паве» общей протяжённостью 21.7 км, среди которых есть сектора из маршрута Париж-Рубэ: Мон-ан-Певель (Mons-en-Pevele) и Эннвелан (Ennevelin).
Винченцо Нибали вместе со спортивными директорами команды Bahrain-Merida Риком Вербрюгuе и Тристаном Хоффманом 16 апреля провели разведку 9-го этапа Тур де Франс-2018. Первые три сектора проехали на машине, а оставшуюся часть маршрута предстоящего этапа 33-летний итальянский гонщик преодолел на велосипеде вместе со своим товарищем по команде Франко Пеллицотти.
Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto
В интервью La Gazzetta dello Sport Винченцо Нибали рассказал: «Я понял, что по сравнению с 2014 и 2015 годами некоторые сектора оказались более опасными, а если пойдет дождь, они станут ещё опаснее. На некоторых участках брусчатки по краям было много воды и грязи. По сравнению с прошлыми этапами Тур де Франс у нас будет больше километров по булыге, поэтому, без сомнения, этап получится очень важным. Как только мой график позволит, хочу ещё раз приехать сюда на разведку».
Франко Пеллицотти считает, что 9-й этап Тур де Франс-2018 будет «хуже горного».
В начале апреля Нибали уже протестировал свое оборудование для брусчатки, впервые в карьере проехав Тур Фландрии. Его следующей гонкой будет Флеш Валлонь, которую итальянский гонщик поедет в рамках подготовки к своей главной цели весны – Льеж-Бастонь-Льеж.
Глеб Терентьев по материалам cyclingnews.com
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (255)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
velodoctor
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
В том году были вопросы к гму, почему команда провела такой слабый сезон, в этом другие вопросы, кто контролирует этого человека, неужели у него такой динный карт-бланш в 2 сезона, что он может загробить десятки талантливых гонщиков в нац проекте?
-
-
byvshiy
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
Ладно чего спорить ,кого воспитал Локателли,просто опыт команд про,куда он приходил работать ,через три месяца его уходили ,это и Saeco и Lambocredit , не умеет он там работать ,может только с дилетантами ,а в помощниках у него такие как вы или беларус ,ну а про бывших андеров могу сказать ,что и им скоро капец ,Власов на тренировках выкручивает сумасшедшие ватты и что -в той же жопе... извиняюсь за грубость,на уровне андеров может быть они бы и сражались ,а вот в про ?Так что Локателли-не можешь срать не мучай жопу ..
-
-
M-07
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.
От его заслуг в велоспорте, какими бы они не были, ни тепло, ни холодно, факт в том, что мы имеем российскую команду, в которой после Джиро-2016 не пойми, что происходит, вообще никакого прогресса ни у одного гонщика нет, все за последние 2 года только деградируют, и если бы проблема была в основном в самих гонщиках, хоть 1-2 гонщика имели бы прогресс и результаты, но ничего этого нет. А ведь потенциал-то у многих есть, может у большинства и небольшой, однако проблески были, результаты 2-3 года назад были куда лучше, но никто почему-то свой потенциал реализовать не может, у некоторых вполне хорошие перспективы есть. Фолифоров после той Джиро ничего не показал, горную разделку на ГТ случайно не выигрывают, это даже не несколько этапов выиграть из отрыва, однако что с ним там делают, я понять не могу.
Считаю, что если наши гонщики хотят нормально развиваться, им надо валить в иностранные команды, ни в Русвело (в последнее время так точно. может, раньше что-то толковое и было), ни в Катюше, пока она была российчкой, развития у наших гонщиков не было, хотя перспективы были у многих, исключение - только Закарин. Ну и, результаты, как ни странно, начали падать после того, как Газпром стал спонсором команды, хорошие резульатты были только в первый год спонсорства, а после только регресс.
-
Сейтмеметов сейтхалил
Тур Альп-2018. Этап 2 (15)
Да . Пусть в андрони поездит еще.Посмотрим на Джиро. Так как у Эгана не получилось её стартовать. Может Соза сможет. Кстати вчера у принца юбилей был, 70 лет, так что Рамиро устроил хороший подарок. Ну и Джиро ещё доехать надо ,на лавенире вроде и не плохо выступил в прошлом году , но ещё не фонтан.
-
-
Sezar
Тур Альп-2018. Этап 2 (15)
Эмм, я правил но понимаю, что новому лидеру гонки, колумбийцу всего 20 лет? Если да-то это невероятный талант, место ему в Астане.
-
-
Сейтмеметов сейтхалил
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.
И извините за мою резкость , в написанном выше, просто жаль гонцов которые уперлись в стену. И не видят альтернативы. Им пытаются помочь , но все думают мы сами с усами.
Страницы истории велоспорта