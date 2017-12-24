Фернандо Гавирия досрочно заканчивает сезон из-за перелома ключицы

Фернандо Гавирия не выйдет на старт 2 этапа Тура Турции-2018 из-за перелома ключицы

24-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы. На финальных четырёх километрах 1 этапа Тура Турции-2018 колумбийский гонщик оказался зажат в середине группы, и упал, когда колесо его велосипеда задело колесо ехавшего впереди гонщика.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Alex Livesey / Getty Image - Photo credit: © Alex Livesey / Getty Images

Гавирия сумел доехать до финиша, после чего сразу был направлен в местную больницу. Рентген показал, что у Фернандо Гавирии перелом правой ключицы. Колумбийский гонщик не выйдет на старт 2-го этапа Тура Турции и 10 октября полетит в Бельгию, где ему проведут дополнительное обследование, которое определит, необходимо ли проводить операцию.

Несмотря на то, что команда Quick Step Floors лишилась ведущего спринтера, победу на 1-м этапе не была упущена. Максимилиано Ричезе опередил на финише Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Жампи Друкера (BMC).