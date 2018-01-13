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Новобранец команды Katusha-Alpecin Стефф Крас: «Хочу стать хорошим генеральщиком»

Стефф Крас: "хочу попробовать стать хорошим генеральщиком и финишировать в топ-10 на Гран-туре"

 

 

  21-летний бельгийский гонщик Стефф Крас (Steff Cras) свой первый профессиональный контракт подписал с командой Katusha-Alpecin, где будет выступать ближайшие два года. За последние несколько лет он завоевал репутацию одного из самых лучших андеров. В интервью британскому сайту ProBikeKit  Стефф Крас рассказал, скольким ему пришлось пожертвовать, чтобы стать профессионалом, как он готовится к велогонкам и к каких целей хочет достичь, став гонщиком команды Мирового тура.

 

Новобранец команды Katusha-Alpecin Стефф Крас: «Хочу стать хорошим генеральщиком»

 Photo ©  Michael Zanghellini/BMC Development Team

 

 

- Поздравляем с подписанием контракта, ты, наверное, рад стать гонщиком в команде Мирового тура. Как у тебя это получилось?

- В начале лета со мной связались несколько команд. Но принял решение после того, как переговорил с командой Katusha-Alpecin. Они следили за моими результатами последние два года, у них есть план для меня на будущее. С ними у меня будет шанс совершенствоваться как гонщику для борьбы за общий зачёт на многодневных гонках и как горняку.

 

- Многие молодые гонщики, становясь профессионалами, переезжают за границу в такие города, как, например, Жирона или Ницца. Ты тоже переедешь или останешься жить в Бельгии?

- Думаю, останусь в Бельгии. Возможно, буду поочерёдно жить дома и в Испании, в тренировочных лагерях.

 

- Велоспорт в равной степени интеллектуальный и физический вид спорта, в котором велика роль наставника. Есть кто-то, кто помогал тебе стать таким, какой ты сейчас?

- Думаю, что не смог бы стать профессиональным велогонщиком без поддержки родителей, которые пожертвовали ради меня огромным количеством времени. Также большую роль в моём развитии сыграл мой тренер Марк Ламбертс. Он тренировал Юргена Ван ден Брука, так что точно знал, что мне надо делать.

 

- С каким самым большим препятствием тебе пришлось столкнуться в твоей карьере?

- Их было несколько. Первое – чемпионат мира в Понферраде, где я попал в завал на первом круге. Я очень много тренировался ради этой гонки, находился в самой лучшей за весь год форме. И маршрут мне подходил отлично, я знал, что могу показать хороший результат.

 

  В прошлом году мне пришлось сойти с Тура де л’Авенир-2016, потому что я не мог двигать правой ногой. Перед этим я три недели провёл на высоте, чтобы выйти на пик формы, сидел на очень строгой диете, поэтому был ужасно разочарован, что не смог себя проявить. Вначале врачи подумали, что у меня образовался тромб в вене, но после многочисленных обследований оказалось, что у меня травма бедра, что потребовало два месяца восстановления.

 

- У тебя был феноменальный сезон с большим количеством высоких мест в общих зачётах. Ты считаешь своё 5-е место на Туре де л’Авенир лучшим результатом сезона?

- Думаю, вы правы. Это мой самый лучший результат в году, но, вообще-то, на Джиро Валле д’Аоста я был в более хорошей форме. Перед Аостой я провёл три недели на высоте, и мой вес стал самым низким за весь год. На трёх первых этапах я финишировал 4-м, 8-м и 10-м, мог бороться за подиум в общем зачёте, но потом на 4-м этапе всё пошло не так, как надо. Я прокололся на предпоследнем подъёме, вернулся вперёд, но моя шина взорвалась на спуске, и я очень серьёзно упал.

 

  Чтобы подготовиться к Туру де л’Авенир, я тренировался в Арденнах, а потом проехал Тур Эльзаса, где финишировал 4-м в общем зачёте. Если бы не упал на Валле д’Аоста, то не поехал бы Тур Эльзаса, но моя форма была очень хорошей. Я думал, что Авенир – это слишком много, но после каждого этапа ноги восстанавливались хорошо.

 

- Карьера в велоспорте требует невероятной преданности делу. Не чувствуешь, что ты что-то теряешь?

- Я считаю, что очень тяжело стать хорошим велогонщиком. Мне пришлось пожертвовать всеми развлечениями и общением. Я не мог ходить на вечеринки каждую неделю, не мог пойти выпить с друзьями, не позволял себе есть, что хочу, всегда должен был рано ложиться спать. Но это выбор, который ты делаешь сам. Я очень счастлив, что жертвовал чем-то, потому что теперь у меня одна из самых красивых профессий в мире.

 

- Ты выступал в любительских командах Lotto Soudal и BMC Development, а это значит, что участвовал в гонках, проходящих в разных странах. Как справлялся с необходимостью путешествовать?

- Мне очень нравится путешествовать, я счастлив, что мне представилась возможность делать это с командой BMC, потому что всё это помогло мне развиваться. Я смог принимать участие в крупнейших велогонках мира, всё в них было очень хорошо организовано. И логистика была потрясающей, я смог путешествовать стильно.

 

- Какие цели ставишь на 2018 год в команде Katusha-Alpecin, какие задачи на будущее?

- В 2018 году надеюсь улучшить себя как гонщика Мирового тура, постараюсь научиться многому у ребят команды. В будущем хочу попробовать стать хорошим генеральщиком, возможно, смогу финишировать в топ-10 на Гран-туре.

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Теги к статье: Стефф Крас Steff Cras Katusha-Alpecin

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Комментарии

  • AAA
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    AAA-Фото

    А когда то Тур чисто российским составом ездили....

  • sashaney
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (7)
    sashaney-Фото
    Это про The Climb? А зачем? Она у меня есть и я её прочитал. Написано хорошо, читается легко. Но это David Walsh, а не Фруми. Эти гострайтеры уже того ... потдастали. Всё так сладко и прилизано. Попробуйте Гамона (Phil Gaimon) - тот хоть сам пишет (зкончил универ, специализация английский язык) и весело.
  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ушли Кристофф и Пурито за 2 года, на классики народу почти нет, есть команда поддержки но лидеров нет. Ослабла команда значительно, но средний уровень гонщиков возможно вырастет, хотя фиг знает как это отразиться в плане побед. 

    4ым россиянам сил желаю и удачи, надеюсь хорошо подготовятся и покажут достойные результаты в новом сезоне. victory

     

    Есть новости по Чернецкому? 

     

  • ironharley
    Неделя тренировок в межсезонье ... (10)
    ironharley-Фото
    Странная позиция. А зачем любителю такая работа?
    Да условный в д/с Саган влегкую укакошится например бизнес-планом элементарной кафешки. Или поработав в такси сменами по 14 часов. В более тугие отрасли можно и не лезть - профессионалы, они именно в своем деле и профессионалы, а профессионалы во всём, не профессионалы ни в чем.
  • Berdok
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (7)
    Berdok-Фото
    абсолютно согласен, только следует отметить, что сейчас многие воспринимают Личность и Порядочность как диаметрально противоположные понятия.
    О времена, о нравы! (с)
  • RVL
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (4)
    RVL-Фото

    Трудно сделать гонку более захватывающей, если у команды пять гонщиков, каждый из которых может стать лидером, и если команда доминирует в пелотоне.
    одно дело 9, другое 5. девятерых доминаторов никто не может себе позволить, кроме... 

     Всегда есть разрыв между лучшими командами и остальными. Поэтому лучшими Гран-турами стали Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, где одна команда не может контролировать гонку».
    именно. и на ТДФ доминаторы будут не столь очевидны, т.е. шансы получат больше команд. 

  • Berdok
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (25)
    Berdok-Фото

    на фотачке типа второй в рейтинге?

  • Earl57
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: vvr
    посмотрел видео - результат Нибали 3:59 с копейками.
     

    И как это определили?

    Есть офицальные результаты, которые выложены в открытый доступ

     http://www.taiwankom.org/img/news/2017_KOM1020-01.pdf

  • Крайний
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (4)
    Крайний-Фото

    Дело тут не только и не столько в безопасности.

    Реформаторы хотят подровнять уровень. Грандтуры стоят особняком и вовсе не главная забота UCI.

    Мотив понятен. Сокращение вызовет перемещение гонщиков второго-третьего уровня внутри и между дивизионами. В  первую очередь жду роста уровня проконти дивизиона.

  • vvr
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (15)
    vvr-Фото

    посмотрел видео - результат Нибали 3:59 с копейками.

     

    простите за некропостинг. )

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
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