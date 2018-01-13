Новобранец команды Katusha-Alpecin Стефф Крас: «Хочу стать хорошим генеральщиком»

Стефф Крас: "хочу попробовать стать хорошим генеральщиком и финишировать в топ-10 на Гран-туре"

21-летний бельгийский гонщик Стефф Крас (Steff Cras) свой первый профессиональный контракт подписал с командой Katusha-Alpecin, где будет выступать ближайшие два года. За последние несколько лет он завоевал репутацию одного из самых лучших андеров. В интервью британскому сайту ProBikeKit Стефф Крас рассказал, скольким ему пришлось пожертвовать, чтобы стать профессионалом, как он готовится к велогонкам и к каких целей хочет достичь, став гонщиком команды Мирового тура.

Photo © Michael Zanghellini/BMC Development Team

- Поздравляем с подписанием контракта, ты, наверное, рад стать гонщиком в команде Мирового тура. Как у тебя это получилось?

- В начале лета со мной связались несколько команд. Но принял решение после того, как переговорил с командой Katusha-Alpecin. Они следили за моими результатами последние два года, у них есть план для меня на будущее. С ними у меня будет шанс совершенствоваться как гонщику для борьбы за общий зачёт на многодневных гонках и как горняку.

- Многие молодые гонщики, становясь профессионалами, переезжают за границу в такие города, как, например, Жирона или Ницца. Ты тоже переедешь или останешься жить в Бельгии?

- Думаю, останусь в Бельгии. Возможно, буду поочерёдно жить дома и в Испании, в тренировочных лагерях.

- Велоспорт в равной степени интеллектуальный и физический вид спорта, в котором велика роль наставника. Есть кто-то, кто помогал тебе стать таким, какой ты сейчас?

- Думаю, что не смог бы стать профессиональным велогонщиком без поддержки родителей, которые пожертвовали ради меня огромным количеством времени. Также большую роль в моём развитии сыграл мой тренер Марк Ламбертс. Он тренировал Юргена Ван ден Брука, так что точно знал, что мне надо делать.

- С каким самым большим препятствием тебе пришлось столкнуться в твоей карьере?

- Их было несколько. Первое – чемпионат мира в Понферраде, где я попал в завал на первом круге. Я очень много тренировался ради этой гонки, находился в самой лучшей за весь год форме. И маршрут мне подходил отлично, я знал, что могу показать хороший результат.

В прошлом году мне пришлось сойти с Тура де л’Авенир-2016, потому что я не мог двигать правой ногой. Перед этим я три недели провёл на высоте, чтобы выйти на пик формы, сидел на очень строгой диете, поэтому был ужасно разочарован, что не смог себя проявить. Вначале врачи подумали, что у меня образовался тромб в вене, но после многочисленных обследований оказалось, что у меня травма бедра, что потребовало два месяца восстановления.

- У тебя был феноменальный сезон с большим количеством высоких мест в общих зачётах. Ты считаешь своё 5-е место на Туре де л’Авенир лучшим результатом сезона?

- Думаю, вы правы. Это мой самый лучший результат в году, но, вообще-то, на Джиро Валле д’Аоста я был в более хорошей форме. Перед Аостой я провёл три недели на высоте, и мой вес стал самым низким за весь год. На трёх первых этапах я финишировал 4-м, 8-м и 10-м, мог бороться за подиум в общем зачёте, но потом на 4-м этапе всё пошло не так, как надо. Я прокололся на предпоследнем подъёме, вернулся вперёд, но моя шина взорвалась на спуске, и я очень серьёзно упал.

Чтобы подготовиться к Туру де л’Авенир, я тренировался в Арденнах, а потом проехал Тур Эльзаса, где финишировал 4-м в общем зачёте. Если бы не упал на Валле д’Аоста, то не поехал бы Тур Эльзаса, но моя форма была очень хорошей. Я думал, что Авенир – это слишком много, но после каждого этапа ноги восстанавливались хорошо.

- Карьера в велоспорте требует невероятной преданности делу. Не чувствуешь, что ты что-то теряешь?

- Я считаю, что очень тяжело стать хорошим велогонщиком. Мне пришлось пожертвовать всеми развлечениями и общением. Я не мог ходить на вечеринки каждую неделю, не мог пойти выпить с друзьями, не позволял себе есть, что хочу, всегда должен был рано ложиться спать. Но это выбор, который ты делаешь сам. Я очень счастлив, что жертвовал чем-то, потому что теперь у меня одна из самых красивых профессий в мире.

- Ты выступал в любительских командах Lotto Soudal и BMC Development, а это значит, что участвовал в гонках, проходящих в разных странах. Как справлялся с необходимостью путешествовать?

- Мне очень нравится путешествовать, я счастлив, что мне представилась возможность делать это с командой BMC, потому что всё это помогло мне развиваться. Я смог принимать участие в крупнейших велогонках мира, всё в них было очень хорошо организовано. И логистика была потрясающей, я смог путешествовать стильно.

- Какие цели ставишь на 2018 год в команде Katusha-Alpecin, какие задачи на будущее?

- В 2018 году надеюсь улучшить себя как гонщика Мирового тура, постараюсь научиться многому у ребят команды. В будущем хочу попробовать стать хорошим генеральщиком, возможно, смогу финишировать в топ-10 на Гран-туре.