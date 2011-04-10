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Лиуве Вестра признался в употреблении кортизона

  Команда Astana намерена потребовать финансовую компенсацию с бывшего гонщика Лиуве Вестры (Lieuwe Westra) в случае, если будет доказано, что во время выступления в команде (2014 – 2016 годы) он использовал запрещённые препараты.  

 

Официальное заявление команды Astana: «Мы шокированы, прочитав о том, что Лиуве Вестра использовал запрещённые препараты в то время, когда выступал, подписав контракт с командой Astana Pro Team, потому что команда никогда не предоставляла ему никаких медицинских препаратов, которые цитируют средства массовой информации.

 

  Мы шокированы и хотим чётко дать понять, что в команде Astana запрещённые препараты никогда не предоставлялись и не будут предоставляться ни одному гонщику.

  В случае, если использование запрещённых препаратов действительно имело место, команда Astana оставляет за собой право требовать финансовой компенсации от гонщика, потому что использование допинга строжайше запрещено внутренним регламентом команды, который подписывает каждый гонщик».

 

 

  Лиуве Вестра завершил карьеру профессионального велогонщика в начале 2017 года. С 2009 по 2013 годы он выступал в команде Vacansoleil, а с 2014 по 2016 был гонщиком команды Astana. Он подписал контракт с командой Wanty-Groupe Gobert в ноябре 2016 года, но в начале января 2017 объявил о завершении карьеры по личным причинам.

 

 Лиуве Вестра признался в употреблении кортизона

 

  О том, что 35-летний Лиуве Вестра ссылался на несуществующие  травмы, чтобы получить справку на терапевтическое использование кортизона во время соревнований и пройти антидопинговые тесты, стало известно после публикации в издании Leeuwarder Courant отрывков из книги-биографии гонщика «The Beast, the cycling life of Lieuwe Westra». Автор книги Томас Сейтсма (Thomas Sijtsma) на основе интервью с Лиуве Вестрой рассказал о том, как проходила его жизнь в профессиональном пелотоне с 2006 по 2016 год.

 

  Лиуве Вестра: «Я часто получал справку (TUE) на основании несуществующей травмы, например, воспаления колена. Колено, таким образом, восстанавливалось годами. Я пил таблетки, чтобы заставить тело крутить педали быстрее, забирать призы, получать поздравления. В первый же год в профессионалах мне стало понятно, что ни одна победа не достигается только благодаря тяжёлым тренировкам. Если хочешь присоединиться к известным парням, надо выходить за пределы дозволенного. Я счастлив, что моя профессиональная карьера началась в 2009. Если бы я пришёл из любителей раньше, то моя рука потянулась бы к  ЭПО или чему-то подобному. Искушение оказалось бы сильнее меня.  

 

  Наблюдая несколько месяцев, я заметил, что гонщиков порицают за использование кортизона. Об этом говорили тайком. Такая инъекция не вызывала боли, можно было ехать мощнее, эйфория правила телом. Каждый гонщик   предоставлял медицинский сертификат для классик или других крупных соревнований.  

 

Думаю, руководство команд в те годы не хотело знать, что происходит. Хотя часто они об этом знали, но открыто мы об этом не говорили. Мы должны были выступать, им было не важно, как, пока нас не поймали. Неведение – благо.

 

Думаю, что имею право открыто рассказать историю об инъекциях кортизона, потому что не считаю, что поступал неправильно. Почти каждый из моего поколения таким образом мог работать на пике формы.

 

А как вы думаете, специалисты классик и велогонщики пытаются выделиться? Им больше ничего другого не остаётся. А «минимальное преимущество» команды Sky? Всё сшито одинаково. Если начнут винить гонщиков, не лучше ли обратить внимание на врачей в велоспорте. Они способствуют такому поведению, помогая получить справки».

 

 

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Теги к статье: Лиуве Вестра

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Решил пропиарится и срубить бабла от недругов Астаны.Редиска.

    1. RVL

      Вчера, 21:57 | Регистрация: 30.08.2012

      Такое впечатление, что каждым своим постом вы убеждаете самого себя

      1. Pixinguinha

        Вчера, 23:38 | Регистрация: 10.04.2011

        Это такая философия. Астаноцентризм называется :)

  2. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 21:09 | Регистрация: 25.05.2015

    Ну конечно, сейчас недруги Астаны завалят его баблом.

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:12 | Регистрация: 24.12.2017

    Да нет , правду рассказал , в дойчетелеком первыми начали становится асматиками. Там вместо триамцинолона сальбутамол кололи а не пшикали .

    1. Pixinguinha

      Вчера, 23:52 | Регистрация: 10.04.2011

      Вот как раз поэтому превышение дозы сальбутамола не так безобидно, т.к. может быть косвенным свидетельством использования не спрея, а таблеток или инъекций.

  4. DALMAT

    Вчера, 21:59 | Регистрация: 28.07.2011

    Конечно, все что сказал Вестра давно уже не новость. Об этом многие догадывались. Большего всего подозрений было в лыжных видах.

    Другое дело как это скажется на Астане?

    У команды и так сейчас не простые времена

  5. RVL

    Вчера, 22:01 | Регистрация: 30.08.2012

    Шокированная команда....

    Да смешно. Так и вижу шок...

    Скарпони не шок. слова Вестры растреморили Вино и ко... 

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 22.05.2013

    Да тут не про астану, а  про терапевтические исключения и контроль над этим. 

  7. Pixinguinha

    Вчера, 23:56 | Регистрация: 10.04.2011

    А «минимальное преимущество» команды Sky?

     

    "Marginal gains" в данном контексте - "победа по крупицам" или "выигрыш в мелочах".

  8. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:30 | Регистрация: 24.12.2017

    Ладно ,лишь бы не зацепило гонщиков ,персонал, спонсоров.В любых командах. Надо было во время своего активного периода признания давать. А то как завязали все молодцы. Если деньги потребуют и возьмут будут правы.

    Деньги возьмёт ,команда от гонщика.

  9. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:39 | Регистрация: 17.05.2015

    Некоторые комментаторы как будто читать не умеют. Дело ведь не в Астане, а во ВСЕОБЩИХ  негласных "законах", которые царят в современном велоспорте. Вот о чем рассказывает Вестра.

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Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Адриен
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Адриен-Фото

    Некоторые комментаторы как будто читать не умеют. Дело ведь не в Астане, а во ВСЕОБЩИХ  негласных "законах", которые царят в современном велоспорте. Вот о чем рассказывает Вестра.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ладно ,лишь бы не зацепило гонщиков ,персонал, спонсоров.В любых командах. Надо было во время своего активного периода признания давать. А то как завязали все молодцы. Если деньги потребуют и возьмут будут правы.

    Деньги возьмёт ,команда от гонщика.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Второй тираж книги "Джро вокр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Джиро вокруг меня ,опечатка))))
  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото

    А «минимальное преимущество» команды Sky?

     

    "Marginal gains" в данном контексте - "победа по крупицам" или "выигрыш в мелочах".

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Вот как раз поэтому превышение дозы сальбутамола не так безобидно, т.к. может быть косвенным свидетельством использования не спрея, а таблеток или инъекций.
  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

    Это просто великолепно! Причём обставил добротных горняков в итоге (Ланду на ТСБ) и Берналя с Портом (на ТР) good

    Вижу в нём будущего генеральщика на гранд-туры, причём по потенциалу и возможностях пойдёт ещё далее чем его комрад по команде Крюйсвик (он же Кройшвайк).

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Это такая философия. Астаноцентризм называется :)
  • velodoctor
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    velodoctor-Фото

    Да тут не про астану, а  про терапевтические исключения и контроль над этим. 

  • RVL
    Тур Романдии-2018. Этап 5 (6)
    RVL-Фото

    Где Саган, а где Бора без него.

    Как и Роглич, сам себе чемпион!

  • RVL
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    RVL-Фото

    Шокированная команда....

    Да смешно. Так и вижу шок...

    Скарпони не шок. слова Вестры растреморили Вино и ко... 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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