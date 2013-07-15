Лиуве Вестра завершил карьеру велогонщика

Лиуве Вестра (Lieuwe Westra) принял решение завершить карьеру профессионального велогонщика. Об этом сообщает в пресс-релизе проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert, с которой в ноябре 34-летний голландский гонщик заключил контракт на 2017 год.

Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды: «В воскресенье вечером мы получили по электронной почте письмо от нашего нового гонщика Лиуве Вестры, который сообщил, что завершает свою спортивную карьеру по личным причинам. Мы приняли это, и уважаем его решение».

О своём решении немедленно поставить точку в карьере по личным причинам, даже не начав сезон, Лиуве Вестра также сообщил на своей странице в Facebook: «Сегодня решил остановиться. Не могу продолжать. Спасибо A. Boskamp и K. Snijder. Ладно, я закончу, теперь у меня есть время, чтобы скорее разрешить все эти вопросы. Спасибо миру велоспорта и чао».

Гонщик и команда не желают давать дополнительных объяснений.

Лиуве Вестра пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году, начав с континентальной команды Krolstone, с 2009 по 2013 выступал в Vacansoleil – DCM, последние три года был гонщиком казахстанской команды Astana.

За свою карьеру одержал 13 побед, в числе которых этап Париж-Ницца и подиум гонки в 2012, этапы Вуэльты Каталонии, Критериума Дофине, Тур Бельгии. В прошлом сезоне Лиуве Вестра одержал победу в общем зачёте гонки «Три дня Де Панне».