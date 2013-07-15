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Лиуве Вестра завершил карьеру велогонщика

 Лиуве Вестра завершил карьеру велогонщика

Лиуве Вестра завершил карьеру велогонщика

 

 Лиуве Вестра (Lieuwe Westra) принял решение завершить карьеру профессионального велогонщика. Об этом сообщает в пресс-релизе проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert, с которой в ноябре 34-летний голландский гонщик заключил контракт на 2017 год.

 

  Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды: «В воскресенье вечером мы получили по электронной почте письмо от нашего нового гонщика Лиуве Вестры, который сообщил, что завершает свою спортивную карьеру по личным причинам. Мы приняли это, и уважаем его решение».

 

О своём решении немедленно поставить точку в карьере по личным причинам, даже не начав сезон, Лиуве Вестра также сообщил на своей странице в Facebook: «Сегодня решил остановиться. Не могу  продолжать. Спасибо A. Boskamp и K. Snijder. Ладно, я закончу, теперь у меня есть время, чтобы скорее разрешить все эти вопросы. Спасибо миру велоспорта и чао».

 

Гонщик и команда не желают давать дополнительных объяснений.

 

  Лиуве Вестра пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году, начав с континентальной команды Krolstone, с 2009 по 2013 выступал в Vacansoleil – DCM, последние три года был гонщиком казахстанской команды Astana.

  За свою карьеру одержал 13 побед, в числе которых этап Париж-Ницца и подиум гонки в 2012, этапы Вуэльты Каталонии, Критериума Дофине, Тур Бельгии. В прошлом сезоне Лиуве Вестра одержал победу в общем зачёте гонки «Три дня Де Панне».

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Теги к статье: Лиуве Вестра Lieuwe Westra Wanty-Groupe Gobert

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  1. chel

    Вчера, 18:01 | Регистрация: 6.07.2014

    Отличный гонец, но так до конца и не раскрылся, удачи ему.

  2. Имя: patriotkz

    Patriotkz

    Вчера, 19:44 | Регистрация: 15.07.2013

    Жаль. До сих пор не могу понять как его могли не переподписать. Или тут что то есть...

  3. Rokka

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Patriotkz
    Жаль. До сих пор не могу понять как его могли не переподписать. Или тут что то есть...
    Он уходил из Астаны по личным причинам. Насколько я знаю у него погиб друг, и он долго не мог оправиться от его смерти, и переход в другую команду был для него способом сменить обстановку.

    Очень жаль Лиуве, прекрасный грегари, который показал в этом году что может так же брать дело в свои руки. Надеюсь что его жизнь наладится

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Комментарии

  • Rokka
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (3)
    Rokka-Фото
    Цитата: Patriotkz
    Жаль. До сих пор не могу понять как его могли не переподписать. Или тут что то есть...
    Он уходил из Астаны по личным причинам. Насколько я знаю у него погиб друг, и он долго не мог оправиться от его смерти, и переход в другую команду был для него способом сменить обстановку.

    Очень жаль Лиуве, прекрасный грегари, который показал в этом году что может так же брать дело в свои руки. Надеюсь что его жизнь наладится
  • AAA
    Презентация команды Bahrain-Me ... (12)
    AAA-Фото
    ЧТо не говоои, а круто.
    У Нибали на колесе посидеть и не мечтал, а тут , оба и погрегарил он на меня.-)))
  • Александра
    Презентация команды Bahrain-Me ... (12)
    Александра-Фото
    Круто у вас, что тут сказать. Только позавидовать.)
  • AAA
    Презентация команды Bahrain-Me ... (12)
    AAA-Фото

    А я, А я, а мы по Алма-Ате колесо к колесу с Вино, Нибали, Ару, Зейцем, Тиралонго, Ланда и еще Контадора привозили.

    И участников велопробега было не 400-500, а около 3 тыс пар колес. 

    Но это в прошлом, в этом году (2016), что то пробега не было.

    Но Тур Аты и презентация в Астане.

    kaz

  • Patriotkz
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (3)
    Patriotkz-Фото
    Жаль. До сих пор не могу понять как его могли не переподписать. Или тут что то есть...
  • Андрон
    Команды Мирового Тура 2017: Ka ... (16)
    Андрон-Фото

      Посчитал, получается, что ушли 9 российских гонщиков. Осталось 5. В конце нового сезона могут уйти еще трое (почему бы нет?). Потом поменяется название на Альпецин - Катюша. Потом канет в небытие и слово Катюша. Попросят российских спортдиректоров на выход. И забудем мы, что была когда-то такая команда. Аминь.

  • Roman Avdeev
    Команды Мирового Тура 2017: Ka ... (16)
    Roman Avdeev-Фото
    Думаю, они хотели показать себя перед европейскими спонсорами и продемонстрировать, что они не национальная команда, а проект вне какой-то отдельно взятой страны. Возможно это им и помогло привлечь немецких спонсоров. Вряд ли бы они захотели спонсировать российскую команду, особенно на фоне событий, происходивших в прошлом году.
  • Александра
    Команды Мирового Тура 2017: Ka ... (16)
    Александра-Фото

    Цитата: Roman Avdeev
    в прошлом году официально заявляли, что несмотря на российскую лицензию больше не считают себя российской командой, а позиционируют себя как международный проект. Поэтому и отказались от русского языка.

    Интересная мысль. Имелось в виду, что на сайте международного проекта тогда еще российской приписки нет места русскоязычной версии? Вопрос, понятно дело, риторический, но логику хотелось бы понять.

    Болеть-то ничто никому не помешает, это понятно, были бы болельщики...

  • Roman Avdeev
    Команды Мирового Тура 2017: Ka ... (16)
    Roman Avdeev-Фото
    Цитата: ДимаЛел
    С чего российской команде в 2016 году вести сайт на русском?
    Они и в прошлом году официально заявляли, что несмотря на российскую лицензию больше не считают себя российской командой, а позиционируют себя как международный проект. Поэтому и отказались от русского языка. В этом году они лишь подтвердили это, сменив и лицензию. Так что все закономерно. Лично мне это не будет мешать болеть за Закарина, Кузнецова и остальных наших ребят.
  • chel
    Лиуве Вестра завершил карьеру ... (3)
    chel-Фото

    Отличный гонец, но так до конца и не раскрылся, удачи ему.

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3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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