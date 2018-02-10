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Хуан-Хосе Лобато: «Единственное, о чём прошу – выступать в велогонках»

Хуан-Хосе Лобато просит прощения у команды LottoNL-Jumbo и надеется вернуться в профессиональный велоспорт

 

 

  Хуан-Хосе Лобато (Juan Jose Lobato), который был уволен из команды LottoNL-Jumbo за несанкционированное употребление снотворного, написал открытое письмо, в котором извиняется перед командой и говорит, что надеется остаться в профессиональном велоспорте.

 

  Напомним, что в декабре 2017 года во время тренировочного сбора 29-летний испанский гонщик, а также его товарищи по команде Антван Толхук (Antwan Tolhoek) и Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn) без разрешения врача команды приняли снотворное, после чего из-за их странного состояния команда вызвала скорую помощь и гонщиков отвезли в больницу.

 

  Хуан-Хосе Лобато назвал 2017 год «самым тяжёлым в жизни» и рассказал, что снотворное был вынужден принимать после смерти дяди и развода с женой.

 

  Хуан-Хосе Лобато: «В открытом письме я хочу объяснить всё, что случилось в недавние месяцы, и, самое главное, хочу объявить о том, что стремлюсь продолжать выступать в соревнованиях на самом высоком уровне. Велоспорт – моя страсть, и я чувствую себя как никогда сильным.

 

  Хотел бы сначала объяснить, что случилось 14 декабря 2017 года в тренировочном лагере команды LottoNL-Jumbo. Хотя я больше не представляю цвета команды, должен принести извинения команде за то, что нарушил правила. В итоге они решили уволить меня, мы достигли соглашения о расторжении контракта.

 

  Однако, хочу опровергнуть информацию, появившуюся в публикациях в то время. Не было никакой вечеринки, не было распития спиртных напитков. Единственное, что я сделал – принял снотворное, чтобы заснуть. Это вещество не имеет ничего общего с допингом.

 

 Также хотел бы отметить, что у меня нет никакой зависимости от этого препарата. Я уже прошёл несколько медицинских осмотров с всесторонними тестами, которые чётко показали, что в моей моче нет следов этих снотворных препаратов. Более того, я согласен пройти ещё больше тестов, чтобы доказать, что у меня нет зависимости ни от какого типа лекарств.

 

  Да. Всё верно. В определённый момент 2017 года из-за личных проблем мне были нужны эти препараты. 2017 год стал самым тяжёлым в моей жизни. Мне пришлось пройти через трудный развод и пережить смерть дяди, который погиб из-за инцидента на работе. Ему было всего 43 года. Он был очень важным человеком в моей жизни, повлиял на то, что я стал развиваться как велогонщик и как личность. Из-за этих проблем личного характера мне стало трудно засыпать, и я ошибочно нашёл выход в приёме снотворного, потому что хотел полноценно отдыхать.

 

Сейчас я без команды, и мне необходимо публично выразить моё желание продолжать выступать в гонках на высоком уровне.

 

  Мне сейчас очень трудно, я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в эти полтора месяца. В жизни никогда нельзя сдаваться. Я надеюсь, что получу шанс и начну как можно скорее выступать снова.

 

  Единственное, о чём я прошу – возможность выступать в гонках. Я очень много тренировался в эти месяцы, чтобы снова найти команду и опять наслаждаться велоспортом, благодаря которому я смог снова улыбаться и справился с трудностями в 2017 году. На пути к восстановлению мне не хватает последнего шага – возвращения в велоспорт, когда я могу надеть велоформу и снова выступать в гонках».

 

 

 

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Теги к статье: Хуан-Хосе Лобато Juan Jose Lobato

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Комментарии

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    GTX-Фото

    Фарс. Просто сложнейшие погодные условия...

  • GTX
    Etoile de Besseges-2018. Этап ... (1)
    GTX-Фото

    О, первое место в менеджере взял

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    marketbk-Фото
    Во время вчерашней трансляции тоже "резануло ухо".
    Видно по-немецки решил прочитать)))
  • ktilp-12
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    ktilp-12-Фото

      Отару: не Гидих, а Евгений Гидич.

  • Rokka
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    Rokka-Фото
    Цитата: Юджин
    Результаты этапа не считались в общий зачет?
    Не считались. И не этап а просто цирк. Много кто мог попытать счастья снять майку с Вальверде. Но нет же, орги напрочь убили такой интересный этап своим решением. Многие действительно просто шли пешком. Такими темпами Валенсия никогда не будет равной по статусу к гонкам в Каталонии и Стране Басков
  • Юджин
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    Юджин-Фото

    Результаты этапа не считались в общий зачет?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Газпром катюшу обошел!
  • ktilp-12
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    ktilp-12-Фото

     Этап без борьбы получился не интересным, Скайевцы  почти пешком пришли. В прошлом году многие команды выступали в джерси красного цвета, Астану можно было без проблем отличить, а в этом году почти все посинели даже у ВМС вставки синие. Издалека Астану от Мовистара не отличить.

  • kwwk
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    kwwk-Фото

    Крайне непонятное решение оргов, этап не о чем, можно было и не начинать, так как в таком раскладе сразу было понятно что на результат поедет только БМС, остальные проигнорят.

  • AzaKonta
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    AzaKonta-Фото
    Самый странный этап в истории велогонок. Зачем и для чего

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