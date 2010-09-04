Заявление Брэдли Уиггинса по поводу закрытия "дела команды Sky"

Заявление Брэдли Уиггинса по поводу закрытия расследования UKAD в отношении "таинственного пакета команды Sky"

После того, как Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило о закрытии расследования по делу таинственного пакета команды Sky, Брэдли Уиггинс, на протяжении года не дававший комментариев по этому делу, впервые прервал молчание. Первый британский победитель Тур де Франс сделал заявление по поводу решения UKAD и сказал, что собирается подать в суд на агентство.

Заявление Брэдли Уиггинса:

«Только сейчас, после официального заявления от UKAD, я могу прервать молчание и высказать своё мнение по поводу событий последних 14 месяцев, а также хочу задать свои вопросы.

Я одобряю, что Антидопинговое агентство Великобритании подтвердило, что не будет предъявлять никаких обвинений в нарушении антидопингового законодательства в отношении так называемого "таинственного пакета Sky". Против меня не выдвигалось никаких обвинений, так как не были нарушены антидопинговые правила. Я рад, что это, наконец, подтверждено публично. Но большое количество вопросов относительно расследования, как я чувствую, так и останутся без ответов.

Быть обвинённым в употреблении допинга – наихудшее из возможных обвинений для любого профессионального спортсмена, особенно, когда обвинение предъявляется без доказательств, и ты знаешь, что это голословное утверждение является категорически ложным.

Я продолжал хранить молчание на протяжении всего этого периода, позволяя UKAD вести их расследования как можно более профессионально, чтобы не мешать их работе. Я поступил так несмотря на широко распространившиеся и необоснованные спекуляции прессы, когда меня преследовали до самых дверей дома, когда комментаторы и профессиональные велогонщики рассуждали, не зная фактов.

В это время я и моя семья жили как в аду. Временами казалось, что это не что иное, как охота на ведьм.

Было бы преуменьшением сказать, что я просто разочарован некоторыми комментариями, сделанными UKAD. Не существует доказательств, чтобы возбудить против меня дело, при других обстоятельствах этого было бы явным основанием для признания невиновности. Количество времени, которое потребовалось для того, чтобы прийти к этому выводу, причинило мне серьёзный вред, особенно, когда заявления по расследованию были больше похожи на заголовки в новостях, чем на настоящую проверенную информацию.

После заявления UKAD у меня остались некоторые вопросы:

- Откуда получена информация, на основании которой было начато расследование?

- Кто является источником?

- Что конкретно этот источник сказал и кому?

- Почему в UKAD отнеслись к этой информации как к заслуживающей доверия?

- Разве не в интересах общественности раскрыть сейчас этот источник?

- Почему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этим заключениям?

- Сколько денег налогоплательщиков было потрачено на это расследование?

Хочу чётко дать понять, что я сделал всё, что в моих силах, чтобы помочь UKAD в их расследовании. 28 ноября 2016 года мне задавали вопросы на протяжении более чем 90 минут, я также отдал следователям UKAD все, связанные со мной и доступные мне медицинские записи. Впоследствии UKAD со мной больше не контактировали, не подвергали сомнению ни то, что я им сказал, ни то, что им предоставил. Меня ни разу не просили предоставить дополнительную информацию.

На протяжении всей своей карьеры я, как и любой другой профессиональный спортсмен, был всецело уверен в профессиональной команде, окружающей меня, будь то тренеры, инструкторы или врачи. Вся медицинская документация относительно моего лечения была абсолютно вне моего контроля. Я полностью доверял команде, был уверен, что они выполняют свою работу согласно такому же стандарту, который я сам требовал от себя на велосипеде. Если бы все записи велись аккуратно и как положено, никакого расследования бы не началось.

Больше всего критики досталось доктору Фриману. Я всегда считал и продолжаю считать, что он очень хороший врач, что он очень внимательно вёл медицинское наблюдение и лечение как меня, так и остальных.

Сейчас я прошу средства массовой информации оставить в покое меня и мою семью, уважать нашу частную жизнь. Я планирую в будущем сделать публичное заявление по этому поводу, потому что рассматриваю варианты возможных правовых действий.

Хотел бы также воспользоваться возможностью и поблагодарить тех, кто поддерживал меня и мою семью, когда над нами сгущались тучи».

Брэдли Уиггинс. 15 ноября 2017.