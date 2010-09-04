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Заявление Брэдли Уиггинса по поводу закрытия "дела команды Sky"

Заявление Брэдли Уиггинса по поводу закрытия расследования UKAD в отношении "таинственного пакета команды Sky"

 

Заявление Брэдли Уиггинса по поводу закрытия "дела команды Sky"   После того, как Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило о закрытии расследования по делу таинственного пакета команды Sky, Брэдли Уиггинс, на протяжении года не дававший комментариев по этому делу, впервые прервал молчание. Первый британский победитель Тур де Франс сделал заявление по поводу решения UKAD и сказал, что собирается подать в суд на агентство.

 

 

 

Заявление Брэдли Уиггинса:

 

 «Только сейчас, после официального заявления от UKAD, я могу прервать молчание и высказать своё мнение по поводу событий последних 14  месяцев, а также хочу задать свои вопросы.

 

  Я одобряю, что Антидопинговое агентство Великобритании подтвердило, что не будет предъявлять никаких обвинений в нарушении антидопингового законодательства в отношении так называемого "таинственного пакета Sky". Против меня не выдвигалось никаких обвинений, так как не были нарушены антидопинговые правила. Я рад, что это, наконец, подтверждено публично. Но большое количество вопросов относительно расследования, как я чувствую, так и останутся без ответов.

 

  Быть обвинённым в употреблении допинга – наихудшее из возможных обвинений для любого профессионального спортсмена, особенно, когда обвинение предъявляется без доказательств, и ты знаешь, что это голословное утверждение является категорически ложным.

 

  Я продолжал хранить молчание на протяжении всего этого периода, позволяя UKAD вести их расследования как можно более профессионально, чтобы не мешать их работе. Я поступил так несмотря на широко распространившиеся и необоснованные спекуляции прессы, когда меня преследовали до самых дверей дома, когда комментаторы и профессиональные велогонщики рассуждали, не зная фактов.

 

В это время я и моя семья жили как в аду. Временами казалось, что это не что иное, как охота на ведьм.

 

  Было бы преуменьшением сказать, что я просто разочарован некоторыми комментариями, сделанными UKAD. Не существует доказательств, чтобы возбудить против меня дело, при других обстоятельствах этого было бы явным основанием для признания невиновности. Количество времени, которое потребовалось для того, чтобы прийти к этому выводу, причинило мне серьёзный вред, особенно, когда заявления по расследованию были больше похожи на заголовки в новостях, чем на настоящую проверенную информацию.

 

После заявления  UKAD у меня остались некоторые вопросы:

 

- Откуда получена информация, на основании которой было начато расследование?

- Кто является источником?

- Что конкретно этот источник сказал и кому?

- Почему в UKAD отнеслись к этой информации как к заслуживающей доверия?

- Разве не в интересах общественности раскрыть сейчас этот источник?

- Почему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этим заключениям?

- Сколько денег налогоплательщиков было потрачено на это расследование?

 

  Хочу чётко дать понять, что я сделал всё, что в моих силах, чтобы помочь UKAD в их расследовании. 28 ноября 2016 года мне задавали вопросы на протяжении более чем 90 минут, я также отдал следователям UKAD все, связанные со мной и доступные мне медицинские записи. Впоследствии UKAD со мной больше не контактировали, не подвергали сомнению ни то, что я им сказал, ни то, что им предоставил. Меня ни разу не просили предоставить дополнительную информацию.

 

  На протяжении всей своей карьеры я, как и любой другой профессиональный спортсмен, был всецело уверен в профессиональной команде, окружающей меня, будь то тренеры, инструкторы или врачи. Вся медицинская документация относительно моего лечения была абсолютно вне моего контроля. Я полностью доверял команде, был уверен, что они выполняют свою работу согласно такому же стандарту, который я сам требовал от себя на велосипеде. Если бы все записи велись аккуратно и как положено, никакого расследования бы не началось.

 

  Больше всего критики досталось доктору Фриману. Я всегда считал и продолжаю считать, что он очень хороший врач, что он очень внимательно вёл медицинское наблюдение и лечение как меня, так и остальных.

 

  Сейчас я прошу средства массовой информации оставить в покое меня и мою семью, уважать нашу частную жизнь. Я планирую в будущем сделать публичное заявление по этому поводу, потому что рассматриваю варианты возможных правовых действий.

 

  Хотел бы также воспользоваться возможностью и поблагодарить тех, кто поддерживал меня и мою семью, когда над нами сгущались тучи».

 

Брэдли Уиггинс. 15 ноября 2017.

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Теги к статье: Брэдли Уиггинс Bradley Wiggins

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  1. Имя: кнд

    кнд

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 14.07.2013

    Дело все в результате сводится не к тому употреблял ли ты допинг,а к правильному оформлению бумаг врачом на применение препарата.А так да- он употреблял стероиды и это допинг.Честно говоря все эти астматики-страдальцы в спорте уже утомили.

     

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    Не существует доказательств, чтобы возбудить против меня дело, при других обстоятельствах этого было бы явным основанием для признания невиновности.

    .................................
    Что за фраза ) Русский язык вам в помощь )



    ЦИТАТА:

    После заявления  UKAD у меня остались некоторые вопросы:

     

    - Откуда получена информация, на основании которой было начато расследование?

    - Кто является источником?

    - Что конкретно этот источник сказал и кому?

    - Почему в UKAD отнеслись к этой информации как к заслуживающей доверия?

    - Разве не в интересах общественности раскрыть сейчас этот источник?

    - Почему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этим заключениям?

    - Сколько денег налогоплательщиков было потрачено на это расследование?
    ............................................
    Ох, Брэдли, золотые слова! 



    Отличное вью, Спасибо Уигго.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:08 | Регистрация: 17.05.2015

     Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.

  4. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 03:56 | Регистрация: 19.07.2014

    Ну ЛА тоже не с первой попытки взяли. Тоже грозил всем судами и не разу не подал. 

    Источник - он внутри команды, обделенный теневой лидер, который подписал бумагу о неразглашении "комерческих и иных тайн" Скай могущих нанести репутационный ущерб команде, с бешенными штрафами. Источник знает наверняка - 100%. 

    Скай учтя ошибки ЛА здорово прикрылось бумажками. БУ молчал потому как не был уверен на все 100, что эти бумажки его прикроют. А теперь, конечно, голос прорезался.

  5. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:28 | Регистрация: 4.09.2010

    молодец, справедливые вопросы. но только ни о чём не говорят.

    ибо он и должен был задать ровно эти вопросы, независимо от того, "в пуху рыло" или чист аки ангел. - матрица же..

    и если недавно шоссейного быка завалила вредная бумажная вошь, то теперь этого мало. потребуется целая антисистема антискай. но такая завалит уже и "аки ангела" )

  6. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 08:29 | Регистрация: 6.03.2015

    Заявление настоящего джентльмена?

  7. Camel

    Сегодня, 09:40 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     

    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

  8. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 11:04 | Регистрация: 17.08.2015

    Цитата: Camel
    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     
    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

    А если бы вовсе без команды? А если ноги отрезать? А то с ногами каждый дурак может, а ты пойти без них попробуй.

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    0x5F375A86-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     
    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

    А если бы вовсе без команды? А если ноги отрезать? А то с ногами каждый дурак может, а ты пойти без них попробуй.

  • Camel
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     

    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

  • Gonza Golanov
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Gonza Golanov-Фото
    Заявление настоящего джентльмена?
  • Shalam s Urala
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    молодец, справедливые вопросы. но только ни о чём не говорят.

    ибо он и должен был задать ровно эти вопросы, независимо от того, "в пуху рыло" или чист аки ангел. - матрица же..

    и если недавно шоссейного быка завалила вредная бумажная вошь, то теперь этого мало. потребуется целая антисистема антискай. но такая завалит уже и "аки ангела" )

  • protur
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    protur-Фото

    Ну ЛА тоже не с первой попытки взяли. Тоже грозил всем судами и не разу не подал. 

    Источник - он внутри команды, обделенный теневой лидер, который подписал бумагу о неразглашении "комерческих и иных тайн" Скай могущих нанести репутационный ущерб команде, с бешенными штрафами. Источник знает наверняка - 100%. 

    Скай учтя ошибки ЛА здорово прикрылось бумажками. БУ молчал потому как не был уверен на все 100, что эти бумажки его прикроют. А теперь, конечно, голос прорезался.

  • Адриен
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Адриен-Фото

     Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.

  • VeloVelo
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Не существует доказательств, чтобы возбудить против меня дело, при других обстоятельствах этого было бы явным основанием для признания невиновности.

    .................................
    Что за фраза ) Русский язык вам в помощь )



    ЦИТАТА:

    После заявления  UKAD у меня остались некоторые вопросы:

     

    - Откуда получена информация, на основании которой было начато расследование?

    - Кто является источником?

    - Что конкретно этот источник сказал и кому?

    - Почему в UKAD отнеслись к этой информации как к заслуживающей доверия?

    - Разве не в интересах общественности раскрыть сейчас этот источник?

    - Почему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этим заключениям?

    - Сколько денег налогоплательщиков было потрачено на это расследование?
    ............................................
    Ох, Брэдли, золотые слова! 



    Отличное вью, Спасибо Уигго.

  • кнд
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    кнд-Фото

    Дело все в результате сводится не к тому употреблял ли ты допинг,а к правильному оформлению бумаг врачом на применение препарата.А так да- он употреблял стероиды и это допинг.Честно говоря все эти астматики-страдальцы в спорте уже утомили.

     

  • motte
    Дело велокоманды Sky закрыто (15)
    motte-Фото

    Цитата: Адриен
    Ничего не будет ...

    Это точно! За исключением 5-6 францев в копилке...а вот дубль джиро-тдф пока сыроват...пока

  • Адриен
    Дело велокоманды Sky закрыто (15)
    Адриен-Фото

    На этих пробирках, вернее, банках НЕ БЫЛО никаких пломб. Они "запираются" как бы ключом, приспособлением, без которого их - как не старайся - не открыть, можно только СЛОМАТЬ или РАЗБИТЬ... И на основании этих "царапин" спортсменов дискфалифицируют ПОЖИЗНЕННО ! Хотя за всю их спортивную карьеру они НИРАЗУ не были уличены или пойманы за руку. Все же должны быть прямые доказательства - не находите ? Так почему же при их отсутствии одних оправдывают, а к  другим применяют ВЫСШУЮ МЕРУ  наказания в спорте ?

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