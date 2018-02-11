VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки в Испании

Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки в Испании

 

 

 

 

  33-летний польский велогонщик команды Lotto Soudal Томаш Марчиньски (Tomasz Marczyński) был сбит машиной на тренировке в Андалусии (Испания). Об этом сообщила через Твиттер его команда. Гонщик получил травму позвоночника и шеи от резкого удара, а также порезы на лице, из-за чего ему были наложены швы на нос. К счастью, удалось избежать переломов. Томашу Марчиньски придётся пропустить Вуэльту Андалусии-2018, к старту которой он готовился.

Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки в Испании

Photo © Lotto Soudal Team

 

  Команда Lotto Soudal: «Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки. От резкого удара он получил травму спины, шеи и позвоночника, и несколько ссадин на лице, так как врезался в машину головой. На нос были наложены швы, но, к счастью, переломов нет. Томаш вернётся домой, мы желаем ему скорейшего выздоровления».

 

   В своём Твиттере Томаш Марчиньски опубликовал свою фотографию и фото треснувшего шлема, написав, что шлем спас ему жизнь.

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Томаш Марчиньски Tomasz Marczynski Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Rokka
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: VeloVelo
    1. Dayer Quintana (Col) Movistar
    2. Egan Bernal (Col) Team Sky
    3. Sergio Henao (Col) Team Sky
    4. Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM    
    5. Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale    
    6. Oscar Sevilla Rivera (Spa) Medellin         
    7. Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale      
    8. Nairo Quintana (Col) Movistar Team    
    9. Sergio Henao (Col) Team Sky         
    10. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

    Два раза Sergio Henao. Каким на самом деле заехал Sergio Henao?
    Третьим заехал все таки Себастьян Энао. Видать сегодня у братьев звёзд свой звездный час :)
  • VeloVelo
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    VeloVelo-Фото

    1. Dayer Quintana (Col) Movistar
    2. Egan Bernal (Col) Team Sky
    3. Sergio Henao (Col) Team Sky

    4. Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM    
    5. Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale    
    6. Oscar Sevilla Rivera (Spa) Medellin         
    7. Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale      
    8. Nairo Quintana (Col) Movistar Team    
    9. Sergio Henao (Col) Team Sky         
    10. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

    Два раза Sergio Henao. Каким на самом деле заехал Sergio Henao?

  • Юджин
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    Юджин-Фото

    Ах, какой хороший спектакль.

     

    Детектив с неожиданной развязкой. 

     

    Только смелым покоряются моря. Берналь атаковал за 3 км до финиша,с группы фаворитов и победил в генерале. 

     

    Конечно чувствуется, что батя Скай в Колумбии. Скай мастерски разыграл свою карту и утер нос  Мовистар. И этап могли выиграть с младшим Энао, если бы ему не дали команду ждать Берналя. Которого выключело на последнем км. 

    Поехал по синусоиде, чуть не врезавшись в мотоцкл.

    Но пинок под зад, через наушник, привел его в чувства и вот - Победа в генерале.

     

    Похоже, что на этой гонке произошо рождение звездочки. Которая может стать большой звездой. 

     

    P.S. И как любо глянуть на популярнось велоспорта в Колумбии. На финишном км. массовый психоз у болельщиков. Толпы людей вдоль дороги.

     

    Все - решено, лечу в Колумбию след зимой. скажу жене что смотреть велогоку)

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Все расставил по своим местам,молодец эган
  • GTX
    Ригоберто Уран – победитель 5 ... (2)
    GTX-Фото

    С Берналя похоже новый Кинтаныч скоро будет

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Trofeo Laigueglia-2018 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Нет он не ушел, участвовал  как представитель Италии. Команды высшей лиги не принимали участие. Соревнование походило на родине Скарпони, было открытие мемориала или памятника.
    Скарпони родился в Ези это Анкона регион Марки ,это рядом с Филотрано где он жил с семьёй и где погиб и похоронен, но от Марок до Лигурии больше 500 км. Это не его родина
  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото
    а я, наивный, еще осуждал баночку с мочой
    а ведь этого было мало
  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото

  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото
    поддерживаю!
  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото
    болеешь?
    в открытой форме?
    ты совсем другое рассказывал, например, об Астане и Нибали
    почему?
    наверное джентльмен?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 февраля

Marco Marcato (UAE Team Emirates)

Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport)

Amund Grondahl Jansen (Team Lotto NL - Jumbo)

12 февраля

Scott Thwaites (Dimension Data)

Simone Antonini (Wanty - Groupe Gobert)

Jonathan Dibben (Team Sky)

Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (62)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)