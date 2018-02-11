Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки в Испании

Ах, какой хороший спектакль.

Детектив с неожиданной развязкой.

Только смелым покоряются моря. Берналь атаковал за 3 км до финиша,с группы фаворитов и победил в генерале.

Конечно чувствуется, что батя Скай в Колумбии. Скай мастерски разыграл свою карту и утер нос Мовистар. И этап могли выиграть с младшим Энао, если бы ему не дали команду ждать Берналя. Которого выключело на последнем км.

Поехал по синусоиде, чуть не врезавшись в мотоцкл.

Но пинок под зад, через наушник, привел его в чувства и вот - Победа в генерале.

Похоже, что на этой гонке произошо рождение звездочки. Которая может стать большой звездой.

P.S. И как любо глянуть на популярнось велоспорта в Колумбии. На финишном км. массовый психоз у болельщиков. Толпы людей вдоль дороги.

Все - решено, лечу в Колумбию след зимой. скажу жене что смотреть велогоку)