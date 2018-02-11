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- Дата:
- Вчера, 16:55
Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки в Испании
33-летний польский велогонщик команды Lotto Soudal Томаш Марчиньски (Tomasz Marczyński) был сбит машиной на тренировке в Андалусии (Испания). Об этом сообщила через Твиттер его команда. Гонщик получил травму позвоночника и шеи от резкого удара, а также порезы на лице, из-за чего ему были наложены швы на нос. К счастью, удалось избежать переломов. Томашу Марчиньски придётся пропустить Вуэльту Андалусии-2018, к старту которой он готовился.
Photo © Lotto Soudal Team
Команда Lotto Soudal: «Томаш Марчиньски был сбит машиной во время тренировки. От резкого удара он получил травму спины, шеи и позвоночника, и несколько ссадин на лице, так как врезался в машину головой. На нос были наложены швы, но, к счастью, переломов нет. Томаш вернётся домой, мы желаем ему скорейшего выздоровления».
В своём Твиттере Томаш Марчиньски опубликовал свою фотографию и фото треснувшего шлема, написав, что шлем спас ему жизнь.
I will be back 👊🏼 #tmnevergiveup @Lotto_Soudal pic.twitter.com/w87opG4Uh1— Tomasz Marczyński (@TMarczynski) 10 февраля 2018 г.
Looks like @HJCAHelmets saved my life.... #nevertrainwitoutyourhelmet @Lotto_Soudal pic.twitter.com/WO1G5oZLHu— Tomasz Marczyński (@TMarczynski) 11 февраля 2018 г.
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