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Юрген Руландтс: «Уходить из Lotto Soudal было тяжело, но мне хочется перемен»

Юрген Руландтс готов работать на Грега Ван Авермата, но надеется получить и шанс для себя

 

 

  Юрген Руландтс (Jurgen Roelandts) впервые в карьере начнёт сезон в новой для себя команде BMC, куда перешёл после 10 лет работы в бельгийской команде Lotto. 32-летний бельгийский гонщик поднимался на третью ступень подиумов классик-Монументов Тура Фландрии (в 2013) и Милан-Сан-Ремо (2016), был призёром E3 Prijs Vlaanderen, входил в топ-10 на Гент-Вевельгем и Omloop Het Nieuwsblad.

 

  Юрген Руландтс будет одним из основных помощников Грега Ван Авермата, но он не считает себя простой заменой Даниэля Осса, перешедшего в команду BORA - hansgrohe. Бельгийский гонщик надеется использовать свой шанс на некоторых гонках.

 

 

 

  Юрген Руландтс: «Я больше, чем замена (Даниэля Осса), могу бороться в финале каждой гонки, от Милан-Сан-Ремо до Париж-Рубэ. Думаю, и на многодневных гонках мне могут подойти спринты на некоторых этапах.

 

  Я всё ещё могу проявлять себя во всех финалах на классиках. Грег показал, что способен побеждать на таких гонках, он – лидер, но на одной или двух гонках у меня есть шансы. Конечно, если появится шанс, я постараюсь его использовать. Кроме того, ситуация на классиках может меняться так быстро, что необходима сильная команда, хотя все стартуют, зная, что Грег – лидер».

 

 Переход в другую команду после 10 лет работы в одной - сложный момент, тем более, с генеральным менеджером команды Lotto Soudal у Юргена Руландтса сложились хорошие отношения. Но гонщик посчитал, что если хочется что-то менять в карьере, то момент настал: «Марк Сержант живёт по соседству с моими родителями, не могу сказать про него ничего плохого. У нас хорошие взаимоотношения. Всякий раз, когда мы разговаривали о новых контрактах, я спрашивал, могу ли ехать свою гонку на классиках, и он всегда давал мне шанс. Он держал своё слово, поэтому мне было трудно уходить из команды. Кто-то спросил меня, что для меня было труднее – уходить или прийти в новую команду. Конечно, тяжелее был уходить.

 

  Я оставался в команде Lotto так долго из-за брусчатых классик. Мне всегда хотелось использовать на них свой шанс, для меня это было очень важно. И я получал карт-бланш. Но если я хочу что-то изменить, то надо делать это именно сейчас. Пришло время меняться. Этот переход даёт мне шанс больше сфокусироваться на разделке, что мне хотелось сделать. Думаю, ещё у меня появятся шансы в некоторых спринтах».

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Теги к статье: Юрген Руландтс Jurgen Roelandts BMC

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Комментарии

  • GTX
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    GTX-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: GTX
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.

    Так на Вики ссылки надо давать. Вариант "я так думаю, значит так оно и есть" там не прокатит))
     
    В основном там все сводиться к результатам, поэтому ссылки не обязательны, так как в профиле каждого гонщика, гонки внизу есть раздел ссылки, где указаны сайты велостатистики, откуда все было взято. Но если в биографии гонщика указывается какой то факт, типа гонщик получил перелом руки, то желательно конечно дать ссылку, например на Velolive. Да и то никто не заставляет писать биографию, достаточно создать профиль гонщика с его достижениями. Все намного проще, чем Вам может показаться на первый взгляд. В любом случае, если у кого то есть желание помочь, я всегда рад ввести в суть дела.
  • Earl57
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    Earl57-Фото

    Цитата: GTX
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.

    Так на Вики ссылки надо давать. Вариант "я так думаю, значит так оно и есть" там не прокатит))

     

  • GTX
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    GTX-Фото
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.
  • Крайний
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    Крайний-Фото

    Цитата: Berdok
    спецолимпиада?!
    к чертям олимпиаду. bye

    Пусть соревнуются лиги, клубы, корпорации. popcorm

  • Александра
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    Александра-Фото

    Молодец.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    Berdok-Фото
    спецолимпиада?!
  • ironharley
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    ironharley-Фото
    будет всё как обычно - "небыл, небыл, небыл, небыл, не имел, не состоял,... даже рядом не стоял"
  • rude_rider
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну он и не звезда

    и не звездный грегари

    и не мастер по отрывам

    так что все нормально.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (44)
    Berdok-Фото

    у меня одного складывается впечатление, что серожа три сэ периодически делает набеги по лентам и жостка всех минусует?

    ггг

  • Adriano
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    Adriano-Фото

    Получается его зп 5к евро до уплаты налогов. При минимальной зарплате гонщика в команде проконти 33к долларов (27800 евро). Чистыми выходит наверное где-то 2.5 к. Не очень много.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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