Юрген Руландтс: «Уходить из Lotto Soudal было тяжело, но мне хочется перемен»

Юрген Руландтс готов работать на Грега Ван Авермата, но надеется получить и шанс для себя

Юрген Руландтс (Jurgen Roelandts) впервые в карьере начнёт сезон в новой для себя команде BMC, куда перешёл после 10 лет работы в бельгийской команде Lotto. 32-летний бельгийский гонщик поднимался на третью ступень подиумов классик-Монументов Тура Фландрии (в 2013) и Милан-Сан-Ремо (2016), был призёром E3 Prijs Vlaanderen, входил в топ-10 на Гент-Вевельгем и Omloop Het Nieuwsblad.

Юрген Руландтс будет одним из основных помощников Грега Ван Авермата, но он не считает себя простой заменой Даниэля Осса, перешедшего в команду BORA - hansgrohe. Бельгийский гонщик надеется использовать свой шанс на некоторых гонках.

Юрген Руландтс: «Я больше, чем замена (Даниэля Осса), могу бороться в финале каждой гонки, от Милан-Сан-Ремо до Париж-Рубэ. Думаю, и на многодневных гонках мне могут подойти спринты на некоторых этапах.

Я всё ещё могу проявлять себя во всех финалах на классиках. Грег показал, что способен побеждать на таких гонках, он – лидер, но на одной или двух гонках у меня есть шансы. Конечно, если появится шанс, я постараюсь его использовать. Кроме того, ситуация на классиках может меняться так быстро, что необходима сильная команда, хотя все стартуют, зная, что Грег – лидер».

Переход в другую команду после 10 лет работы в одной - сложный момент, тем более, с генеральным менеджером команды Lotto Soudal у Юргена Руландтса сложились хорошие отношения. Но гонщик посчитал, что если хочется что-то менять в карьере, то момент настал: «Марк Сержант живёт по соседству с моими родителями, не могу сказать про него ничего плохого. У нас хорошие взаимоотношения. Всякий раз, когда мы разговаривали о новых контрактах, я спрашивал, могу ли ехать свою гонку на классиках, и он всегда давал мне шанс. Он держал своё слово, поэтому мне было трудно уходить из команды. Кто-то спросил меня, что для меня было труднее – уходить или прийти в новую команду. Конечно, тяжелее был уходить.

Я оставался в команде Lotto так долго из-за брусчатых классик. Мне всегда хотелось использовать на них свой шанс, для меня это было очень важно. И я получал карт-бланш. Но если я хочу что-то изменить, то надо делать это именно сейчас. Пришло время меняться. Этот переход даёт мне шанс больше сфокусироваться на разделке, что мне хотелось сделать. Думаю, ещё у меня появятся шансы в некоторых спринтах».