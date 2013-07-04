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Дело велокоманды Sky закрыто

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) закрыло дело велокоманды Sky  

 

 

   7 октября 2016 года Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) в отношении британской команды Sky было открыто расследование по «обвинению в правонарушениях в велоспорте». Внимание UKAD к Sky было привлечено после публикации в газете Daily Mail  о том, что во время Критериума Дофине-2011, где выступал Брэдли Уиггинс, в команду Sky был доставлен пакет с неизвестным лекарственным препаратом.

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава велокоманды Sky, отказался отвечать на вопросы о содержимом пакета, доставленного из Манчестера в Женеву 12 июня 2011 года врачу команды Sky Фриману.

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Я никогда не видел этого пакета, естественно, сейчас я не могу вернуться туда и узнать, что в нём было. Я знаю лишь  то, что мне сказали про пакет».

 

  В конце октября 2016 года парламент Великобритании проинформировал федерацию велоспорта Британии о создании комитета, который займётся расследованием дела.

 

  Через год, 15 ноября 2017 года Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило, что по итогам расследования по поводу загадочного пакета, доставленного в команду Sky во время Критериума Дофине-2011 года, никаких обвинений предъявляться не будет, так как UKAD не нашло достаточных доказательств того, что именно находилось в пакете.

 

  Во время расследования были опрошены 37 человек, но отсутствие медицинских записей, которые должны были находиться у Федерации велоспорта Великобритании и в команде Sky, помешали процессу.

 

  В пресс-релизе UKAD говорится: «В результате расследования не будет выдвинуто никаких обвинений в связи с пакетом. Все заинтересованные стороны были проинформированы. Это положение остаётся в силе, если не появится новых вещественных доказательств».

 

  Пресс-релиз команды Sky: «Сегодня Антидопинговое агентство Великобритании подтвердило, что не намерено выдвигать никаких обвинений в нарушении антидопинговых правил в связи с расследованием по делу, связанному с Критериумом Дофине-2011.

  Мы рады, что UKAD завершило расследование и не будет предпринимать никаких дальнейших действий. Мы всегда заявляли, что не делали ничего, нарушающего правила, мы всецело сотрудничали с UKAD на протяжении последнего года».

 

 

 

Хронология событий дела команды Sky:

 

 

Дело велокоманды Sky закрыто

 

 

8 июня 2011:

  Ассистент при федерации велоспорта Британии Саймон Коуп (Simon Cope) взял в штаб-квартире федерации велоспорта Великобритании пакет, который был оставлен на его рабочем столе. Шейн Саттон (Shane Sutton), бывший в то время техническим директором федерации велоспорта Британии и тренером в команде Sky, попросил Коупа доставить пакет во Францию, где на тот момент проходил Критериум Дофине, и передать его врачу команды Sky Ричарду Фриману (Richard Freeman) в команду Sky.

 

  Коуп позднее утверждал, что получил пакет от физиотерапевта федерации велоспорта Великобритании и консультанта команды Sky Фила Бёрта (Phil Burt), а о содержимом пакета не имеет ни малейшего представления.

 

  Британская велофедерация подтвердила, что Фил Бёрт является их сотрудником, в то время как команда Sky это отрицала. Дейв Брэйлсфорд, глава команды Sky в интервью британской газете сказал, что Коуп ехал во Францию, чтобы встретиться с велогонщицей Эммой Пули.

 

Эмма Пули опровергла слова Брэйсфорда, заявив, что в то время, когда Коуп приехал во Францию, она выступала на гонках в Испании.

 

11 июня 2011 года:

Коуп по пути из Манчестера во Францию сделал остановку в Лондоне, где присутствовал на гонке.

 

12 июня 2011:

Коуп прилетел в Женеву, а затем поехал к подъёму Ла-Туссуир (La Toussuire), где проходил этап Критериума Дофине. Он доставил пакет Фриману, а затем вернулся в Великобританию. Брэдли Уиггинс одержал победу на Критериуме Дофине-2011.

 

  Уиггинсу после гонки дали препарат флуимуцил (Fluimucil) в виде ингаляций. (Флуимуцил обладает муколтическим действием, разжижает мокроту, применяется при бронхите).

 

  Во время дачи показания Антидопинговому агентству Великобритании Брэдли Уиггинс сказал, что не знает, был ли этот препарат привезён в том пакете.

 

28 июня 2011 года:

  Брэдли Уиггинс перед Тур де Франс-2011 получил разрешение на терапевтическое использование триамцинолона ацетонида (Triamcinolone acetonide), препарата, используемого при лечении бронхиальной астмы, хронического бронхита. Он сошёл с Тур де Франс 8 июля из-за перелма ключицы, полученного в результате падения.

 

22 июля 2012 года. Брэдли Уиггинс побеждает на Тур де Франс.

 

2014 год.

Во время дачи показаний Антидопинговому агентству Великобритании (UKAD)  в марте 2017 Ричард Фриман сообщил, что в 2014 году его ноутбук, содержаший медицинские записи, был украден, когда Фриман отдыхал в Греции.

  Фриман сообщил о краже ноутбука федерацию велоспорта Великобритании и команду Sky.

 

15 сентября 2016 года.

Группа хакеров Fancy Bears опубликовала сертификаты на терапевтическое использование препаратов британских велогонщиков Уиггинса и Криса Фрума. Брэдли Уиггинсу было разрешено использовать триамцинолона ацетонид в виде инъекций 29 июня 2011 года, 26 июня 2012 года и 22 апреля 2013 года в качестве препарата для лечения астмы.

 

25 сентября 2016 года.

Брэдли Уиггинс в шоу на канале BBC сказал, что, используя триамцинолона ацетонид, не пытался извлечь «нечестное преимущество».

 

2 марта 2017 года.

Федерация велоспорта Великобритани призналась, что медицинские записи велись с «серьёзными ошибками».

 

  Команда Sky признала, что медицинских записей по поводу конкретной гонки Критериум Дофине-2011 в отношении Брэдли Уиггинса не было сделано, так как врачи команды должны были использовать систему Dropbox для хранения и обмена информацией, но некоторые врачи, включая Фримана «не смогли справиться с новой системой и предпочли сохранять электронные записи на своих устройствах, а делиться ими по телефону».

 

15 ноября 2017.

Из-за недостатка доказательств в UKAD не смогли определить содержимое пакета, расследование было прекращено, обвинений предъявлено не было.

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Теги к статье: Sky

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 23:57 | Регистрация: 23.05.2017

    Вот разговоров теперь будет.  Колоссальное давление на гонщиков.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:48 | Регистрация: 17.05.2015

      Ничего не будет ...

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 4.07.2013

    флуимуцил нос освободил (из известного рекламного ролика)



    Замечательное расследование. Поражаюсь, насколько оно тщательно, непредвзято
    и объективно! Браво! ) ) clapping 

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:47 | Регистрация: 17.05.2015

      Согласен - честно и объективно ! Вот царапины на пробирках - это стопроцентный криминал.

  3. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 04:34 | Регистрация: 19.07.2014

    Рановато начали, а как же ТДФ -8!, от Криса Фрума, неужели не дождемся.

     

     

    Christhage must be destroyed!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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