Дело велокоманды Sky закрыто

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) закрыло дело велокоманды Sky

7 октября 2016 года Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) в отношении британской команды Sky было открыто расследование по «обвинению в правонарушениях в велоспорте». Внимание UKAD к Sky было привлечено после публикации в газете Daily Mail о том, что во время Критериума Дофине-2011, где выступал Брэдли Уиггинс, в команду Sky был доставлен пакет с неизвестным лекарственным препаратом.

Дэйв Брэйлсфорд, глава велокоманды Sky, отказался отвечать на вопросы о содержимом пакета, доставленного из Манчестера в Женеву 12 июня 2011 года врачу команды Sky Фриману.

Дэйв Брэйлсфорд: «Я никогда не видел этого пакета, естественно, сейчас я не могу вернуться туда и узнать, что в нём было. Я знаю лишь то, что мне сказали про пакет».

В конце октября 2016 года парламент Великобритании проинформировал федерацию велоспорта Британии о создании комитета, который займётся расследованием дела.

Через год, 15 ноября 2017 года Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило, что по итогам расследования по поводу загадочного пакета, доставленного в команду Sky во время Критериума Дофине-2011 года, никаких обвинений предъявляться не будет, так как UKAD не нашло достаточных доказательств того, что именно находилось в пакете.

Во время расследования были опрошены 37 человек, но отсутствие медицинских записей, которые должны были находиться у Федерации велоспорта Великобритании и в команде Sky, помешали процессу.

В пресс-релизе UKAD говорится: «В результате расследования не будет выдвинуто никаких обвинений в связи с пакетом. Все заинтересованные стороны были проинформированы. Это положение остаётся в силе, если не появится новых вещественных доказательств».

Пресс-релиз команды Sky: «Сегодня Антидопинговое агентство Великобритании подтвердило, что не намерено выдвигать никаких обвинений в нарушении антидопинговых правил в связи с расследованием по делу, связанному с Критериумом Дофине-2011.

Мы рады, что UKAD завершило расследование и не будет предпринимать никаких дальнейших действий. Мы всегда заявляли, что не делали ничего, нарушающего правила, мы всецело сотрудничали с UKAD на протяжении последнего года».

Хронология событий дела команды Sky:

8 июня 2011:

Ассистент при федерации велоспорта Британии Саймон Коуп (Simon Cope) взял в штаб-квартире федерации велоспорта Великобритании пакет, который был оставлен на его рабочем столе. Шейн Саттон (Shane Sutton), бывший в то время техническим директором федерации велоспорта Британии и тренером в команде Sky, попросил Коупа доставить пакет во Францию, где на тот момент проходил Критериум Дофине, и передать его врачу команды Sky Ричарду Фриману (Richard Freeman) в команду Sky.

Коуп позднее утверждал, что получил пакет от физиотерапевта федерации велоспорта Великобритании и консультанта команды Sky Фила Бёрта (Phil Burt), а о содержимом пакета не имеет ни малейшего представления.

Британская велофедерация подтвердила, что Фил Бёрт является их сотрудником, в то время как команда Sky это отрицала. Дейв Брэйлсфорд, глава команды Sky в интервью британской газете сказал, что Коуп ехал во Францию, чтобы встретиться с велогонщицей Эммой Пули.

Эмма Пули опровергла слова Брэйсфорда, заявив, что в то время, когда Коуп приехал во Францию, она выступала на гонках в Испании.

11 июня 2011 года:

Коуп по пути из Манчестера во Францию сделал остановку в Лондоне, где присутствовал на гонке.

12 июня 2011:

Коуп прилетел в Женеву, а затем поехал к подъёму Ла-Туссуир (La Toussuire), где проходил этап Критериума Дофине. Он доставил пакет Фриману, а затем вернулся в Великобританию. Брэдли Уиггинс одержал победу на Критериуме Дофине-2011.

Уиггинсу после гонки дали препарат флуимуцил (Fluimucil) в виде ингаляций. (Флуимуцил обладает муколтическим действием, разжижает мокроту, применяется при бронхите).

Во время дачи показания Антидопинговому агентству Великобритании Брэдли Уиггинс сказал, что не знает, был ли этот препарат привезён в том пакете.

28 июня 2011 года:

Брэдли Уиггинс перед Тур де Франс-2011 получил разрешение на терапевтическое использование триамцинолона ацетонида (Triamcinolone acetonide), препарата, используемого при лечении бронхиальной астмы, хронического бронхита. Он сошёл с Тур де Франс 8 июля из-за перелма ключицы, полученного в результате падения.

22 июля 2012 года. Брэдли Уиггинс побеждает на Тур де Франс.

2014 год.

Во время дачи показаний Антидопинговому агентству Великобритании (UKAD) в марте 2017 Ричард Фриман сообщил, что в 2014 году его ноутбук, содержаший медицинские записи, был украден, когда Фриман отдыхал в Греции.

Фриман сообщил о краже ноутбука федерацию велоспорта Великобритании и команду Sky.

15 сентября 2016 года.

Группа хакеров Fancy Bears опубликовала сертификаты на терапевтическое использование препаратов британских велогонщиков Уиггинса и Криса Фрума. Брэдли Уиггинсу было разрешено использовать триамцинолона ацетонид в виде инъекций 29 июня 2011 года, 26 июня 2012 года и 22 апреля 2013 года в качестве препарата для лечения астмы.

25 сентября 2016 года.

Брэдли Уиггинс в шоу на канале BBC сказал, что, используя триамцинолона ацетонид, не пытался извлечь «нечестное преимущество».

2 марта 2017 года.

Федерация велоспорта Великобритани призналась, что медицинские записи велись с «серьёзными ошибками».

Команда Sky признала, что медицинских записей по поводу конкретной гонки Критериум Дофине-2011 в отношении Брэдли Уиггинса не было сделано, так как врачи команды должны были использовать систему Dropbox для хранения и обмена информацией, но некоторые врачи, включая Фримана «не смогли справиться с новой системой и предпочли сохранять электронные записи на своих устройствах, а делиться ими по телефону».

15 ноября 2017.

Из-за недостатка доказательств в UKAD не смогли определить содержимое пакета, расследование было прекращено, обвинений предъявлено не было.