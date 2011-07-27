Ригоберто Уран: "В велоспорте никогда не одержишь победу в одиночку"

Ригоберто Уран провёл один из самых успешных сезонов в своей карьере. 30-летний колумбийский велогонщик команды Cannondale-Drapac впервые в карьере поднялся на подиум Тур де Франс, где, также впервые в карьере, выиграл этап, а завершил сезон победой на классике Милан-Турин.

Но Ригоберто Урана не волнует слава, он живёт, наслаждаясь каждым моментом жизни и радуясь своей профессии. В немалой степени такое восприятие жизни сформировалось после трагедии и трудностей, которые ему пришлось пережить в раннем возрасте. Когда ему было 14 лет, его отец был убит. Ригоберто Уран использовал свой талант велосипедиста, чтобы построить на этом карьеру и сделать жизнь своей семьи лучше. Именно по этой причине он стал профессионалом в 19 лет, начав выступать в Европе в команде Tenax, куда пришёл благодаря своему другу и соотечественнику Марлону Пересу (Marlon Pérez Arango).

В 2007 году Урана заметила и подписал с ним контракт команда Unibet. Несмотря на травмы, после двух переломов, колумбийский гонщик выиграл разделку на гонке Euskal Bizikleta, а затем этап Тура Швейцарии. В 2008 году Ригоберто Урана подписала команда Caisse d’Épargne, а в 2011 он стал гонщиком команды Sky, где проработал три года. Он с трудом говорил по-английски, но сумел проявить себя в британской команде, финишировав 7-м на Джиро д’Италия в 2012, где также стал лучшим молодым гонщиком. В том же году Ригоберто Уран стал серебряным призёром групповой гонки на Олимпийских Играх в Лондоне, где проиграл Александру Винокурову.

В 2013 Уран поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия. В 2014 году он повторил этот результат, но уже будучи гонщиком команды Quick Step. В 2016 году колумбийский гонщик перешёл в команду Cannondale, в прошлом году он не одержал побед, но финишировал 7-м на Джиро д’Италия, а также стал призёром классик Джиро Эмилии, Милан-Турин и Ломбардия.

После успеха на Тур де Франс-2017 Ригоберто Уран продлил контракт с командой Джонатана Воутерса на три года. Он не стал спешить переходить в другую команду, когда Воутерс дал гонщикам свободу выбора, так как возникла опасность команда не найдёт нового спонсора. Ригоберто Уран вместе со своим агентом Джузеппе Аккуадро согласились подождать, несмотря на многочисленные предложения других команд. Спонсор был найден, и теперь Ригоберто Уран является лидером команды на Тур де Франс.

О своём успешном сезоне и жизненной философии Ригоберто Уран рассказал в интервью Cyclingnews.

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Ригоберто Уран: «У меня был великолепный сезон, но я всегда говорю, что мой сезон прошёл отлично, не важно, какие результаты я показал. Моё личное счастье и счастье моей семьи не зависит от того, выиграю я в конкретной гонке или нет. Я знаю, что мне заплатят за победу, это часть профессионального спорта, но в гонке я участвую без озабоченности насчёт того, что я должен победить. Если я выиграю, отлично, нет – это не конец света. Более важно знать, что я здоров и счастлив. Я просто надеюсь продолжить выступать также успешно и стабильно, как в этом сезоне. Чего ещё мне желать?

Некоторые гонщики, кажется, не ощущают в себе радости. Когда они фокусируются на своих гонках, то всё воспринимают как битву или с самим собой или с соперниками. Я не мыслю таким образом. Мы все должны проживать наши жизни как можно лучше. Поэтому слава для меня ничего не значит. Мне просто нравится выступать в гонках, ездить на велосипеде и быть профессиональным велогонщиком. Мы все люди, все похожи. Думаю, самое важное в жизни – заниматься тем, что ты любишь. Иначе всё становится слишком трудным.

После того, как будучи гонщиком Sky и Quick Step, я принял участие во многих Гран-турах, думаю, я узнал себя довольно хорошо, понял, что могу и чего не могу. Я знаю, что в моих силах достичь определённого результата, если я в форме и чувствую себя хорошо. А на этом Тур де Франс у меня была отличная форма.

Когда ты стартуешь на Тур де Франс в качестве лидера команды, от тебя многого ждут, но я ни разу в этом году не чувствовал на себе давления. Когда ты в хорошей форме, важно использовать преимущество момента.

Я потерял много времени на открывавшей гонку разделке, но это часть Гран-тура. В тот день я мог бы рисковать на мокрой дороге, но предпочёл этого не делать. Я не хотел получить травму на первом же этапе.

Думаю, я великолепно проехал Тур де Франс, но на Туре всегда побеждает сильнейший. В этом году победить Фрума было бы тяжело. Он силён, а команда Sky ещё сильнее. Победить его можно было бы только в том случае, если бы с ним что-то случилось. Но теперь Фрум четырёхкратный победитель Тур де Франс. Он знает, как побеждать и как справляться со сложными моментами. На каждом большом подъёме с ним всегда были два или три товарища по команде. В такой ситуации можешь атаковать пару раз, но у команды Sky всегда были гонщики, контролировавшие ситуацию.

Я финишировал вторым на Тур де Франс, но чтобы добиться такого результата, мне нужна команда, помощь моих товарищей по команде, спортивных директоров, соньёров, механиков, всего персонала. Можно быть сильнейшим гонщиком в гонке, но в велоспорте ты никогда не одержишь победу в одиночку.

Когда у команды возникли трудности, я решил, что будет правильно подождать две недели на тот случай, если появится спонсор и спасёт команду. Было важно её сохранить, потому что велоспорт не может позволить себе терять ещё одну хорошую команду».