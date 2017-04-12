 Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017. Программа соревнований

Цитата: RWW

Что-то в этом сезоне "Астане" категорически не везет.



Я бы сказала, что это не самое подходящее определение. Астаны просто нет. Пару лет назад мне казалось, что эта единственная команда, которая может составить конкуренцию Скай, а попробуйте сопоставить эти две команды сейчас!

***

В Ару я никогда не верила, даже во времена той самой Вуэльты. Но это субъективно, конечно, понимаю.

***

Читаю комменты и такое ощущение складывается, что на подиум Джиро и Тура вообще никто не заедет. Кроме Фрума.)

***

И, кстати, где Чавито, кто-нибудь в курсе?