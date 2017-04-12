- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 16:40
Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017. Программа соревнований
С 12 по 16 апреля в Гонконге пройдёт Чемпионат мира по велоспорту на треке 2017 года. В постолиймпиский сезон будет разыграно 20 комплектов медалей, включая медали в женском мэдисоне. Длина трека 250 м, ширина 7.01 м, полотно трека - древесина. При наличии прямой трансляции на Youtube-канале UCI, онлайн-трансляция будет включена на сайте VeloLIVE.com. Обсуждать и комментировать во время трансляции можно в нашем онлайн-чате.
Результаты соревнований
Среда, 12 апреля
Женщины - Скретч 10 км (Финал)
Женщины - Командный спринт (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Командный спринт (Финал 3-4 & 2-1)
Четверг, 13 апреля
Мужчины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Скретч 15 км (Финал)
Мужчины - Кейрин (Финал 1-6)
Женщины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)
Пятница, 14 апреля
Мужчины - Гонка по очкам 40 км (Финал)
Мужчины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Женщины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 20 км)
Женщины - Спринт (Финал)
Суббота, 15 апреля
Женщины - Гит 500 м (Финал)
Женщины - Мэдисон 30 км (Финал)
Женщины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Мужчины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 25 км)
Мужчины - Спринт (Финал)
Воскресенье, 16 апреля
Женщины - Гонка по очкам 25 км (Финал)
Мужчины - Гит 1 км (Финал)
Женщины - Кейрин (Финал 1-6)
Мужчины - Мэдисон 50 км (Финал)
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