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Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017. Программа соревнований

 Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017. Программа соревнований

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Гонконг-2017

 

  С 12 по 16 апреля в Гонконге пройдёт Чемпионат мира по велоспорту на треке 2017 года. В постолиймпиский сезон будет разыграно 20 комплектов медалей, включая медали в женском мэдисоне. Длина трека 250 м, ширина 7.01 м, полотно трека - древесина. При наличии прямой трансляции на Youtube-канале UCI, онлайн-трансляция будет включена на сайте VeloLIVE.com. Обсуждать и комментировать во время трансляции можно в нашем онлайн-чате.

   

Результаты соревнований

 

 

Среда, 12 апреля                                    
Женщины - Скретч 10 км (Финал)  
Женщины - Командный спринт (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Командный спринт (Финал 3-4 & 2-1)

 

Четверг, 13 апреля                                    
Мужчины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Скретч 15 км (Финал)
Мужчины - Кейрин (Финал 1-6)
Женщины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2) 

Пятница, 14 апреля                              
Мужчины - Гонка по очкам 40 км (Финал) 
Мужчины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Женщины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 20 км)
Женщины - Спринт (Финал)

Суббота, 15 апреля                                    
Женщины - Гит 500 м (Финал) 
Женщины - Мэдисон 30 км (Финал) 
Женщины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Мужчины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 25 км)
Мужчины - Спринт (Финал)

Воскресенье, 16 апреля                                 
Женщины - Гонка по очкам 25 км (Финал) 
Мужчины - Гит 1 км (Финал)  
Женщины - Кейрин (Финал 1-6)
Мужчины - Мэдисон 50 км (Финал) 

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту на треке велоспорт трек UCI Track Cycling World Championships Гонконг

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Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Александра
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    Александра-Фото

    Цитата: RWW
    Что-то в этом сезоне "Астане" категорически не везет.

    Я бы сказала, что это не самое подходящее определение. Астаны просто нет. Пару лет назад мне казалось, что эта единственная команда, которая может составить конкуренцию Скай, а попробуйте сопоставить эти две команды сейчас!

    ***

    В Ару я никогда не верила, даже во времена той самой Вуэльты.  Но это субъективно, конечно, понимаю.

    ***

    Читаю комменты и такое ощущение складывается, что на подиум Джиро и Тура вообще никто не заедет. Кроме Фрума.)

    ***

    И, кстати, где Чавито, кто-нибудь в курсе?

  • Berdok
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (14)
    Berdok-Фото

    С большой буквы Чемпион! Он даже уйти смог во время!

     

  • Bjoern
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    Bjoern-Фото
    А кто будет на тдф? Фрум победитель, даже если в машине скорой помощи на финиш привезут, все равно признают победителем. А дальше кто? Конта, который уже мало на что способен, Порт который обязательно поймает минут десять или Барде с нулевой разделкой. А таких людей как Баргиль я серьезно не воспринимаю. Если Ару будет в форме на подиум реально оказаться
  • rude_rider
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    rude_rider-Фото

    Ару усох в конец..раньше его хоть Нибс мотивировал сейчас и того нет

     

    Астана бестолково распоряжается своими лидерами

     

    Двоих упустили пока с Ару нянчились

     

  • rude_rider
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    rude_rider-Фото
    вы лучше расскажите нам кто из топов едет на тур кроме Фрума?

    а на джиро просто куча
    и потом в плане борьбы смотреть джиру интереснее чем сухую гонку тура
  • fortunewheel
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (14)
    fortunewheel-Фото

    Никто не может усомниться, что Том Бунен 1 из выдающихся велосипедистов, и поэтому никто не бросит в него камень, что за последние годы он, возможно из-за травм, не выигрывал ни 1 из любимых им классик, но говорить о Дегенкольбе в таком тоне - а кто такой Джон мы знаем - не прилично для чемпиона.

  • viperws
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (14)
    viperws-Фото

    Мда уж кому кому а квикстеповцам больше всех стоит рассуждать про трусливые гонки...

  • ДимаЛел
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    ДимаЛел-Фото
    откуда информация, что Пино не едет?
  • Student
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    Student-Фото
    Цитата: netnazgul
    Кинтана, Вангардерен, Нибали, Пино, Закарин, оба Йейтса, Дюмулан, Моллема, Кройшвейк, и еще на закуску целое трио капитанов у Скай.
    Пино не едет, Закарин только в фантазии российских болельщиков, голландцы это топ-10, у каждого из них будет кризисный день, ну а Скай, посмотрим. Все ненавидят , а радость дарят.
  • djick
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (23)
    djick-Фото

    ну Ару максимум бы в топ-5 заехал...уж очень он слабоват в последние 1.5 года. жаль, что нет той Вуэльтовской формы...почему? кто ж знает. что Фульсанг, что Кангерт, что Скарпа, думаю на топ-7 поедут...больше всего данец и итальянец поедет, а Танел,который должен был ехать на Джиро, покатит Тур с Суперменом и Ару...и главным будет как раз Лопес, если успеет оклематся от травм! сложно все в Астане, давно такого не было! пускай руководство в  конце сезона подумает о рокировке Ару на Ланду. Ару как раз в Эмираты сватают. но дождемся окончания Вуэльты, тогда и посмотрим!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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