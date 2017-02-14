Риккардо Минали: "Мечтаю о победе на Милан-Сан-Ремо"

Риккардо Минали мечтает о победе на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ

Риккардо Минали (Riccardo Minali), новобранец казахстанской команды Astana, начал профессиональную карьеру с Тура Дубая-2017. 21-летний итальянский гонщик постепенно улучшал результаты в спринтах Тура Дубая, начав с 13-го места на 1-м этапе, а затем финишируя 8-м, 5-м и 3-м.

Риккардо Минали есть с кого брать пример – его отец, Никола Минали, тоже был профессиональным велогонщиком, выиграл этап Тур де Франс и стал победителем классики Париж-Тур.

В интервью Cyclingnews итальянский гонщик рассказал о том, что мечтает одержать победу в своей первый сезон в профессионалах и хочет получить шанс проехать Милан-Сан-Ремо.

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Риккардо Минали о семейных традициях и своих возможностях в спринте

«Когда я был маленьким, моим героем был папа. Я привык ждать его возвращения домой с тренировок. Когда он выиграл этап Тур де Франс в 1997 году, я был там, но мне было всего два года, и как мне рассказывали, я заснул на плечах дедушки.

Папа ниже меня ростом, и, нааверное, был более взрывным в спринтах. Уверен, что я унаследовал способности от него, но мы с ним разные спринтеры. У него потрясающий финальный рывок. А я выше, и мне нужен долгий разгон. Он больше похож на Кэвендиша, а я как Вивиани, которого хорошо знаю, потому что мы оба из Вероны.

Мой папа всегда мне помогает, но также оставляет мне свободу действий, хочет, чтобы я ехал гонку так, как хочу, и даже если совершу ошибки, буду на них учиться. Сейчас он ездит на велосипеде меньше, но мы всегда обсуждаем спринты, когда я выигрываю и проигрываю. Но он никогда не давил на меня. Он важен для меня как пример, теперь моя очередь продолжать семейную традицию».

Риккардо Минали о подписании контракта с командой Astana и планах на сезон

«Когда «Астана» сделала мне предложение, я не раздумывал. Когда поезд отходит, надо запрыгивать, так говорят у нас в Италии. Я знаю, что в первый год мне предстоит многому учиться. Но пусть это мой первый сезон в Мировом туре, я бы хотел выиграть гонку.

Гонок много, и было бы фантастикой добыть результат. Мне нравится выступать в профессионалах. Конечно, тут тяжелее, но нет глупых атак и рывков. Мне это нравится. Было приятно заезжать высоко в ранних спринтах, но я не так доволен, как считают люди. Я хотел попасть на подиум.

Как и любой итальянец, я мечтаю о победе на Милан-Сан-Ремо, но также мне бы хотелось выиграть Париж-Рубэ. Я зачарован брусчаткой. Боонен всегда был моим кумиром».