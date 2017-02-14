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Риккардо Минали: "Мечтаю о победе на Милан-Сан-Ремо"

Риккардо Минали мечтает о победе на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ

 

  Риккардо Минали (Riccardo Minali), новобранец казахстанской команды Astana, начал профессиональную карьеру с Тура Дубая-2017. 21-летний итальянский гонщик постепенно улучшал результаты в спринтах Тура Дубая, начав с 13-го места на 1-м этапе, а затем финишируя 8-м, 5-м и 3-м.   

 

  Риккардо Минали есть с кого брать пример – его отец, Никола Минали, тоже был профессиональным велогонщиком, выиграл этап Тур де Франс и стал победителем классики Париж-Тур.  

 

  В интервью Cyclingnews итальянский гонщик рассказал о том, что мечтает одержать победу в своей первый сезон в профессионалах и хочет получить шанс проехать Милан-Сан-Ремо.

 

Photo © Astana Pro Team/@bettiniphoto 

 

Риккардо Минали о семейных традициях и своих возможностях в спринте

 

  «Когда я был маленьким, моим героем был папа. Я привык ждать его возвращения домой с тренировок. Когда он выиграл этап Тур де Франс в 1997 году, я был там, но мне было всего два года, и как мне рассказывали, я заснул на плечах дедушки.

 

  Папа ниже меня ростом, и, нааверное, был более взрывным в спринтах. Уверен, что я унаследовал способности от него, но мы с ним разные спринтеры. У него потрясающий финальный рывок. А я выше, и мне нужен долгий разгон. Он больше похож на Кэвендиша, а я как Вивиани, которого хорошо знаю, потому что мы оба из Вероны.

 

  Мой папа всегда мне помогает, но также оставляет мне свободу действий, хочет, чтобы я ехал гонку так, как хочу, и даже если совершу ошибки, буду на них учиться. Сейчас он ездит на велосипеде меньше, но мы всегда обсуждаем спринты, когда я выигрываю и проигрываю. Но он никогда не давил на меня. Он важен для меня как пример, теперь моя очередь продолжать семейную традицию».

 

 

Риккардо Минали о подписании контракта с командой Astana и планах на сезон

 

  «Когда «Астана» сделала мне предложение, я не раздумывал. Когда поезд отходит, надо запрыгивать, так говорят у нас в Италии. Я знаю, что в первый год мне предстоит многому учиться. Но пусть это мой первый сезон в Мировом туре, я бы хотел выиграть гонку.

 

 Гонок много, и было бы фантастикой добыть результат. Мне нравится выступать в профессионалах. Конечно, тут тяжелее, но нет глупых атак и рывков. Мне это нравится. Было приятно заезжать высоко в ранних спринтах, но я не так доволен, как считают люди. Я хотел попасть на подиум.

 

  Как и любой итальянец, я мечтаю о победе на Милан-Сан-Ремо, но также мне бы хотелось выиграть Париж-Рубэ. Я зачарован брусчаткой. Боонен всегда был моим кумиром».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Риккардо Минали Riccardo Minali Astana

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Комментарии

  • sashaney
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (3)
    sashaney-Фото

    А что все так на глютен ополчились? Кто нибудь может внятно рассказать или дать где почитать?

  • velodoctor
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (3)
    velodoctor-Фото

    Когда принимают еду для восстановления, я заметил она не включена в обед и стоит до обеда. И по плотности самая сытная popcorm 



    Я думаю это по идее должны есть на ужин, но зная какое количество каллорий велосипедисты рассходают, не удивлюсь что это второй завтрак biggrin. Хотя слово для восстановлния смущает, да и с полным желудком на старт выходить такое наверное, часа за 2-3 еще нормально съесть курицу с картошкой, но вот если позже у меня бы была тошнота напрмиер.unknw



    Хотя вроди дошло, обед до гонки а еда для востановления это ужин как бы, только стоит перед обедом почему-то.

  • Keeper
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (3)
    Keeper-Фото

    Хм...совсем не давно же Ханна была шефом.

  • voodoo724
    Правила UCI относительно движе ... (11)
    voodoo724-Фото

    Это такая страховка от UCI. Не думаю, что там кто-то будет что-то высчитывать, пока не случится инцидент. Как только он произойдёт скажут - вооот есть правила и будут высчитывать метры и секунды dash

  • Андрон
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    Андрон-Фото
    Саша, Вы правы на все сто. Тут и добавить нечего.
  • Gonza Golanov
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    Gonza Golanov-Фото
    Еще может быть разница в длине ног. Внешне это совсем может быть не заметно и при ходьбе не ощущается, т.к. разница может быть в миллиметры, но при педалировании может быть весьма ощутима. На сколько я знаю, велогонщики с подобными проблемами используют специальные подкладки в велотуфли (под шипы, стельки). Но это очень индивидуально и делается под наблюдением врача (специалиста по биомеханике)
  • VeloVelo
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: fred
    Большое спасибо за совет! Передам сыну


    Да не вздумайте! Мало ли каких советов вам надают! (Cyrill не в обиду Вам)

    Всё индивидуально!
    Обратитесь к специалисту!

  • VeloVelo
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Да не вздумайте! Мало ли каких советов вам надают! (Cyrill не в обиду Вам)

    Всё индивидуально!
    Обратитесь к специалисту!
  • VeloVelo
    Луис Мейнтьес: «Задача – подго ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Луи!

  • fred
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    fred-Фото
    Большое спасибо за совет! Передам сыну

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