Стевен Крёйсвейк будет бороться за победу на Джиро д'Италия-2017

Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), в следующем сезоне ставить целью борьбу за победу на Джиро д’Италия. 29-летний голландский гонщик уверен в своей команде LottoNL-Jumbo, с которой продлил контракт до конца 2018 года. В этом сезоне Крёйвейк остался в шаге от подиума на итальянском Гран-туре после того, как после падения потерял розовую майку лидера на 19-м этапе. Второй целью Стевена Крёйсвейка будет Вуэльта Испании, где в этом году он был вынужден сойти с гонки на 5-м этапе после падения.

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO

Стевен Крёйсвейк: «С настоящего момента я полностью сконцентрирован на важной цели – Джиро д’Италия. Мы сделаем всё, чтобы выйти на старт на пике формы. Команда подписала несколько гонщиков, которые, как я считаю, смогут помочь мне на Джиро. Стеф Клемент и Юрген Ван ден Брук будут важными для меня помощниками. Программа их гонок будет почти полностью совпадать с моей, они поедут со мной тренироваться на высоте. Также и остальные гонщики, которые войдут в состав на Джиро д’Италия, будут со мной тренироваться и проедут со мной много гонок.

Так как я упал на Вуэльте Испании, сезон в этом году у меня закончился быстро, поэтому и зима у меня проходит сейчас по-другому. На данный момент я иду по графику подготовки к Джиро д’Италия. Мой сезон начнётся в феврале. А после Джиро я сосредоточусь на Вуэльте Испании, где тоже хочу бороться за генеральную классификацию».