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Стевен Крёйсвейк будет бороться за победу на Джиро д'Италия-2017

 Стевен Крёйсвейк будет бороться за победу на Джиро д'Италия-2017

 

  Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), в следующем сезоне ставить целью борьбу за победу на Джиро д’Италия.  29-летний голландский гонщик уверен в своей команде LottoNL-Jumbo, с которой продлил контракт до конца 2018 года. В этом сезоне Крёйвейк остался в шаге от подиума на итальянском Гран-туре после того, как после падения потерял розовую майку лидера на 19-м этапе. Второй целью Стевена Крёйсвейка будет Вуэльта Испании, где в этом году он был вынужден сойти с гонки на 5-м этапе после падения.

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO

 

  Стевен Крёйсвейк: «С настоящего момента я полностью сконцентрирован на важной цели – Джиро д’Италия. Мы сделаем всё, чтобы выйти на старт на пике формы. Команда подписала несколько гонщиков, которые, как я считаю, смогут помочь мне на Джиро. Стеф Клемент и Юрген Ван ден Брук будут важными для меня помощниками. Программа их гонок будет почти полностью совпадать с моей, они поедут со мной тренироваться на высоте. Также и остальные гонщики, которые войдут в состав на Джиро д’Италия, будут со мной тренироваться и проедут со мной много гонок.

 

  Так как я упал на Вуэльте Испании, сезон в этом году у меня закончился быстро, поэтому и зима у меня проходит сейчас по-другому. На данный момент я иду по графику подготовки к Джиро д’Италия. Мой сезон начнётся в феврале. А после Джиро я сосредоточусь на Вуэльте Испании, где тоже хочу бороться за генеральную классификацию».

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk LottoNL-Jumbo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 4.07.2011

       Почему-то искренне желаю пройти Джиро по максималу, вплоть до высшего подиума, вспоминая прошлую Джиро… кровь пот и,,, и слезы у него. 

  2. Георгий Борисенко

    Вчера, 21:22 | Регистрация: 3.11.2014

    Он же с трещиной в ребре тогда доезжал?

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 18.09.2014

    Ай, молодец! Буду болеть.)

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Комментарии

  • Александра
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (3)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Буду болеть.)

  • Георгий Борисенко
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (3)
    Георгий Борисенко-Фото
    Он же с трещиной в ребре тогда доезжал?
  • motte
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (3)
    motte-Фото

       Почему-то искренне желаю пройти Джиро по максималу, вплоть до высшего подиума, вспоминая прошлую Джиро… кровь пот и,,, и слезы у него. 

  • explosiveua
    Альберто Контадор начнёт сезон ... (2)
    explosiveua-Фото

    Удачи!
    поменьше падений и побольше побед (ибо надоел уже падать :D)

    и утри нос балаболу-тиньке

  • maratf
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (8)
    maratf-Фото
    На Джиро он, говорят, заболел и в конце много проиграл
  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов

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