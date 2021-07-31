Роан Деннис – бронзовый призёр в разделке на Олимпийских играх в Токио-2020

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Роан Деннис: «Достиг цели, по меньшей мере, быть на подиуме»
Роан Деннис (Rohan Dennis) завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020. Это первая олимпийская медаль 31-летнего австралийского велогонщика.
На первой в карьере Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Деннис занял 5-е место. На этот раз одним из его соперников вновь был нидерландский гонщик Том Дюмулин, ставший серебряным призёром, а также словенский велогонщик Примож Роглич, выигравший золотую медаль. Роан Деннис на дистанции 44,2 км с набором высоты 846 м уступил Рогличу 1 минуту 4 секунды, и три секунды проиграл Тому Дюмулину.
Роан Деннис: «Слушайте, я отдал все силы. Всё осталось там. Форма была хорошей, но я проиграл двум более сильным ребятам. Просто рад, что в итоге у меня есть эта медаль. Я горжусь. Очень горжусь. Конечно, было бы великолепно выиграть золото, но на своём месте сделал всё возможное. Могу гордиться всем, что достигли мы с командой. Мы нигде ни разу не запнулись. Достигли цели, по крайней мере, быть на подиуме. И я очень счастлив.
В конце концов, наверное, судя по тому, что мы видели на первой неделе Тур де Франс, где было множество падений, ехать Тур было скорее риском, чем наградой. Я немного удивился выступлению Ваута ван Арта. Думал, учитывая, как он проехал групповую гонку и как ехал Тур, что он будет сегодня одним из тех, с кем придётся побороться. Поэтому слегка удивлён, что на подиуме мы трое, которые не проехали Тур. Может, мы просто немного свежее для более напряжённой гонки, чем для долгой шестичасовой групповой.
Первый круг был довольно лёгким, на втором мне понадобилось много времени, чтобы догнать Джи (Геранта Томаса). Но я догнал, хотя вторая половина подъёма была зверски тяжёлой. Именно там Примож нас обоих полностью разгромил. Всех нас. Там он выиграл, а мы просто боролись друг с другом. Мне повезло оказаться в плюсе».
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SportSpirit
Примож Роглич – олимпийский че ... (21)
"Не важно сколько раз ты падаешь, важно как быстро ты поднимаешься" - я писала эту фразу о Рогличе после того, как он выиграл в том году Вуэльту после фиаско на Туре.
С удовольствием повторю: "Не важно сколько раз ты падаешь, важно как быстро ты поднимаешься")
Потрясающая сила духа, внутреннее спокойствие и вера в себя!
Очень трогательно двое мужчин из "словенского командного бабла" посадили Роглу на плечи после награждения и вся команда устроила ему овации) Ценят!
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kostel69
Олимпийские игры-2020. Результ ... (59)
Завышенная самооценка для спорта скорее плюс, чем минус.
Насчёт Лампарта, Ольга, Вы действительно верите что у него были шансы на таком профиле и с такими соперниками?
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EL-Fenomeno
Олимпийские игры-2020. Результ ... (5)
Цитата: Ice
Цитата: Николай Н.
Ну вот хоть женщины сделали свою работу на отлично и заработали золото для Нидерландов.
То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться.
Когда каждый сам(а) за себя тогда голландкам нету равных и неважно что/какие это за соревнования: ЧЕ, ЧМ или Олимпиада. Ван Флюйтен реабилитировала и себя, и всю сборную. Тем более Аннемик вроде после окончания этого сезона идёт "на пенсию", так что весьма достойное завершения карьеры для спортсменки, которой в октябре будет уже 39.
P.S.
Анька, та что Брегген всё-таки очень симпатишная дама
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Earl57
Олимпийские игры-2020. Результ ... (59)
У мальчика завышенная самооценка - это раз.
Он занял чужое место - это два. Лишил возможности поехать поехать на Олимпиаду Лампарта, который находится в куда лучшей форме, но и сам ничего путного не показал ни в групповой гонке, ни на разделке. А Лампарт действующий чемпион Бельгии в разделке.
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Ice
Олимпийские игры-2020. Результ ... (5)
Цитата: Николай Н.
Ну вот хоть женщины сделали свою работу на отлично и заработали золото для Нидерландов.
То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться.
-
BlAr
Олимпийские игры-2020. Результ ... (59)
Цитата: dmar
Резкий всплеск результатов у какой-либо группы спортсменов - повод не для радости, а для тревожного предчувствия. Если кто следит за тяжёлой атлетикой, знают, как казахские тяжелоатлеты, ранее звёзд с неба не хватавшие, в 00-е, 10-е, резко вышли в мировые лидеры: Илья Ильин и т.п. Итог: все победы аннулированы, медали отобраны, сборная страны в бан-е.Также резко поднялись британские шоссейники, ранее никогда не бывшие в мировых лидерах: Уигинс, Фрум, Йейтсы и т.п. Сейчас расследуются с допинговыми подозрениями. Вот и со словенцами слишком-уж сказочная феерия. Чудеса бывают только в сказке.
Логика потрясная!
Значит, в разных, и притом конкурирующих, профессиональных велокомандах почему-то рвут и мечут только словенцы (Тадей и Примож)! Гонцам других национальностей там, по-видимому, как людям низшей расы, волшебное зелье не предлагают!!!
Вопрос вам. Сколько может продолжаться действие допинга? Вы говорите - словенцы. Где и у кого есть возможность потчевать допингом их обоих, и притом только их? Это не богатая Великобритания, готовившаяся к Олимпиаде, и в числе прочего, имевшая целую велокоманду для экспериментов.
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XarVa
Олимпийские игры-2020. Результ ... (59)
Цитата: Александра
В России нет велокультуры, велоинфраструктуры, чиновниками пропагандируется второсортность велосипедистов. Нет детских секций, нет спонсорства, нет рекламы, нет безопасности на дорогах. У нас в Питере планомерно запрещались все массовые старты от "Белых ночей" до открытия сезона, которое собирало тысячи, под дружное одобрение большинства горожан - велосипеду в городе не место.
Откуда же взяться чемпионам, если нет ничего?!
+++
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M-07
Олимпийские игры-2020. Результ ... (59)
А вот поддевать так гонщика не стоит, У Эвенпула травма тяжёлая была вообще-то, до неё он ехал очень мощно. Эта травма может ещё очень сказываться, возможно, и не оправится от неё в полной мере. Такие поддёвки над спортсменами - это как минимум некрасиво, я считаю.
-
dmar
Олимпийские игры-2020. Результ ... (59)
Резкий всплеск результатов у какой-либо группы спортсменов - повод не для радости, а для тревожного предчувствия. Если кто следит за тяжёлой атлетикой, знают, как казахские тяжелоатлеты, ранее звёзд с неба не хватавшие, в 00-е, 10-е, резко вышли в мировые лидеры: Илья Ильин и т.п. Итог: все победы аннулированы, медали отобраны, сборная страны в бан-е.
Также резко поднялись британские шоссейники, ранее никогда не бывшие в мировых лидерах: Уигинс, Фрум, Йейтсы и т.п. Сейчас расследуются с допинговыми подозрениями.
Вот и со словенцами слишком-уж сказочная феерия. Чудеса бывают только в сказке.
Страницы истории велоспорта