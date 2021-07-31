Роан Деннис – бронзовый призёр в разделке на Олимпийских играх в Токио-2020

SportSpirit

Примож Роглич – олимпийский че ... (21) "Не важно сколько раз ты падаешь, важно как быстро ты поднимаешься" - я писала эту фразу о Рогличе после того, как он выиграл в том году Вуэльту после фиаско на Туре. С удовольствием повторю: "Не важно сколько раз ты падаешь, важно как быстро ты поднимаешься") Потрясающая сила духа, внутреннее спокойствие и вера в себя! Очень трогательно двое мужчин из "словенского командного бабла" посадили Роглу на плечи после награждения и вся команда устроила ему овации) Ценят!

Михаил

Примож Роглич – олимпийский че ... (21) Тооом! Супер!

kostel69

Олимпийские игры-2020. Результ ... (59) Завышенная самооценка для спорта скорее плюс, чем минус.

Насчёт Лампарта, Ольга, Вы действительно верите что у него были шансы на таком профиле и с такими соперниками?

EL-Fenomeno

Олимпийские игры-2020. Результ ... (5) Цитата: Ice Цитата: Николай Н. Ну вот хоть женщины сделали свою работу на отлично и заработали золото для Нидерландов.

То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться. То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться. Когда каждый сам(а) за себя тогда голландкам нету равных и неважно что/какие это за соревнования: ЧЕ, ЧМ или Олимпиада. Ван Флюйтен реабилитировала и себя, и всю сборную. Тем более Аннемик вроде после окончания этого сезона идёт "на пенсию", так что весьма достойное завершения карьеры для спортсменки, которой в октябре будет уже 39. P.S. Анька, та что Брегген всё-таки очень симпатишная дама

Earl57

Олимпийские игры-2020. Результ ... (59) У мальчика завышенная самооценка - это раз.

Он занял чужое место - это два. Лишил возможности поехать поехать на Олимпиаду Лампарта, который находится в куда лучшей форме, но и сам ничего путного не показал ни в групповой гонке, ни на разделке. А Лампарт действующий чемпион Бельгии в разделке.

Ice

Олимпийские игры-2020. Результ ... (5) Цитата: Николай Н. Ну вот хоть женщины сделали свою работу на отлично и заработали золото для Нидерландов.

То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться.

BlAr

Олимпийские игры-2020. Результ ... (59) Цитата: dmar Резкий всплеск результатов у какой-либо группы спортсменов - повод не для радости, а для тревожного предчувствия. Если кто следит за тяжёлой атлетикой, знают, как казахские тяжелоатлеты, ранее звёзд с неба не хватавшие, в 00-е, 10-е, резко вышли в мировые лидеры: Илья Ильин и т.п. Итог: все победы аннулированы, медали отобраны, сборная страны в бан-е.Также резко поднялись британские шоссейники, ранее никогда не бывшие в мировых лидерах: Уигинс, Фрум, Йейтсы и т.п. Сейчас расследуются с допинговыми подозрениями. Вот и со словенцами слишком-уж сказочная феерия. Чудеса бывают только в сказке. Логика потрясная! Значит, в разных, и притом конкурирующих, профессиональных велокомандах почему-то рвут и мечут только словенцы (Тадей и Примож)! Гонцам других национальностей там, по-видимому, как людям низшей расы, волшебное зелье не предлагают!!! Вопрос вам. Сколько может продолжаться действие допинга? Вы говорите - словенцы. Где и у кого есть возможность потчевать допингом их обоих, и притом только их? Это не богатая Великобритания, готовившаяся к Олимпиаде, и в числе прочего, имевшая целую велокоманду для экспериментов.

XarVa

Олимпийские игры-2020. Результ ... (59) Цитата: Александра В России нет велокультуры, велоинфраструктуры, чиновниками пропагандируется второсортность велосипедистов. Нет детских секций, нет спонсорства, нет рекламы, нет безопасности на дорогах. У нас в Питере планомерно запрещались все массовые старты от "Белых ночей" до открытия сезона, которое собирало тысячи, под дружное одобрение большинства горожан - велосипеду в городе не место.

Откуда же взяться чемпионам, если нет ничего?! +++ +++

M-07

Олимпийские игры-2020. Результ ... (59) А вот поддевать так гонщика не стоит, У Эвенпула травма тяжёлая была вообще-то, до неё он ехал очень мощно. Эта травма может ещё очень сказываться, возможно, и не оправится от неё в полной мере. Такие поддёвки над спортсменами - это как минимум некрасиво, я считаю.

dmar

Олимпийские игры-2020. Результ ... (59) Резкий всплеск результатов у какой-либо группы спортсменов - повод не для радости, а для тревожного предчувствия. Если кто следит за тяжёлой атлетикой, знают, как казахские тяжелоатлеты, ранее звёзд с неба не хватавшие, в 00-е, 10-е, резко вышли в мировые лидеры: Илья Ильин и т.п. Итог: все победы аннулированы, медали отобраны, сборная страны в бан-е. Также резко поднялись британские шоссейники, ранее никогда не бывшие в мировых лидерах: Уигинс, Фрум, Йейтсы и т.п. Сейчас расследуются с допинговыми подозрениями. Вот и со словенцами слишком-уж сказочная феерия. Чудеса бывают только в сказке.