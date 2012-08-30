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Алехандро Вальверде в составе сборной Испании на Олимпийские игры в Токио

Состав сборной Испании по шоссейному велоспорту на Олимпийские игры в Токио

Алехандро Вальверде в составе сборной Испании на Олимпийские игры в Токио

 

41-летний Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) возглавит испанскую команду  в групповой велогонке на шоссе на Олимпийских играх в Токио. В состав также вошли 32-летний Йон  Исагирре (Ion Izagirre), 33-летний Горка Исагирре (Gorka Izagirre), 30-летний Омар Фраиле  (Omar Fraile) и 30-летний Хесус Эррада (Jesus Herrada). Групповая велогонка на шоссе пройдёт 24 июля.

 

  L'Equipe цитирует слова тренера сборной Испании по шоссейному велоспорту Паскуаля Момпарлера (Pascual Momparler): «Мы хотим построить команду вокруг Вальверде, взяли гонщиков, которые смогут быть в распоряжении Алехандро, помогать ему, а также способны отобраться в отрывы».

 

  Алехандро Вальверде примет участие в Олимпиаде в пятый раз в карьере после Олимпиады в Афинах в 2004, Пекине в, Лондоне в 2012 и Рио-де-Жанейро в 2016. У Алехандро Вальверде нет олимпийских медалей.

 

В индивидуальной гонке на время от сборной Испании выступит 32-летний Йон Исагирре, который в Рио-де-Жанейро в 2016 году занял 8-е место.

 

  На пресс-конференции во второй день отдыха на Тур де Франс-2021 Алехандро Вальверде сказал: «Мы собираемся приложить все силы. Но правда и в том, что я не люблю давления выиграть медаль любой ценой. Если сможем завоевать медаль, конечно, сделаем, но надо понимать, что соперники в отличной форме. Среди них есть те, кто посвятил себя на сто процентов подготовке к этой цели. Будет трудно победить и даже выиграть медаль будет сложно».

 

31-летний велогонщик команды Bahrain-Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) -  один из тех, кто готовился принять участие в Олимпийских играх, но в последний момент получил сообщение, что не входит в состав сборной Испании. Звонок от тренера испанской команды Паскуаля Момпарлера Пельо Бильбао получил за полчаса до старта 15 этапа Тур де Франс-2021.

 

  Пельо Бильбао: «Я не поеду на Олимпийские игры. Тренер сказал мне об этом за 30 минут до старта. Сообщили поздно, и это плохо. Я говорил им, что собираюсь ехать в Токио, ради чего меньше тратил силы на Джиро д’Италия-2021. Но он не захотел брать меня в расчёт. Я убеждал, что чем больше участвую в гонках, тем лучше еду. Но у него свои причины. Надеюсь, он поймёт, что ошибся. Он сообщил мне, что не включил меня в состав, хотя говорил, что я в числе 7 гонщиков в предварительном списке».

 

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 15.04.2018

    Бильбао прям сильно обиделся так

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 20:12 | Регистрация: 7.12.2014

      Ну, на Олимпиаду хочется всем. А количество мест ограничено.
      А вообще, решение о том, кого брать или не брать в сборную, в большинстве случаев очень сильно зависит от личных симпатий главного тренера. А не от реальных способностей или текущих кондиций гонщиков.
      Вон в Бельгии тренер отказал Кампенартсу на том основании, что Виктор будет преследовать свои личные цели вместо работы на команду. А Ремко давеча заявил, что каждый в сборной будет сам за себя. И помогать Ван Арту он будет только когда свои шансы потеряет.
      Включили в сборную молодого Вансевенанта, но не берут куда более опытного Дилана Тюнса, который сейчас в отличной форме. И маршрут как раз под Тюнса.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Earl57
    Ну, на Олимпиаду хочется всем. А количество мест ограничено.
    А вообще, решение о том, кого брать или не брать в сборную, в большинстве случаев очень сильно зависит от личных симпатий главного тренера. А не от реальных способностей или текущих кондиций гонщиков.
    Вон в Бельгии тренер отказал Кампенартсу на том основании, что Виктор будет преследовать свои личные цели вместо работы на команду. А Ремко давеча заявил, что каждый в сборной будет сам за себя. И помогать Ван Арту он будет только когда свои шансы потеряет.
    Включили в сборную молодого Вансевенанта, но не берут куда более опытного Дилана Тюнса, который сейчас в отличной форме. И маршрут как раз под Тюнса.
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))

    1. RVL

      Сегодня, 21:11 | Регистрация: 30.08.2012

      Так это его единственное
      И то думаю случайное.
      Авермату повезло с ои. мало чего взял на клубно-проф уровне.

      А золотой шлем и пр атрибуты это лишь моральная компенсация. Как перья у павлина...если бы не золото атрибутики вообще блекло выглядел бы. 

      1. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 21:50 | Регистрация: 18.09.2014

        Да ладно! Париж - Рубе забыли? Это же такой трофей, который стоит десятка других, не менее престижных.

        ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
        Г.С. Померанц
  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))
    Ну,при всем уважение к нему,у него не много крупных побед! Поэтому ему да,это большой повод для гордости

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 21:35 | Регистрация: 7.12.2014

      Ну, булыжник над головой он поднимал)) Что может быть престижнее для гонщика-классика. И желтую майку примерял, причем не на один день.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Звание олимпийского чемпиона, это самая престижная награда в мире велоспорта. Это как визитная карта спортсмена. Звание вечное. И с ним никто не сравнится. Ни победитель Тур де Франс, ни победитель ЛБЛ или ПР. Однозначно. Грегу очень крупно фортануло в его спортивной карьере при том , что как здесь пишут, в малочисленности его клубных велопобед. Ему это звание олимпионика все сполна компенсирует.

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 18.09.2014

    Извините за офф, но, когда я слышу "тебе/ему просто повезло", я не могу не вспомнить Веру Полозкову.

     

    знаешь, если искать врага - обретаешь его в любом.
    вот, пожалуй, спроси меня - мне никто не страшен:
    я спокоен и прям и знаю, что впереди.
    я хожу без страховки с факелом надо лбом
    по стальной струне, натянутой между башен,
    когда снизу кричат только: "упади".

    разве они знают, чего мне стоило ремесло.
    разве они видели, сколько раз я орал и плакал.
    разве ступят на ветер, нащупав его изгиб.
    они думают, я дурак, которому повезло.
    если я отвечу им, я не удержу над бровями факел.
    если я отвечу им, я погиб.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Александра
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Александра-Фото

    Извините за офф, но, когда я слышу "тебе/ему просто повезло", я не могу не вспомнить Веру Полозкову.

     

    знаешь, если искать врага - обретаешь его в любом.
    вот, пожалуй, спроси меня - мне никто не страшен:
    я спокоен и прям и знаю, что впереди.
    я хожу без страховки с факелом надо лбом
    по стальной струне, натянутой между башен,
    когда снизу кричат только: "упади".

    разве они знают, чего мне стоило ремесло.
    разве они видели, сколько раз я орал и плакал.
    разве ступят на ветер, нащупав его изгиб.
    они думают, я дурак, которому повезло.
    если я отвечу им, я не удержу над бровями факел.
    если я отвечу им, я погиб.

  • Александра
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Александра-Фото
    Да ладно! Париж - Рубе забыли? Это же такой трофей, который стоит десятка других, не менее престижных.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Звание олимпийского чемпиона, это самая престижная награда в мире велоспорта. Это как визитная карта спортсмена. Звание вечное. И с ним никто не сравнится. Ни победитель Тур де Франс, ни победитель ЛБЛ или ПР. Однозначно. Грегу очень крупно фортануло в его спортивной карьере при том , что как здесь пишут, в малочисленности его клубных велопобед. Ему это звание олимпионика все сполна компенсирует.
  • Earl57
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Earl57-Фото
    Ну, булыжник над головой он поднимал)) Что может быть престижнее для гонщика-классика. И желтую майку примерял, причем не на один день.
  • Astanaforever
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Напечатайте слухи, а то таблица пуста.Вот это будет интересно. Слухи порой бывают не беспочвены.Как принято считать, дыма без огня не бывает.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну раз такая тема то и я добавлю (буквально только что прочитал в Твиттере: неужели Декёник Куик-Степ будут в будущем Куик-Степ АльфаВинил ?

    Alpha Vinyl ... is a subsidiary of Quick-Step -- Lefevere refused to comment on reports that Soudal is joining as co-sponsor in 2023 bel 2022 team —> Quick-Step-AlphaVinyl

    Источник: https://twitter.com/EuroHoody/status/1414563959991148556

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    Earl57-Фото

    Trek-Segafredo объявила о подписании трех молодых гонщиков. Этот год они доедут стажерами, в следующем начнут действовать их профессиональные контракты.

    Итальянец Филиппо Барончини, датчанин Асбьорн Хеллемосе и голландец Даан Хооле. Все трое недавно ехали андеровскую «Джиро».

    https://racing.trekbikes.com/stories/trek-segafredo-men/three-young-talents-set
    -to-join-trek-segafredo

  • RVL
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    RVL-Фото

    Так это его единственное
    И то думаю случайное.
    Авермату повезло с ои. мало чего взял на клубно-проф уровне.

    А золотой шлем и пр атрибуты это лишь моральная компенсация. Как перья у павлина...если бы не золото атрибутики вообще блекло выглядел бы. 

  • Arciv
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))
    Ну,при всем уважение к нему,у него не много крупных побед! Поэтому ему да,это большой повод для гордости
  • Earl57
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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