Алехандро Вальверде в составе сборной Испании на Олимпийские игры в Токио

Состав сборной Испании по шоссейному велоспорту на Олимпийские игры в Токио

41-летний Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) возглавит испанскую команду в групповой велогонке на шоссе на Олимпийских играх в Токио. В состав также вошли 32-летний Йон Исагирре (Ion Izagirre), 33-летний Горка Исагирре (Gorka Izagirre), 30-летний Омар Фраиле (Omar Fraile) и 30-летний Хесус Эррада (Jesus Herrada). Групповая велогонка на шоссе пройдёт 24 июля.

L'Equipe цитирует слова тренера сборной Испании по шоссейному велоспорту Паскуаля Момпарлера (Pascual Momparler): «Мы хотим построить команду вокруг Вальверде, взяли гонщиков, которые смогут быть в распоряжении Алехандро, помогать ему, а также способны отобраться в отрывы».

Алехандро Вальверде примет участие в Олимпиаде в пятый раз в карьере после Олимпиады в Афинах в 2004, Пекине в, Лондоне в 2012 и Рио-де-Жанейро в 2016. У Алехандро Вальверде нет олимпийских медалей.

В индивидуальной гонке на время от сборной Испании выступит 32-летний Йон Исагирре, который в Рио-де-Жанейро в 2016 году занял 8-е место.

На пресс-конференции во второй день отдыха на Тур де Франс-2021 Алехандро Вальверде сказал: «Мы собираемся приложить все силы. Но правда и в том, что я не люблю давления выиграть медаль любой ценой. Если сможем завоевать медаль, конечно, сделаем, но надо понимать, что соперники в отличной форме. Среди них есть те, кто посвятил себя на сто процентов подготовке к этой цели. Будет трудно победить и даже выиграть медаль будет сложно».

31-летний велогонщик команды Bahrain-Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) - один из тех, кто готовился принять участие в Олимпийских играх, но в последний момент получил сообщение, что не входит в состав сборной Испании. Звонок от тренера испанской команды Паскуаля Момпарлера Пельо Бильбао получил за полчаса до старта 15 этапа Тур де Франс-2021.

Пельо Бильбао: «Я не поеду на Олимпийские игры. Тренер сказал мне об этом за 30 минут до старта. Сообщили поздно, и это плохо. Я говорил им, что собираюсь ехать в Токио, ради чего меньше тратил силы на Джиро д’Италия-2021. Но он не захотел брать меня в расчёт. Я убеждал, что чем больше участвую в гонках, тем лучше еду. Но у него свои причины. Надеюсь, он поймёт, что ошибся. Он сообщил мне, что не включил меня в состав, хотя говорил, что я в числе 7 гонщиков в предварительном списке».