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Ричи Порт о последнем Тур де Франс в карьере и Олимпийских играх в Токио

Ричи Порт об Олимпиаде и последнем Тур де Франс

 

 

   Ричи Порт готовится принять участие в Олимпийских играх в Токио, где поедет и групповую гонку и индивидуальную гонку на время. 36-летний австралийский велогонщик команды Ineos Grenadiers считает, что Тур де Франс-2021 дал возможность хорошо подготовиться к Олимпиаде. Но этот 11-й французский Гранд-тур Ричи Порта, по его словам, стал последним в карьере.

 

Ричи Порт о последнем Тур де Франс в карьере и Олимпийских играх в Токио

 

 

  В 2016 году Ричи Порт отправился на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, заняв 5-е место на Тур де Франс, что на тот момент было лучшим его результатом в общем зачёте французского Гранд-тура. Но олимпийская групповая гонка для Ричи Порта завершилась в больнице – после падения он получил перелом лопатки.

 

Рельеф дистанции в Токио походит Ричи Порту, но австралийский гонщик осторожно оценивает свои шансы. О Тур де Франс и Олимпиаде австралийский гонщик рассказал в интервью Herald Sun и Cyclingnews.

 

  Ричи Порт: «Этот Тур де Франс точно был последним в моей карьере. Думаю, подиум в прошлом году заполнил пробел в моих результатах. Я не молодею, а гонка становится с каждым годом всё безумней. Поэтому, думаю, настало время закончить с карьерой на Туре. Было интересно, но пришло время.

 

  Сравнивая моё выступление на Тур де Франс в прошлом году, когда я ехал на свой результат, с этим годом, я бы сказал, что ехать   было почти приятно. Не было необходимости выбираться из хаоса общих спринтов, можно было рано сделать свою работу в горах, а затем доезжать до финала. Никогда нельзя сказать, что в велогонке совсем нет стресса или давления.

 

 Даже на этапах, где дан зелёный свет притормаживать за 10 км до финиша, всё равно есть напряжение, но, конечно, это не то же самое, когда в команде защищаешь обладателя майки. И это гораздо легче, чем когда сам борешься за генеральную классификацию. Надеюсь, это означает, что в Токио я буду сильнее.

 

  После Олимпиады в Рио, кажется, прошла целая жизнь. Тот олимпийский опыт был ля меня не лучшим, я закончил в больнице. Так что, было бы хорошо, чтобы эта Олимпиада принесла более хороший опыт, хотя она будет странной для всех.

 

Всегда приятно представлять свою страну, чему я очень рад. И, конечно, это даёт огромную мотивацию. Мне нравится маршрут гонки в Токио.

 

 Но групповая гонка – это лотерея. В командах мало гонщиков, у нас травмирован Джек Хейг, Лукас Хэмильтон тоже после травмы (прим. VeloLIVE – Лукас Хэмильтон сошёл с Тур де Франс-2021 на 13-м этапе с вывихом ключицы). Думаю, если уедет отрыв, не будет больших команд, которые смогут его контролировать».

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Ineos Grenadiers Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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Комментарии

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Спортсменов я как раз понимаю.
  • VeloVelo
    Тим Деклерк продлил контракт с ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Деклерк раскрылся на этом Туре с самой лучшей стороны. 
    Уважаю таких ребят, как Тим. Надеюсь, что травма несерьезная, желаю Здоровья.   

    Поздравляю с новым контрактом. 

  • Tom_Boonen
    Четыре победы на этапах и зелё ... (20)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Ice
    То, что вы интерпретируете факты, так как вам выгодно, я заметил год или два назад) То, что вы не понимаете откровенный троллинг говорит о среднем уровне IQ и самовлюбленности (это не оскорбление, а констатация факта)

    То, что вы в спокойной обстановке так легко прямо оскорбляете собеседника, и не желаете это признать (троллинг это или нет), куда яснее говорит, что вы как человек - свинья, чем гоночные или окологоночные инциденты, запечатлённые на видео. То, что вы не можете отложить в сторону свои предубеждения, когда говорите о спортсмене с точки зрения его спортивных выступлений, тоже не говорит о ваших высоких интелектуальных способностях.

  • AmaAma
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (85)
    AmaAma-Фото

    Тактика Скай: отработать на Погачара на Олимпиаде, но с обещанием не участвовать на Вуэльте) 

  • sashaney
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (85)
    sashaney-Фото
    Как человек, просмотревший весь Тур 100% не согласен с не согласными. Бонамур был во многих обречённых на провал отрывах, выполнил свою и команды фунцкию. Другие едут за этапом и прочая. Тут чисто комбатив - шоу.
  • sashaney
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (85)
    sashaney-Фото
    Не слышал чтобы это правило отменили. Интересно.
  • patar
    Тур Валлонии-2021. Этап 3 (1)
    patar-Фото

    А вот и молодой и3 Трека выстрелил... Кто видел, какой финишь был? Спринт? Отрыв? Атака?

  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (20)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Ice
    Кэв как спортсмен молодец, а как человек свинья, что и на этом Туре проявилось парочку раз.

    Зачем столько писать, если всё можно было уместить в это предложение. Остальное, как уже сказали, разбирать действительно нет смысла, там только подтасовка под желаемый вывод. И заметьте, только в этом предложении вы умудрились не "обосрать" Кэва как спортсмена.
    А мне, пожалуй, не интересно разбирать личные качества велогонщиков, которых мы видим только на экране, с людьми, которые и за несколько комментариев могут сложить о себе не самое приятное впечатление.

    Ну, создать у вас приятное впечатление о себе - последнее, что я хотел делать) Речь ни о спорте, а о человеке, фактов полно, как и видео, где Кэв гонит на персонал, орет и так далее. То, что вы интерпретируете факты, так как вам выгодно, я заметил год или два назад) То, что вы не понимаете откровенный троллинг говорит о среднем уровне IQ и самовлюбленности (это не оскорбление, а констатация факта)

    Цитата: VeloVelo
    Все ваши "аргументы" имеют цель доказать не то, что есть на самом деле, а то, что вам хочется видеть. 

    Вам не интересно мнение других, Вы просто не любите этого гонщика.
    Это уже всем понятно, можете себя больше не утруждать.

    Читайте выше) Мне не нравятся те, кто не видит очевидных вещей) Я уважаю бойцов, не не приемлю подлость и хамство. И да, я не великом, а единоборствами полжизни занимался, сантименты типа "кто-то кого-то толкнул на финише" мне пофиг, а целенаправленная подлость - нет. Нравится вам грязь - да без проблем) Вашего мнения как-то не видел тут, вы выскочили как locny в мультике про Маугли и начали обобщать - прием такой себе, могли бы и не утруждать себя писаниной))) Тут есть очень много людей, чье мнение мне важно и ценно, вы в их число не входите, уж извините.

  • AmaAma
    UAE Team Emirates подписала ко ... (5)
    AmaAma-Фото
    У них есть Погачар, который дает топовый результат для отчетов перед спонсорами. То что их цель набрать топовую команду из молодых - это похвально. Как я понимаю, у них несколько направлений:
    - топовые помощники для Тадея;
    - вырастить или купить генеральщика на Джиро и +- Вуэльты;
    - переформировать команду спринтеров.
  • Владимир__BLR
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (19)
    Владимир__BLR-Фото
    Когда свои дети будут - поймете спортсменов лучше

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