Ричи Порт о последнем Тур де Франс в карьере и Олимпийских играх в Токио

Ричи Порт об Олимпиаде и последнем Тур де Франс

Ричи Порт готовится принять участие в Олимпийских играх в Токио, где поедет и групповую гонку и индивидуальную гонку на время. 36-летний австралийский велогонщик команды Ineos Grenadiers считает, что Тур де Франс-2021 дал возможность хорошо подготовиться к Олимпиаде. Но этот 11-й французский Гранд-тур Ричи Порта, по его словам, стал последним в карьере.

В 2016 году Ричи Порт отправился на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, заняв 5-е место на Тур де Франс, что на тот момент было лучшим его результатом в общем зачёте французского Гранд-тура. Но олимпийская групповая гонка для Ричи Порта завершилась в больнице – после падения он получил перелом лопатки.

Рельеф дистанции в Токио походит Ричи Порту, но австралийский гонщик осторожно оценивает свои шансы. О Тур де Франс и Олимпиаде австралийский гонщик рассказал в интервью Herald Sun и Cyclingnews.

Ричи Порт: «Этот Тур де Франс точно был последним в моей карьере. Думаю, подиум в прошлом году заполнил пробел в моих результатах. Я не молодею, а гонка становится с каждым годом всё безумней. Поэтому, думаю, настало время закончить с карьерой на Туре. Было интересно, но пришло время.

Сравнивая моё выступление на Тур де Франс в прошлом году, когда я ехал на свой результат, с этим годом, я бы сказал, что ехать было почти приятно. Не было необходимости выбираться из хаоса общих спринтов, можно было рано сделать свою работу в горах, а затем доезжать до финала. Никогда нельзя сказать, что в велогонке совсем нет стресса или давления.

Даже на этапах, где дан зелёный свет притормаживать за 10 км до финиша, всё равно есть напряжение, но, конечно, это не то же самое, когда в команде защищаешь обладателя майки. И это гораздо легче, чем когда сам борешься за генеральную классификацию. Надеюсь, это означает, что в Токио я буду сильнее.

После Олимпиады в Рио, кажется, прошла целая жизнь. Тот олимпийский опыт был ля меня не лучшим, я закончил в больнице. Так что, было бы хорошо, чтобы эта Олимпиада принесла более хороший опыт, хотя она будет странной для всех.

Всегда приятно представлять свою страну, чему я очень рад. И, конечно, это даёт огромную мотивацию. Мне нравится маршрут гонки в Токио.

Но групповая гонка – это лотерея. В командах мало гонщиков, у нас травмирован Джек Хейг, Лукас Хэмильтон тоже после травмы (прим. VeloLIVE – Лукас Хэмильтон сошёл с Тур де Франс-2021 на 13-м этапе с вывихом ключицы). Думаю, если уедет отрыв, не будет больших команд, которые смогут его контролировать».