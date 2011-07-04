Положительный тест на Covid-19 перед Олимпиадой у Симона Гешке

Немецкий велогонщик Симон Гешке не примет участие в групповой гонке на шоссе из-за положительного теста на Covid-19

Перед стартом мужской групповой гонки по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио тест на Covid-19, взятый у 35-летнего велогонщики сборной Германии Симона Гешке (Simon Geschke), показал положительный результат. У 12 других спортсменов и членов сборной, контактировавших с Симоном, тесты на Covid-19 отрицательные. Таким образом, на старт групповой гонки выйдут Максимилиан Шахман, Эмануэль Бухман и Никиас Арндт.

Симон Гешке: «Больше, чем разочарование – пропустить завтра олимпийскую гонку, но в то же время рад, что у всех остальных тесты негативные. Чёрный день в моей карьере, но, надеюсь, я скоро вернусь в этом году».

234-километровая групповая гонка по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио-2020 стартует завтра, 24 июля.

Положительный результат показал тест на Covid-19 у массажиста сборной Испании Хосебы Эгесабаля (Joseba Eguezabal). Все велогонщики сборной прошли ПЦР-тесты и получили разрешение стартовать в групповой гонке.

Президент федерации велоспорта Испании Хосе Луис Лопес Серро: «Нам подтвердили, что все могут стартовать. Отличные новости после первого страха. Надеюсь, с нашим соньёром всё хорошо».