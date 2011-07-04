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Положительный тест на Covid-19 перед Олимпиадой у Симона Гешке

Немецкий велогонщик Симон Гешке не примет участие в групповой гонке на шоссе из-за положительного теста на Covid-19

 

 

  Перед стартом мужской групповой гонки по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио тест на Covid-19, взятый у 35-летнего велогонщики сборной Германии Симона Гешке (Simon Geschke), показал положительный результат. У 12 других спортсменов и членов сборной, контактировавших с Симоном, тесты на Covid-19 отрицательные. Таким образом, на старт групповой гонки выйдут Максимилиан Шахман, Эмануэль Бухман и Никиас Арндт.

 

 Симон Гешке: «Больше, чем разочарование – пропустить завтра олимпийскую гонку, но в то же время рад, что у всех остальных тесты негативные. Чёрный день в моей карьере, но, надеюсь, я скоро вернусь в этом году».

 

234-километровая групповая гонка по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио-2020 стартует завтра, 24 июля.

 

  Положительный результат показал тест на Covid-19 у массажиста сборной Испании Хосебы Эгесабаля (Joseba Eguezabal). Все велогонщики сборной прошли ПЦР-тесты и получили разрешение стартовать в групповой гонке.

 

  Президент федерации велоспорта Испании Хосе Луис Лопес Серро: «Нам подтвердили, что все могут стартовать. Отличные новости после первого страха. Надеюсь, с нашим соньёром всё хорошо».

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Страшная болезнь, которая унесет большую часть населения земли в ближайшие годы. И это реальный прогноз.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 23:09 | Регистрация: 17.05.2015

      По сравнению с чумой, холерой, оспой, испанкой, чахоткой, которые человечество преодолело, нынешняя эпидемия - насморк... Да и сейчас смертность от онкологии, инфарктов, инсультов несоизмерима с потерями от коронавируса. А смертность в ДТП ? Так что COVID - не самая страшная страшилка, тем более и вакцины более-менее предохраняют. Так что никакую "большую часть населения" эта неприятная болячка не унесет... Кстати, советую перечитать "Пир во время чумы" А.С.Пушкина.  Ведь там изображено не кощунственное веселье во время всеобщего горя, а  сила человеческого духа, который сильнее смерти... А вы пргнозируете вымирание, когда им и в помине не пахнет...

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 4.07.2011

    Это какое-то недоразумение эта олимпиада. 

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:39 | Регистрация: 4.07.2013

      Надеюсь, ее не закроют, спортсменов жалко.  

  3. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 20:17 | Регистрация: 9.03.2019

    Цитата: Astanaforever
    Страшная болезнь, которая унесет большую часть населения земли в ближайшие годы. И это реальный прогноз.
    От этой болезни умерают единицы по сравнению с другими!

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Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (11)
    Ернат-Фото
    Казахстанской Астане, скорее всего пришел шиздец, на след год, скорее всего Самрук вообще уйдет из проекта, название Астана канет в лету ((((
    очень жаль конечно
  • Camel
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    Camel-Фото
    https://divan.tv/tv/eurosport-1-10582
  • ararat
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    ararat-Фото
    Кто где смотрит? Скиньте ссылку
  • Camel
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    Camel-Фото
    Где вы смотрите? Вместо церемонии показали запись Джиро, а сейчас теннис в записи.
  • VeloVelo
    Положительный тест на Covid-19 ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Надеюсь, ее не закроют, спортсменов жалко.  

  • VeloVelo
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    VeloVelo-Фото
    Да, это была самая унылая и слабая церемония открытия на моей памяти. А я их много повидал.
  • Адриен
    Положительный тест на Covid-19 ... (5)
    Адриен-Фото

    По сравнению с чумой, холерой, оспой, испанкой, чахоткой, которые человечество преодолело, нынешняя эпидемия - насморк... Да и сейчас смертность от онкологии, инфарктов, инсультов несоизмерима с потерями от коронавируса. А смертность в ДТП ? Так что COVID - не самая страшная страшилка, тем более и вакцины более-менее предохраняют. Так что никакую "большую часть населения" эта неприятная болячка не унесет... Кстати, советую перечитать "Пир во время чумы" А.С.Пушкина.  Ведь там изображено не кощунственное веселье во время всеобщего горя, а  сила человеческого духа, который сильнее смерти... А вы пргнозируете вымирание, когда им и в помине не пахнет...

  • VeloliveTeam
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: velodoctor
    Во сколько приблизительно финиш будет завтра?

     

    По данным организаторов, примерно в 10:30 (CET)

  • velodoctor
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    velodoctor-Фото

    Во сколько приблизительно финиш будет завтра?

  • Earl57
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    Earl57-Фото

    Прикалываются над Вивиани))

     

    Это была самая унылая церемония открытия Олимпийских игр за последние несколько десятков лет.

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