Положительный тест на Covid-19 перед Олимпиадой у Симона Гешке

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Вчера, 18:30
Немецкий велогонщик Симон Гешке не примет участие в групповой гонке на шоссе из-за положительного теста на Covid-19
Перед стартом мужской групповой гонки по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио тест на Covid-19, взятый у 35-летнего велогонщики сборной Германии Симона Гешке (Simon Geschke), показал положительный результат. У 12 других спортсменов и членов сборной, контактировавших с Симоном, тесты на Covid-19 отрицательные. Таким образом, на старт групповой гонки выйдут Максимилиан Шахман, Эмануэль Бухман и Никиас Арндт.
Симон Гешке: «Больше, чем разочарование – пропустить завтра олимпийскую гонку, но в то же время рад, что у всех остальных тесты негативные. Чёрный день в моей карьере, но, надеюсь, я скоро вернусь в этом году».
234-километровая групповая гонка по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио-2020 стартует завтра, 24 июля.
Положительный результат показал тест на Covid-19 у массажиста сборной Испании Хосебы Эгесабаля (Joseba Eguezabal). Все велогонщики сборной прошли ПЦР-тесты и получили разрешение стартовать в групповой гонке.
Президент федерации велоспорта Испании Хосе Луис Лопес Серро: «Нам подтвердили, что все могут стартовать. Отличные новости после первого страха. Надеюсь, с нашим соньёром всё хорошо».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (5)
- Просмотров
- (614)