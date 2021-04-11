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Примож Роглич не поедет Критериум Дофине перед Тур де Франс-2021

Арденнские классики завершат первую часть сезона Приможа Роглича

 

 

   Примож Роглич (Primoz Roglic) после Арденнских классик, финальной из которых 25 апреля станет Льеж-Бастонь-Льеж-2021,  не будет принимать участие в гонках до старта Тур де Франс-2021

 

  О том, что 31-летний словенский велогонщик после обсуждений с командой Jumbo-Visma решил придерживаться облегчённой программы, сообщает издание L’Equipe.

 

  Цель Приможа Роглича - подойти к французскому  Гранд-туру, стартующему 26 июня, как можно более свежим. Таким образом, призёр Тур де Франс-2020 не будет участвовать ни в Критериуме Дофине-2021 (30 мая – 6 июня), ни в Туре Швейцарии (6 – 13 июня). В прошлом году Роглич сошёл с Критериума Дофине после 4 этапа из-за падения, после которого он не мог тренироваться более 10 дней.

 

  Франс Маассен (Frans Maassen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Эти два месяца без велогонок позволят ему остаться более свежим к Тур де Франс и Олимпиаде, его главным целям. В прошлом году он проехал много гонок. Если ничего не случиться, менять эту программу мы не будем».

 

  Примож Роглич компенсирует велогонки несколькими неделями тренировочного лагеря на высоте, в Альпах (в Тине), куда он поедет в конце мая, а затем к нему присоединятся товарищи по команде, которые 6 июня закончат выступать на Критериуме Дофине.

 

  На данный момент Примож Роглич набрал 14 гоночных дней, проехав две многодневных гонки – Париж-Ницца и Тур Страны Басков-2021, и  одержал 5 побед – выиграл три этапа гонки Париж-Ницца, этап и генеральную классификацию Тура Страны Басков-2021.

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

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Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • VeloVelo
    Велокоманда Androni Giocattoli ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Все-таки будет Андрони на Джиро!
    Но, вопросы, конечно, возникают.

  • VeloVelo
    Винченцо Нибали проведена опер ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Здоровья! Здоровья! Здоровья!
    И Винченцо и всем тем, кто падает и получает травмы.
    И не только на великах, и не только в спорте вообще,
    но и на работе, на даче, где угодно.

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    Astanaforever-Фото
    При таком маленьком бюджете держать столько топовых гонцов..И еще умудриться продлить ЖУЖУ, которого с радостью в любую команду и на порядок зарплатой повыше намного забрали бы.Не верю! Бюджет сравним то с Астанинским. Походу они там в черную кассу пашут.От налогов уходят походу. Не может такого быть.
  • velodoctor
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    velodoctor-Фото

    Да когда Инеос стабильно уже лет 5 скупает пачками топовых гонщиков, решение выглядит правильным. 

  • red
    Велокоманда Androni Giocattoli ... (4)
    red-Фото

    Ну что же, а вдруг Пономарь дебютирует...

  • Ice
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: dafik
    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл

    Все то вы знаете, что квики на ладан дышат, что Алафилипп свое выиграл. Хорошо, что ваши домыслы так же далеки от истины, как теории об иноплатнетном вторжении)))

  • BaTman
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    BaTman-Фото
    Подписывают тех кто дорого стоит и умеет делиться )))
  • RVL
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    RVL-Фото
    Это много для такого уровня
  • Ser Gio
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    Ser Gio-Фото
    эммм, кагбе нет
    почему тогда на гонке только 3 ворлдтуровские команды?
  • close2you
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: dafik
    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл
    Мне тоже так кажется, но, может ему просто стоит немного отдышаться...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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