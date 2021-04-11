Примож Роглич не поедет Критериум Дофине перед Тур де Франс-2021

Арденнские классики завершат первую часть сезона Приможа Роглича

Примож Роглич (Primoz Roglic) после Арденнских классик, финальной из которых 25 апреля станет Льеж-Бастонь-Льеж-2021, не будет принимать участие в гонках до старта Тур де Франс-2021.

О том, что 31-летний словенский велогонщик после обсуждений с командой Jumbo-Visma решил придерживаться облегчённой программы, сообщает издание L’Equipe.

Цель Приможа Роглича - подойти к французскому Гранд-туру, стартующему 26 июня, как можно более свежим. Таким образом, призёр Тур де Франс-2020 не будет участвовать ни в Критериуме Дофине-2021 (30 мая – 6 июня), ни в Туре Швейцарии (6 – 13 июня). В прошлом году Роглич сошёл с Критериума Дофине после 4 этапа из-за падения, после которого он не мог тренироваться более 10 дней.

Франс Маассен (Frans Maassen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Эти два месяца без велогонок позволят ему остаться более свежим к Тур де Франс и Олимпиаде, его главным целям. В прошлом году он проехал много гонок. Если ничего не случиться, менять эту программу мы не будем».

Примож Роглич компенсирует велогонки несколькими неделями тренировочного лагеря на высоте, в Альпах (в Тине), куда он поедет в конце мая, а затем к нему присоединятся товарищи по команде, которые 6 июня закончат выступать на Критериуме Дофине.

На данный момент Примож Роглич набрал 14 гоночных дней, проехав две многодневных гонки – Париж-Ницца и Тур Страны Басков-2021, и одержал 5 побед – выиграл три этапа гонки Париж-Ницца, этап и генеральную классификацию Тура Страны Басков-2021.