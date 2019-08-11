Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 3

Тур де Франс 21-й этап

В воскресенье утром мы вылетели из Лиона и уже примерно через час были в Париже. Так как в отель приехали рано, номера были еще не готовы. Старт гонки был намечен на 6 часов вечера, и мы отправились гулять. Прошли около 15-ти километров, осмотрев снаружи достопримечательности в районе Елисейских полей. Самой большой проблемой оказалось перейти на другую сторону улицы, т.к. она вся была перекрыта. Первый попавшийся подземный переход мы проигнорировали, а следующего долго не было.

Смотреть этап мы пошли в 7 вечера и через минут 30 были уже на Елисейских полях, в районе Триумфальной арки, а потом долго искали место, где встать, т.к. в первом ряду приткнуться было уже негде, всё оказалось занято. Некоторые сидели на складных стулья - место караулили. Кто-то стоял вторым рядом на стремянках (жалко, не сфотографировал). В итоге мы все-таки нашли себе место и стали ждать гонщиков. По нашим подсчетам оставалось уже менее часа до того момента, как мы их увидим. Рядом стояли колумбийцы, и мы присоседились к ним смотреть трансляцию на телефоне, а вскоре приехали и гонщики.

Движение на Елисейских полях реверсивное, так что за один круг гонщиков видишь дважды. По дороге к Триумфальной арке они едут немного вверх и их можно хорошо разглядеть, но вот в другую сторону они так летят, что аж в глазах рябит. На этот раз никто по забору не барабанил (там тряпка на заборе была натянута, барабанить было не по чему) и даже не особо аплодировали, когда гонщики проезжали мимо. Все снимали их на телефоны.

После нескольких кругов народ начал частично расходиться, но мы стояли до конца, а финиш посмотрели по телефону, интернет трафик можно было уже не экономить, и интернет в центре Парижа ловился хорошо.

На награждение не пошли смотреть, решили, что не протолкнешься, зато возле Триумфальной арки были два больших экрана, на которхых мы посмотрели оставшуюся часть трансляции, после чего направились в отель.

На этом Тур де Франс 2019 закончился. На следующий день у нас еще оставалось время до семи вечера, и мы нагуляли целых 24 км по Парижу, а потом полетели домой.

Париж, больше всего было колумбийских флагов

Париж, Елисейские Поля, отрыв

Париж, Елисейские Поля, пелотон

Париж, Елисейские Поля, Эган Берналь

Заключение

Изначально я хотел посмотреть именно Тур де Франс, и все остальные экскурсии казались мне не обязательными, но сейчас я очень рад, что эти экскурсии были, т.к. иначе ничего кроме гор и дороги мы бы не увидели.

Еще я понял, что на этапы с собой надо брать еду и воду, причем довольно много, т.к. сидеть 6-8 часов без еды не очень интересно. Как-то я не ожидал, что сидеть и ждать придется так долго. На мой взгляд, количество этапов, если их посещать подряд так, как это сделали мы, не должно быть больше четырех, т.к. это тяжело - много ходить, мало есть и мало спать. В целом, не смотря на усталость, впечатлений от поездки масса, и только положительные, есть что вспомнить, и на следующий год я хочу поехать на Джиро д Италия.

P.S. Все фотографии сделаны нашим тур-лидером и по совместительству фотографом Аркадием, за что ему большое спасибо.







Роман Ливеровский