Сегодня, 15:59 “А Höll ли нам?” и другие актуальные вопросы велоспорта в австрийском Тироле Чемпионат в Инсбруке появился в моих планах сразу, как только этот город получил право его провести. Самый сложный чемпионат за последнее десятилетие, любимые Альпы из новой страны, удобная логистика. Всё замечательно, но чем больше изучал окрестности, тем больше сомневался. Гонок много, далеко не все их них мне интересны, и совершенно непонятно, что всё это время делать в одном городе. Даже при наличии велосипеда. Изучение окрестностей не порадовало - дороги есть, но интересных мест, заслуживающих поездки, немного. В поисках истины, перечитал рассказ Галины Кузьминой о Флоренции-2013, убедился, что “прогулять” несколько гонок ради “культурной программы” не зазорно, и решительно поменял планы. В итоге, вместо недельной поездки в одну страну получилась двухнедельная, и в три. На такое и компания нашлась, из проверенного в прошлых поездках на велогонки Алексея. Рассказ о всей поездке еще предстоит написать, а вот про увиденное на чемпионате я готов рассказать уже сейчас. Единственная адекватная совместная фотография Кружным путем, на велосипедах из Вероны, через Дзонколан, знаменитые Tre Cime di Lavaredo и Пассо Джау, мы приехали в Австрию. Жилье в самом Инсбруке на время чемпионата оказалось не по карману даже многим командам, за пару месяцев до старта выбор начинался от нескольких сотен евро за ночь, так что поселились мы в городе Зеефельд. Это в стороне от маршрутов гонок, там еще оставалось доступное жилье, и даже удалось выпросить небольшую скидку. Я, конечно, знал, что Австрия дорогая страна, но пицца из турецкой привокзальной забегаловки ценой впечатляет не меньше, чем вид на Везувий, который прилагался к пицце в итальянском Сорренто - за те же деньги. Поэтому экономить приходилось всем. Утро в Зеефельде 26 сентября, на мужскую разделку, у нас планировался “день отдыха” от велосипедов, и мы поехали в Инсбрук на электричке. Незадолго до поездки я почти случайно поинтересовался ценами на “платные услуги” чемпионата, и был приятно удивлен. Билет в финишную фанзону на мужскую элитную разделку стоил 15 евро, и эту стоимость входил еще и бесплатный проезд на всем региональном общественном транспорте. А так как электричка до Инсбрука стоила 5,4 евро в один конец, предложение выходило крайне выгодным. На групповую гонку билеты стоили дороже, что-то около 30 евро, но смотреть её мы планировали из бесплатной фанзоны на трассе. Описывать, как проходила велогонка, нет никакого смысла - в телевизоре видно больше и лучше. Поэтому мой рассказ будет больше о происходившем вокруг гонки. Обычным туристам в Инсбруке наверняка было неуютно в эти дни. Центр города перекрыт, транспорт ходит непонятно как, даже трамвайные пути ухитрились чем-то заклеить сверху. Сфотографировать хоть что-нибудь так, чтобы в кадр не попало велосипедное, крайне сложно. Символикой чемпионата завесили всё, до чего смогли дотянуться, даже на тротуары наклеили “звезды” с именами чемпионов прошлых лет. А куда не смогли - пустили самолет с рекламой, который летал над городом кругами. Каким-то чудом организаторы ухитрились ничего не повесить на знаменитый “дом с золотой крышей”, но его спасло только то, что непосредственно с “золотой” крышей там только один балкон. Флаги разместили рядом с ним. Чемпионат мира по велоспорту в Инсбруке-2018 И велосипедисты. Их даже специально отгонять приходилось. Правда, с лозунгом “горы + шоссейный велосипед = Тироль” я не согласен категорически. Вероятно, я чего-то не понимаю, но возвращаться в австрийский северный Тироль ради катания на шоссейнике не хочется. В отличие от Тироля итальянского, который южный. Окрестные горы посещают в основном МТБшники разных видов, их мы наблюдали во множестве. Для них у подъемника даже специальную веломойку поставили. Еще в Австрии активно пропагандируются е-байки, велосипеды “с моторчиком”. В Зеефельде мне рассказали, что фирмы-продавцы организуют бесплатные “промо-туры” на е-байках для всех желающих стать наебайкером, и за последние несколько месяцев их популярность значительно возросла. Визуально их уже больше, чем обычных механических велосипедов. Типичный австрийский е-байк, фэт с широкой резиной, не нуждается в хорошо подготовленной дороге, ему достаточно и гравийки. Уклоны тоже не критичны, моторчик поможет. Т.е. пройтись трактором, посыпать гравием - велодорожка готова, можно запрещать велосипедистам выезжать на шоссе. Шоссейникам остается выкручиваться “как-нибудь так”, выбирая между грейдером и нарушением правил. С риском не только для кошелька, но и для жизни - шоссе довольно сильно загружены, а обочины или нет, или она чисто символическая. Мы попробовали оба способа, и каждый по-своему увлекателен, но всё это имеет мало общего с шоссейным велоспортом. Это в австрийском Тироле называют велодорожкой. Лучшая из всех, что мы видели Веломойка у станции канатной дороги Окрестности фанзоны были отданы велосипедной торговле и рекламе. Относительно недорого можно было купить бачки с логотипом UCI (5 евро за 0,75 в обычном магазине, и 6 - в официальной палатке UCI), крем для “popi”, и велосипедный чай с тирольскими травами - классическая разводка для туристов, всем велосипедистам давно известно, что “велосипедный чай” делается на основе хмеля и солода. На всё остальное цены “кусались” - джерси 85 евро, велотрусы 149 евро, рюкзачки и кепки по двадцатке. Официальный “ларек” UCI Финишная прямая “Национальные” шапки по 20 евро Бесплатно можно было покрутить “умные” станки, подергать шимановскую электрическую трансмиссию, получить светоотражайки с логотипами спонсоров, и сфотографироваться на фоне медали. Стенд, демонстрирующий работу Di2 Типичный виртуальный гонщик в естественной среде Можно было оставить “послание в бутылке” любимому гонщику Фотоавтомат от Shimano. Сразу выдавал фотографию на бумаге, и отправлял копию на адрес электронной почты. А вот сама фанзона была организована замечательно. Несколько экранов с трансляцией и живым комментарием на немецком и английском позволял следить за ходом гонки, и тут же приветствовать финиширующих. Приносить с собой бодрящие напитки было запрещено, но всё необходимое можно было купить на месте. Причем кофе дороже пива - в Австрии везде так. По идее, была еще бесплатная фанзона, с экраном, где-то в районе центрального вокзала, но до нее мы не добирались. Старт Павла Сивакова. А вот научиться фотографировать финиширующих раздельщиков я не успел - быстрые очень Вот только болельщиков было не сказать, чтобы много. Всё относительно, конечно - больше, чем в Курске на чемпионате России, но намного меньше, чем толпы, виденные на этапах Тура или Джиро. Этого момента я не понял - смотреть и так не очень увлекательную разделку на трассе, без экрана, совсем не интересно, на такой скорости сложно понять, кто проносится мимо. А 15 евро - не такие уж большие деньги за возможность увидеть победителей на подиуме вживую. Впрочем, мы тоже поступили неправильно, заняв место поближе к финишной “арке” - опытные болельщики ловили своих любимцев в конце “тормозного пути”, там можно было наблюдать живые эмоции финишировавших, и даже общаться с ними. Обеликс тоже любит велоспорт Колумбийцы Некоторое время лидером общего зачета успел побыть новозеландец С российским флагом, кроме нас, никого не наблюдалось, но другие болельщики из России были, и подходили к нам. С девушкой Еленой, которая была волонтером на разделке, мы даже договорились встретиться на горе групповой гонки. Парни из персонала российской сборной сдали адрес отеля, в котором поселилась команда - мы планировали к ним заехать, но так и не сложилось. Впрочем, результаты российских спортсменов на этом чемпионате настолько “вдохновляют”, что в следующий раз, если поеду, прихвачу с собой белорусский флаг - и им приятно, и мне не так грустно. Хотя белорусы потом рассказывали, что Василий Кириенко так расстроился по поводу своего результата в разделке, что хотел завязать с велоспортом. Потом отошел, конечно - какое там “завязать”, если у меня еще с ним фотографии нет? Больше всех надежду и оптимизм излучали голландцы. Они всегда такие, но тут были реальные шансы. Против победы Дюмолана у меня тоже аргументов не было, да и хотелось посмотреть на празднующих голландцев, поэтому в финальной битве мысленно был с ними. Но победил Деннис. Среди зрителей немедленно нашлись австралийцы (от удивления начал путать “Austria” с “Australia”), но какой-то бури эмоций и безудержного веселья в финишной зоне не случилось. Второе место голландских болельщиков откровенно не впечатлило. Или болельщики попались такие солидные - всё-таки 15 евро заплатили, надо вести себя подобающим образом. Первая десятка Мало кто досматривает протокол до конца. А там интересно! Фотографы строятся в ожидании церемонии награждения Подиум В стоимость билета был включен еще и концерт какой-то австрийской группы. Но он начинался аж в 7 часов вечера, через два часа после завершения разделки. Мы еще прогулялись по городу, зашли в супермаркет за едой на ужин, и с пивом нас потом не пустили обратно. Но и тут нашелся русскоговорящий волонтер, который решил эту проблему - всё запрещенное аккуратно складировалось, и на выходе из фанзоны можно было даже выбирать из представленного ассортимента. За пиво, кстати, австрийскому Тиролю ставлю жирный плюс. Равно как и за шнапс, особенно ореховый. И за белое вино из винограда Грюнер Вельтлинер - это, правда, из другой части Австрии, в Тироле вино не делают. Вкусные и разнообразные напитки, как оказалось, сильно помогают в борьбе с северотирольской действительностью. Испытав на себе всё “великолепие” местных веломаршрутов, мы решили, что как раз грамотное сочетание пива и шнапса может помочь по ним передвигаться. Река Инн А вот концерт не впечатлил, и укрепил в убеждении, что под правильную песню на немецком языке должно быть хорошо маршировать. Если под песню на немецком языке маршировать нельзя - это неправильная песня. Пару неправильных песен мы выдержали, а потом свалили. Для чистоты эксперимента стоило попробовать употребить их с пивом, как делают местные, но погода на прохладительные напитки не вдохновила. Следующие пару дней мы провели в соседней Германии, посвятив их осмотру знаменитого замка Нойшванштайн, до которого от Зеефельда всего 60 км по карте, и 70 по австрийским “велодорожкам”, сосискам с капустой, и сравнительному анализу австрийских и германских велодорожек. Немцы победили, можно сказать, что за отсутствием соперника - у них на велодорожках есть асфальт. Сосиски - “ну, такое”, пиво - очень даже, замок - жирная галочка. Так что про юниорские гонки ничего рассказать не могу. Тот самый замок, на который променяли юниоров На женскую групповую гонку мы тоже не собирались. Можете думать про меня всякое, но женский велоспорт никак не входит в сферу моих интересов. Не впихивается, хотя я пытался. Поэтому в день женской гонки мы хотели пораньше, еще до старта, прокатиться по трассе предстоящей гонки, отметить для себя потенциальные места для просмотра, и назад. Тем более, что с утра было весьма прохладно. Дыша паром с балкона номера, я подумал, что ЧМ в песках Ближнего Востока - совсем даже неплохая идея была. Однако, только зайдя на круг гонки, стало понятно, что не все разделяют мое отношение к женскому велоспорту. Конечно же, фанатов на подъеме было меньше, чем привычно было видеть на этапах гранд-туров, да и не всегда понятно, приехали они сюда специально ради женской гонки, или просто заранее заняли место своими автодомами, но народ был, плакаты развесили, и надписи соответствующие на асфальте нарисовали. Кто о чем, а голландцы о Томе Я сначала думал купить какой-нибудь краски, чтобы тоже, отметиться. Но потом на мужскую гонку в воскресенье решил приехать Сергей “ZAK” Коцюба, а у него на роспись по асфальту безусловный приоритет. Следы его пребывания на Дзонколане во время Джиро до сих пор просматривались, я так не сумею. Потому просто заехали на горку. Причем, в отличие от напарника, энтузиазма я не проявлял - стравы у меня нет, звифта тоже, как и смысла гоняться за местом в виртуальном протоколе. Горка не впечатлила, так даже и не понял сперва, почему этот чемпионат называли самым сложным. По набору высоты да, много. Но, по ощущениям, подъем не требовал каких-то экстремальных усилий, и давал шансы на победу многим, не обязательно горнякам. Тогда я еще не знал, какой сюрприз приготовили организаторы за несколько километров до финиша. Фанзона Наверху развелись на бачки BMC по 3 евро, с кепкой в придачу, а вот на велоформу за 60 евро я внимательно посмотрел, и решил, что на алиэкспрессе будет дешевле. Вот тут серьезно - профессиональная велоформа, та, которую носят гонщики, сильно отличается от “промо”, что продается в качестве командной формы в магазинах. Проверено и мной, и Славой “Розовая ушанка” Осиповым - “снятая” с живого Вячеслава Кузнецова велоформа позволяет сравнивать и делать такие выводы. Так что если хотите “по-настоящему” настоящую профессиональную велоформу - дружите с гонщиками, и того. Добывайте. Предварительно похудев до нужного уровня, чтобы влезть. Палатка BMC Страшилка на спуске Скатились вниз (а вот спуск понравился - быстрый, и не сказать, что простой), и уже решили поискать кафешку, но тут прямо перед нами вырулил микроавтобус с российскими номерами и логотипом Федерации велоспорта России, следуя за которым мы приехали в зону передачи питания. Я почему-то думал, что она будет только одна, на вершине, но оказалось, что еще одна внизу, на прямой перед подъемом. Подозреваю, что именно тут располагалась и бесплатная фанзона, судя по наличию большого экрана. Место для передачи питания было выбрано очень удачно, прямо рядом с работающим в субботу супермаркетом, что избавило от поисков кафешки. Ну а раз такое дело, то решили и женскую гонку посмотреть - прямо тут, не удаляясь от источника еды. Я еще, к штруделю, бутылочку красного взял, маленькую, перелил в бачок, чтобы не смущать спортсменов, и смело полез через ограждения, к боксам команд. Охрана смотрела удивленно, но сразу не выгнали, успел пофотографировать. Им тоже нравится велоспорт Австралийцы решили проблему с креплением гелей к новым бачкам Elite Высококачественное спортивное питание из Великобритании Гонку смотрели прямо напротив пункта питания нашей команды Накатались По ходу гонки немного пообщался с сошедшей гонщицей российской команды Ксенией Добрыниной. Оказались соседями, она из Воронежа, там еще жив шоссейный велоспорт. Ксения живет в Италии, и выступает за команду Servetto. Меня очень интересовало, останутся ли девушки на воскресную мужскую гонку, поболеть за парней. Оказалось, что нет, нужно было возвращаться в расположение команды, еле выговорили возможность переночевать после финиша, а не сразу нестись в обратно в Италию. Честно говоря, я очень мало знаю о женском велоспорте, и толком не воспользовался возможностью узнать о нем больше. Но, по крайней мере, стало интересно. Тем более, теперь у меня уже не получится отмазываться, что в женском велоспорте я знаю только Ольгу Забелинскую и Puck Moonen. Не только. Сомневаюсь, конечно, что специально поеду на женские гонки, но на чемпионате России, если он будет где-нибудь в Черноземье (вроде как так предполагалось), будет кому привет из Инсбрука передать. Анна ван дер Брегген Финиш смотрели на большом экране. Порадовались за голландцев, и поехали досматривать трассу мужской гонки - финальный подъем Höttinger Höll. Честно признаюсь, я отнесся к нему весьма пофигистично. Ну, 28%. Это ж максимальный. Нашли где-то десяток метров, и сами испугались. Стравочники, небось, они со своим GPS и не такое намеряют. У нас вон, в Курске, “царя горы” делают там, где я до того десять лет катался, и не знал, что в подъем. Страшилка в начале подъема Перед женской гонкой там еще любительский заезд проводили, Ride to Höll, аж на 3,2 км, со стартовым взносом полтинник евро. Пересчитал в евро за километр, ужаснулся, и забыл. Зря - включая сувенирку с логотипами чемпионата (мешок и бачок), медаль участника, и еду, получалось не так уж и дорого. Еще и билет в фанзону на женскую гонку давали, если им воспользоваться, то даже в плюс можно было выйти. И в отношении горки тоже был неправ. Коротко, весь подъем в/на Höttinger Höll можно описать всего одним словом. Но нельзя, здесь же приличные люди. Поэтому попробую как-нибудь обойтись без него. Больше приличных фотографий с Höttinger Höll у нас нет - не до того стало 28% - это как раз не самое страшное. Там сначала нужно руки оторвать тому, кто профиль рисовал, и зачем-то включил в средний градиент подъема стартовые, почти ровные, участки. Да, на 3,2 км там 9% получается среднего. Но если прелюдию выкинуть, остаются 13% среднего на почти 2 км. До искомых 28% надо еще доехать в 14-15, а после “отдыхать” на 18 процентах. Но это я сейчас такой умный. А тогда чего, красное допил, штрудель дожевал, и “а Höll’и нам, после Дзонколана, погнали”. С багажной сумкой (на Дзонколан я даже нарульную камеру не брал, лишний вес), без разогрева, и простояв пару часов на ногах, ага. No pain no gain по-немецки Впервые я засомневался в успехе, когда от меня начала уезжать девочка в джинсах. Далеко она не уехала, но и я почувствовал, что разогреваться надо было не только красненьким. А потом начался ад. Любое неосторожное движение, и переднее колесо отрывается от земли. Смещаешь центр тяжести, но как-нибудь так, чтобы рулем, которым машешь аки байдарочник, по зубам не заехать. И по диагонали не поедешь - движение не перекрыто, навстречу машины, а дорога очень узкая, два автомобиля не разъедутся. Скрипы, стоны, маты (почему-то на польском - потом только на видео углядел, что это поляки и были), висящие на заборах велосипедисты (включая ту девочку в джинсах), пот заливает глаза. Болельщики, правда, поддерживают, даже сам Диди Зенфт мелькнул - где ж Дьяволу еще быть, как не на “Highway to Höll”. Те самые 28% пролетел - большое, как говорится, данке, подтолкнули с обочины. Но все равно сдох, буквально метров за 100 до вершины. И потом уже не стартовал, с такого градиента без посторонней помощи это малореально, скорее навернешься под кого-нибудь. Леха уехал ненамного дальше, он с машиной не разъехался. Но у него и передача 34-36 была, а у меня только 34-30. Тот самый участок Девочка в джинсах Страшно представить, что тут творилось во время любительского заезда. Я встречал упоминание по две тысячи участников, но не представляю, как они могли поместиться на этой дороге Как метко заметил Алексей, не зря Höttinger Höll в Звифте не сделали частью трассы - ни один велостанок не справится с созданием той атмосферы безудержного веселья. Будете в Инсбруке с велосипедом - не проезжайте мимо, самая крутая достопримечательность города. В прямом смысле. По хорошему, наслаждаться чужими мучениями стоило именно здесь. Можно было посмотреть несколько кругов в городе, а потом попытаться переместиться на этот подъем. Но на нем почти не было места для зрителей, да и велосипеды только мешали, и мы решили план не менять, ехать в фанзону на большой горе. Там не так весело, но семь кругов - это семь кругов. Обратно, несмотря на наличие собственного транспорта, поехали на электричке. Еле влезли - поезд был забит велосипедами. До Зеефельда всего 20 км, но два их них - в крутую горку (стоят знаки 16%), по качественной австрийской дороге без обочины, и с трафиком, включая фуры. Умные велосипедисты предпочитают доезжать до Зеефельда электричкой за 7,4 евро (провоз велосипеда стоит 2 евро), зато живыми. В главный день чемпионата погода, наконец, порадовала теплом. Но мы выехали позже, гонщикам пришлось стартовать в ощутимой прохладе - протокол пишет про 9 градусов на старте. Толпа на горе полностью оправдала ожидания по количеству (организаторы пишут про 275 тысяч зрителей по всей трассе воскресной гонки, и 600 тысяч за весь чемпионат), и крайне удивила по составу. Словаки и словенцы составляли, наверное, почти половину всех зрителей. Причем эффективно отличить словаков от словенцев можно было лишь по чемпионским веломайкам, в которые там, вероятно, одеваются даже на работу в офисе. Вторыми по численности казались поляки. Все лучшие места уже были заняты (и разрисованы) ими. Культовые велосипедные страны, ага. Вся остальная велосипедная “мелочь”, типа французов, голландцев (которые традиционно выбрали себе один поворот с хорошим обзором, но в самом начале подъема), итальянцев, испанцев (которых упоминаю из вежливости - не припоминаю, чтобы видел вживую), и даже местных, австрийцев, составляли от силы треть. Про половой состав болельщиков вывод сделать еще проще - очереди в женский туалет не было совсем. “Голландский поворот” Французские бретонцы под собственным флагом При помощи Сагана проще отличить словаков от словенцев Группа Саганов в полосатых веломайках Поляки Итальянцы Швейцария скромная Про россиян промолчу - чтобы выделиться в бело-сине-красном море, надо было брать флаг СССР. Хотя зрители из России были. Так мы познакомились с Андреем - он россиянин, но учится в Словении. Надышался чем-то велосипедным в этой стране, приехал в Австрию на автобусе, и шел на гору пешком километров семь. На гонке он был первый раз, поэтому присоединился к нашей, “опытной” компании. А я еще и флаг почему-то маленький взял По-моему, я уже писал об этом, но лучше повторить - вдруг кто еще не в курсе. Малочисленность российской “велофанатской” тусовки - на самом деле, огромный плюс для её представителей. Нас настолько мало, что еще неизвестно, кто кому больше рад - мы нашим гонщикам и командам, или они нам. Пара-тройка гонок, и уже в лицо узнают (и не только девушек, перед которым в этом “сегменте” открыто вообще всё). Серьезно, стоило дойти до “палатки” российской сборной в зоне передачи питания, организованной силами в том числе “Русвело”, как нас узнали и незамедлительно угостили пивом. Мы, в свою очередь, направили в нужную сторону русскоязычную девушку, которая была массажисткой сборной Австрии на гонке в Коста-Рике, и теперь искала своего коллегу из “Русвело”, с которым там познакомилась. Позже встретил коллегу по веломарафонскому увлечению, из Новосибирска, и у нас нашелся общий знакомый из Липецка. Оценили географию, да? И вот такие, казалось бы, невозможные встречи, знакомства, общение с гонщикам, персоналом команд, другими болельщиками - по мне так самое приятное в поездках на велогонки. Хотя, конечно, хотелось бы всё-таки увидеть вживую победу российского гонщика не только на чемпионате России. Но тут уж я всё на одну команду ставить не стал, и пошел знакомиться к белорусам. На всякий случай. Да и Илье Кошевому, опять же, обещал за него поболеть. Тем более, что в отличие от россиян и украинцев, размещавшихся в комфортабельных палатках в закрытой зоне, белорусы стояли просто у ограждения, прямо у знака, обозначающего конец зоны передачи питания. Скромные белорусы Российские и украинские палатки располагались рядом и на мужской, и на женской гонке Как обычно, вопросы мои не отличались содержательностью. В частности, меня интересовало, кто шьет форму белорусской сборной - я надеялся, что у них есть собственные изготовители, с которыми можно будет пообщаться на профильные темы. Ожидания не оправдалась - форму белорусской сборной шили в Европе. Недоработка, я считаю. Оригинальный способ применения веломайки Гонка, тем временем, развивалась по положенному сценарию. Отрыв порадовал наличием Ильи Кошевого, который всем видом выражал глубокое внутреннее удовлетворение, получаемое от любимой работы. “Наши” уверенно сидели в группе, болельщики бегали между трассой и очередью за сосисками и пивом (мы тоже постояли - куда ж без сосисок, если пиво уже есть?) Для “комплекта” не хватало только Сергея Коцюбы - он был “где-то здесь”, и каким-то образом ухитрился побывать везде, от Иглса до Хёлля, но мы так и не увиделись. Цель И очередь желающих её достичь Напряжение стало чувствоваться где-то к четвертому-пятому кругу. Отрыв уменьшался, что ожидалось. Но догоняющие не радовали большую часть собравшихся болельщиков, не находивших в пелотоне своих фаворитов. Я, правда, не понимаю, на что рассчитывали словаки, если только они не считали Сагана если не богом, то полубогом велоспорта всерьез. Но следом за ними стремительно приунывали и поляки со словенцами, имевшие вполне адекватные надежды. Мы, из солидарности, тоже не радовались - российские гонщики держались, но даже без хронометрии было понятно, что держались они не за то место, на котором хотелось бы их видеть. Разумеется, я всё понимаю, и надежду в отношении российских велогонщиков возлагал по-большей части на удачу (велогонка всегда содержит элементы лотереи), но фортуне нет смысла впрягаться в борьбу за места в третьем (пятом, шестом) десятке. Хорошо Екимову говорить, что ему этот чемпионат хочется забыть, он там не был. А мне-то что делать? О нем, как минимум, еще банк напоминать будет, СМСками про внесение платежей по кредитке. Дмитрий Конышев догоняет техничку Дети пасут бачки Когда пелотон проехал последний раз, болельщики совсем притихли. Команды на пункте питания стремительно сворачивались, разбрасывая в толпу остатки бачков. Даже нам перепало - от белорусской сборной - эксклюзив с логотипом UCI на 0,5 литров (в продаже их не видел, были только большие на 0,7), за что отдельное спасибо. Но сильно настроение толпы не улучшилось - тройка лидеров сформировалась без участия любимцев большей части присутствующих. Немногочисленные болельщики выживших гонщиков на общем фоне просто терялись. Ждем развязку Но победному финишу Вальверде аплодировали все. Это было красиво - особенно, когда знаешь на собственном опыте, что такое этот финальный подъем. Мне кажется, что его победа, заслуженная не только статусом, но и реальной тяжелой борьбой и целеустремленностью, компенсировала разочарование даже тем, кто болел за других гонщиков. По крайней мере, голландцы в электричке до Зеефельда пели, пили, и радовались так, что и не скажешь, что их фаворит уехал с чемпионата с обидной “деревянной” медалью. Чемпионская веломайка от Tom Tailor. Я даже подошел к этим парням, и спросил, как так, но из объяснений понял лишь, что Tom Tailor и велоспорт как-то связаны Инсбрукский чемпионат мне понравился. По сравнению с гранд-турами, чемпионат предлагает большой выбор гонок, при минимуме суеты - не нужно каждый день переезжать в новое место. Правда, селиться следовало всё-таки ближе к трассе, чтобы иметь возможность посетить не только финиш, но и старт. Это надо будет учесть на будущее, т.к. мы спланировали поездку не самым оптимальным образом. Хотя сразу после, выбираясь из Австрии под холодным осенним дождем, я решил, что севернее итальянской границы для меня чемпионатов нет. Но когда отогрелся под теплым российским солнцем, стал задумываться. Йоркшир как-нибудь без меня проведут, тем более, что в 2019 году есть и поважнее мероприятие - Париж-Брест-Париж. А вот 2020 - Швейцария, 2021 - Фландрия - почему бы и не нет? Особенно Фландрия заинтересовала. 