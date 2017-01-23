Покорить Мон Ванту дважды за день

Поездка на велосипеде по легендарным перевалам для настоящего любителя велоспорта - это всегда что-то совершенно особенное! Реальное присутствие всегда непередаваемо ценно и, даже в наше время широких электронных возможностей, оно не может быть заменено ничем.



Как только представишь себе, вот по этой самой дороге, по которой сейчас едешь ты, уже более ста лет проводятся известнейшие соревнования, победителей которых знает весь мир, сразу же начинаешь несколько иначе смотреть по сторонам, то и дело узнавая знакомые по телевизионным трансляциям, фотографиям или просто книгам элементы дорожной инфраструктуры, идущие один за одним извивы горной дороги, отличительные придорожные сооружения.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Кто-то, возможно, представляя себя гонщиком, вспоминает запомнившиеся моменты прошедших гонок. И совершенно не важен уровень твоих физических возможностей и то, насколько быстро ты можешь ехать в гору. Важно то, что, интересуясь велоспортом, ты сейчас именно здесь. Важно то, что ты на велосипеде. Важно то, что именно ты едешь этой дорогой ведущей тебя наверх, к вершине, подъем на которую может стать и твоим достижением!



Будет непросто, и ты понимаешь, что в ближайшие несколько часов вас будет только двое: ты и эта гора, которая видела многих чемпионов, а сейчас, возможно с некоторым сомнением, видит и тебя. Никто не сможет помочь тебе заехать наверх, да ты и сам не примешь никакой помощи, которая сможет обесценить твоё достижение. И нужно это только тебе и больше никому.



Возможно ты один, или в небольшой группе своих друзей. Но, в обоих случаях, тебя не снимают фото и видеокамеры, над тобой не барражирует телевизионный вертолёт, тебя не окружает готовая помочь команда, тебя не подпирает машина сопровождения, из которой почти вываливается твой кричащий спортивный директор, тебя не окружает сплошная стена беснующихся болельщиков и тебе не станет рукоплескать весь мир. Все это конечно есть, но в иной, для большинства велолюбителей, жизни.



Каким станет для тебя этот подъем – не знает никто, и, возможно, не будет интересен никому потом. Кто знает, может случиться так, что серьёзная поломка, или случайный инцидент, или объективные условия не позволят тебе подняться. А возможно просто сама гора не захочет видеть тебя на своей вершине. Но ты готов сделать все от тебя зависящее, чтобы достигнуть макушки этого перевала и удовлетворённо пережить несколько коротких мгновений счастья. Вот поэтому ты здесь. Поэтому ты уже едешь. Гора здравствуй – я уже здесь!



Покорение легендарных вершин в велоспорте



Чуть более года назад, 5 Октября 2015 года я возвращался на машине после того, как проехал на своём велосипеде маршрутом, включавшим в себя подъёмы и спуски на Мортироло (Passo di Mortirolo) и Априку (Passo dell'Aprica).



Мортироло - итальянский перевал в Доломитовых Альпах, по праву считающийся одним из наиболее тяжёлых в современном шоссейном велоспорте и регулярно появляющийся в маршруте одного из этапов итальянской супервеломногодневки Джиро д’Италия (Giro d`Italia).

На маршруте одного из этапов итальянской супервеломногодневки Джиро д’Италия (Giro d`Italia)



В машине играла приятная итальянская музыка, меня ждали два часа езды на комфортной машине по хорошим дорогам и, хорошо физически поработав, я был вполне удовлетворён прошедшей поездкой, смакуя полученные впечатления. В числе прочего, легкомысленно фантазируя, выбирал себе следующую легендарную гору, которую я хотел бы посетить в первую очередь. Теперь уже сложно сказать почему, ведь около одной только теперь уже знакомой Мортироло десятки известных и красивейших подъёмов, среди которых есть Стельвио (Passo dello Stelvio), Бернина (Berninapass), Гавия (Passo di Gavia) и многие другие, но у меня в голове возникла именно Мон Ванту.



Несмотря на то, что это были совершенно ни к чему не обязывающее фантазии, которые ничем другим, кроме как фантазиями никогда и не были, но случилось так, что моя жена решила в следующем году реализовать свою давнюю мечту – поездку в Париж. Дальнейшее стало только делом планирования, техники и логистики.



И вот мы с моей женой уже в поезде, и он несёт нас из Парижа на юг Франции, в Арль, где нас ждут давние друзья моей жены, и где мы проведём два следующих дня, один из которых станет моим для поездки на Мон Ванту.



Надо сказать, что в это время в России, в Пскове, где мы живём, наступила настоящая зима, навалило много снега и наши псковские лыжники-энтузиасты создали первую в этом сезоне лыжную трассу, которая с нашим возвращением, к сожалению, растает.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за деньь



В Париже мы, как мне показалось, посмотрели все, что только было возможно и теперь мои мысли были связаны с предстоящим знакомством с Мон Ванту. Надо сказать, что всю неделю, проведённую в Париже, стояла замечательная, я бы сказал летняя, погода. Было тепло до +18*С, ясно и безветренно, а Псков-то в это время засыпало снегом!



И вот, в день нашего отъезда на юг Франции, похолодало, пошёл сильный дождь, который не прекращался весь день и всю ночь. Несмотря на достаточно длинный переезд (около 600 км) мы привезли его с собой в Авиньон, где он ещё и усилился и где нас ждала машина, на которой мы добрались до Арля. Конечно же, в Арле дождь тоже был. Когда, после приветствия с нашей хозяйкой, подругой моей жены Жослин, мы посмотрели прогноз погоды на завтра, субботу 5 Ноября 2016, он меня расстроил – дождь, ветер, низкая температура и вдобавок ещё и гроза!



Что значит такая погода в горах, да ещё когда ты там один и на велосипеде, наверное, никому объяснять не надо. Сразу же вспомнились события 12-го этапа Тур де Франс (Tour de France)-2016 года, когда сильный ветер с порывами до 100 км/ч не позволил участникам французского Гран-тура финишировать наверху, заставив организаторов организовать финиш этапа шестью километрами ранее, около Шале Рейнар (Chalet Reynard), отрезав около трети этого легендарного подъёма.



Однако там был один только ветер, мне же был обещан просто какой-то кошмар. Это как раз тот самый противный вариант, когда сделать ничего нельзя… гора просто не пускает к себе. Однако, вспомнив одну замечательную русскую сказку, я улыбнулся и сказал себе: «Утро вечера мудренее. Ужинай и отправляйся отдыхать. Тебе завтра ехать Мон Ванту». Надо сразу сказать, что ничего изменить я не мог, наша логистика была такой, что мой визит на Мон Ванту в это наше путешествие могла состояться только и именно в субботу 5 Ноября.



Информация о вершине Мон Ванту



Напомню, что дословно Мон Ванту (Mount Ventoux) означает гора ветров. И действительно, на её вершине, согласно вики-данным, около 240 дней в году дуют ветры превышающие 90 км/ч, а наибольшей зафиксированной их скоростью стал ветер силой 320 км/ч. В такие дни дороги, ведущие наверх, просто перекрываются из-за соображений безопасности. Перевал Мон Ванту стал всемирно известным благодаря своему включению в маршрут велогонки Тур де Франс.

Также эта гора известна под именами «Зверь Прованса», «Гигант Прованса» и «Лысая гора», которые также по-своему точно её характеризуют. Господствуя над долиной реки Рона (Rhone), в хороший день с её вершины открывается неповторимый вид на окрестности. Высота Мон Ванту над уровнем моря составляет 1912 метров.



«Клуб сумасшедших Мон Ванту»



Ещё находясь дома, в интернете я нашёл интересное спортивное сообщество – «Клуб сумасшедших Мон Ванту» (Club des cingles du Mont-Ventoux). Основная идея этого клуба состоит в следующем. Так, как на Мон Ванту можно попасть тремя дорогами: из местечка Бедуан (Bedoin) считающимся наиболее сложным маршрутом, из городка Малосен (Malaucene), практически не уступающему первому и со стороны города Со (Sault), являющемся наиболее «простым» из всех трёх направлений, то членом этого клуба можно стать лишь покорив Мон Ванту по всем трём дорогам в течении одного календарного дня. После регистрации на сайте клуба и оплаты небольшого взноса почтой вы получаете специальную карточку для отметок и отличительный знак для велосипеда.



Карточка отмечается в любых кафе трёх названных городов, а на вершине – в кафе или сувенирной лавке, если они закрыты – принимаются и фото с вершины, сделанные вами же. Надо отметить, что среди примерно 10 600 членов этого клуба только восемь россиян. И моя регистрация в этом клубе создала мне дополнительную мотивацию. Однако при регистрации и в нашей переписке организаторы выражали некоторое сомнение, обращая моё внимание на слишком позднюю дату моей планируемой попытки. Их совет: делать свою попытку в промежутке 15 Июня – 15 Августа и уж точно не ранее Апреля и не позднее Октября во избежание неприятных сюрпризов. Однако, тут важна не столько конкретная дата, сколько реальные погодные условия в день попытки. И как я уже говорил, кроме 5 Ноября вариантов в этой поездке у меня не было.



Моё первое покорение вершины Мон Ванту!



Встав утром в субботу, 5 Ноября, я обнаружил хоть и пасмурную, но все же сухую погоду. Посчитав это добрым знаком, я позавтракал и отправился в путь. От Арля до городка Малосен, располагающегося у подножья Мон Ванту около 80-90 км. Где я оказался около 8 часов утра, и, ожидая открытие веломагазина, где мне должны были приготовить велосипед, с удовольствием отметил, что на улице +12*С, и пусть облачная, но спокойная погода, что гораздо лучше того, что я вчера видел в ТВ прогнозе.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



В 09:00 магазин был открыт, где я получил карбонового Ляпьера, настроенного в соответствии с моими ранее высланными пожеланиями, c компактом и горной кассетой 11/32. Ещё раз с улыбкой вспомнил своё прошлогоднее восхождение на Мортироло на 34/25. Здесь же минимальная передача 34/32 позволяла мне быть спокойным.



Ха-ха, я ещё не знал, того, что меня ожидает! Понимая, что погодные условия могут быть чрезмерно тяжёлыми, я ещё вчера решил, что буду двигаться вперёд до того момента, когда это станет совсем невозможным в моем понимании и, если такой момент настанет, я спокойно и без сожаления развернусь и поеду назад, но пока он не наступил – только вперёд. С этой мыслью, одев или рассовав по карманам все, что привёз с собой из питания, экипировки и аксессуаров, я и сел на велосипед.



Уже через 100 м, повернув и покинув улицу с веломагазином, я сразу очутился на одной из трёх дорог ведущей к Мон Ванту. Стабильный градиент около 4% подтверждал, что я уже еду в гору. И наступил тот самый момент, когда ещё можно предаться мыслям и восхититься самому факту того, что твоё, именно твоё восхождение на Монт Ванту началось!



Меня ждали около 21.5 км пути, на котором я поднимусь на высоту 1570 м над уровнем моря. Надо сказать, что первые две трети подъёма я просто наслаждался тем фактом, что я здесь. Где-то поддувал ветер, где-то меня закрывала гора, градиент менялся от 3% до 12% в непоследовательном порядке. Где-то было потяжелее, где-то полегче – но рекордов я не ставил, я просто получал удовольствие, наслаждаясь моментом. Я знал, что при подъёме со стороны Малосена я буду закрыт от возможного ветра самой Мон Ванту и только на заключительных двух км подъёма, если он будет дуть – я его почувствую в полную силу. И спокойно ждал этого момента.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Погода была очень приличной и только порывистый ветер временами напоминал о неблагоприятном прогнозе погоды. Я проехал мимо открытого шлагбаума и за несколько километров до вершины увидел, что потихоньку буквально въезжаю в облако, которым оказался все усиливающийся туман, постепенно превращавшийся в дождь.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



А примерно за 2 км до вершины на меня набросился уже ожидаемый ветер. Видимость упала метров до 25-30. Там вдоль дороги идут запоминающиеся черно-жёлтые столбики-палки, обозначающие край проезжей части, так вот находясь у одной – следующую я мог разглядеть еле-еле! До вершины я все же доехал, как и хотел - не останавливаясь ни разу от подножья.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Ранее, двигаясь вверх, приходилось упираться, поэтому я почти не чувствовал холода. Однако наверху он сразу дал о себе знать. На перевале был сплошной туман, дождь, дул сильный ветер. Как я узнал, вернувшись в магазин, его сила в тот день достигала 33-35м/с (100км/ч это около 27м/с), а температура не превышала +2*С.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Отметить карточку в кафе или лавке я не смог - и лавка, и магазин были закрыты. Людей не было. Ощущения были несколько сюрреалистическими и какими-то инопланетными – струи дождя летели непривычно практически параллельно земле. Машин почти не было. Только люди, находившиеся в одной из них, что-то прокричали мне, и я посчитал их выражение поддержки. Знаменитого шпиля метеостанции видно не было, даже второй её этаж я увидел лишь подойдя к зданию станции вплотную. Сделав несколько фото, я потянулся за ветровкой и… не обнаружил её в заднем кармане! Ветер на подъёме таки вытрепал её из кармана. Я стремительно замерзал.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Затем был спуск к Бедуану. Я решил ехать именно туда, мне хотелось хотя бы на спуске посмотреть и эту дорогу и конечно посетить мемориал, посвящённый Тому Симпсону (Tom Simpson), трагически погибшему на этом подъёме на Тур де Франс-1967. Ну и я также знал, что от Бедуана до Малосена можно доехать и низом без подъёма на перевал, и дистанция составит те же 20 км примерно. Только начав спускаться - замёрз окончательно: мокрая одежда, низкая температура и сильный ветер. Однако нашёл в себе силы остановившись, посетить мемориал Тома Симпсона, чтобы сделать несколько фотографий.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



И поехал дальше. Надо сказать, что сильнейший встречный ветер на спуске мне сильно помог, придержав мою скорость на спуске. Трясло меня так, что один раз я даже остановился, подумав, что у меня вот-вот что-то должно отвалится, однако колеса были надёжно зафиксированными. Это меня так колотило!



Держать зажатыми тормозные ручки замёрзшими пальцами было непросто. Спина тоже задубела, местами я сидел не в седле, а верхом на раме велосипеда, представляя себя почему-то Дон Кихотом!



В другой ситуации я бы посмеялся, но тогда мне было совсем не до смеха. На спуске к тяжёлой погоде добавились сырая дорога, задумчивые в дождь тормоза, замёрзшее тело и напряжение встречных авто на незнакомом протяжённом спуске в сильный туман. Отмечу, что на Мон Ванту почти нет торнанте! Даже не зная дороги, разгоняться на спуске с Мон Ванту можно достаточно смело, однако делать мне это по понятным причинам не получалось. Снизившись, на высоте менее 1350 м я покинул облако, туман и дождь прекратились, а температура начала расти. И когда я добрался до главной площади Бедуана там даже светило солнце и было около +15*С.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Не было никакого намёка на дождь, ветер и холод! Однако отогреться я смог далеко не сразу. Отметив у бармена свою карточку, съев часть своих запасов и запив это горячим кофе, я понял, что жизнь, в общем-то, налаживается! Затем я попросил в пиццерии большой мусорный пакет, решив, что я не для того сюда приехал, чтобы кататься по низам, а путь мой в Малосен лежит только через Мон Ванту!



Второе восхождение к величественной Мон Ванту



И начал своё второе восхождение на Мон Ванту. Здесь меня ждали 21.8 км подъёма, в течении которых я поднимусь на 1617 м, что составит около 7.4 % среднего градиента. По ходу отметил, что со стороны Малосена совсем не видел придорожных родников, а вот со стороны Бедуана их было не менее двух, что позволяет не тащить с собой лишнюю воду. Первые 6 км подъёма были простыми, с градиентом около 4 %. Я ехал, наслаждаясь прелестными видами виноградников, расположенных на окружающих дорогу склонах Мон-Ванту.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Почему-то именно они умиротворяюще действуют на меня, а в окрестностях Бедуана их очень много. Знатоки говорят, что из местного винограда получается очень неплохое вино. Вспомнились мои поездки на велосипеде по дорогам винодельческой области Приорат в горах севернее курортов Коста-Бравы, где виноград несколько раз был моей единственной пищей за день.



Однако вторая треть подъёма Мон Ванту заставила меня забыть обо всем, не имеющим отношения к делу. Средний ровный градиент около 10 % продолжался все время пока дорога шла по лесной части подъёма и планомерно вынимал из меня последние силы.



Длинная дорога постоянно, прямо и ровно идущая вверх была тяжёлой также психологически. Тут мне показалось, что при прочих равных, рваный темп изменения градиента мне даётся полегче. И на оставшемся пути я пару раз на несколько минут останавливался просто полежать, успокоиться и что-нибудь съесть.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Достигнув высоты 1350 м, я снова заехал в уже знакомое мне облако и увидев Шале Рейнар, все вспомнил и понял, что самое интересное ждёт меня впереди! И хоть средний градиент стал чуть меньше, а ветер хоть и появился, но стал преимущественно попутным (в лесу его вовсе не чувствовалось), все остальное вернулось: снова упала видимость, начался туман, а затем пошёл и дождь. Снова стало холодно.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Далее повторилось то, что на первом подъёме продолжалось на протяжении двух км, в этот раз предстояло одолеть шесть. Писать о них смысла не имеет: работа, работа и работа. Но 15 % градиента заключительного полукилометра дистанции подъёма был принят особенной наградой!

«Моя Мон Ванту - это сплошной туман, сильный ветер и дождь, параллельный земле»



Я много чего не увидел на Мон Ванту. Я не видел её знаменитого «лунного пейзажа», не видел красивых видов окрестностей с высоты «орлиного» полёта, не видел знаменитого бело-красного шпиля её метеостанции, открывающегося уже от Шале Рейнар и висящего перед, кажется, самым твоим носом, но практически не приближающегося.



И чтобы увидеть монумент Тому Симпсону, мне нужно было сойти с велосипеда и подняться к нему по лесенке. Я не мог поддержать других велосипедистов на подъёме, а ведь это очень популярное место. Лишь немногие посетили гору в ту субботу. И за весь день я видел только троих велосипедистов. Все трое шли от Бедуана и только двое поехали выше за Шале Рейнар. И все! А ведь это была суббота, выходной день! Однако прогнозы погоды доступны всем.



Моя Мон Ванту - это сплошной туман, сильный ветер и дождь, параллельный земле. Такой эта легендарная гора захотела показаться мне. И я очень ей благодарен. Мне не о чём сожалеть. Я был там, и эта гора пустила меня наверх дважды. И я рад, что мне удалось увидеть её особенной.



Достигнув Мон Ванту во второй раз в 15:33, я понял, что спуска и третьего подъёма от Со сегодня не будет. И хоть сумерки начинаются примерно с 17:00, к 18:00 темнота будет хоть «глаза коли». То, что днём было непросто, в ту субботу ночью станет просто невозможным.



«Мон Ванту, какая же ты разная!»



Подъем на Мон Ванту от Со имеет протяжённостью 26 км на которых поднимаешься всего на 1200 м, но заключительные 6 км начинаются от Шале Рейнар и полностью повторяют маршрут подъёма от Бедуана. Обычно, на дороге к членству в клубе сумасшедших Мон Ванту, его оставляют в качестве завершающего. Но не в этот раз.



Мой второй спуск в мусорном пакете в качестве ветровки из пиццерии Бедуана к Малосену уже не был таким тяжёлым. Очень быстро гора снова закрыла меня от муссона. Дальнейший спуск прошёл без особых приключений. Высмотреть свою ветровку я не смог – похоже, что Мон Ванту оставила её себе в качестве сувенира. Как и я, забрав с собой несколько камней с её перевала, на память себе и моим друзьям.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Замечу, что дорога со стороны Малосена шире и качественнее дороги от Бедуана. Как только спустился – начало темнеть, ещё раз подтвердив мой выбор, из Со низом в Малосен не вернуться – слишком далеко.



В магазине несколько удивились факту моему двукратного восхождения, но, как мне показалось, лишь потому, что они знали, что я – русский! Покупка сувениров и все, обратная дорога в Арль, а моя Мон Венту оказалась полностью в моих воспоминаниях.

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон Ванту дважды за день



Самое забавное, что на следующий день в воскресенье 6 Ноября вновь стояла замечательная летняя погода - +18*С, ясно, солнечно и безветренно. Посетив прелестный городок Сен-Мари-де-ла-Мер на побережье Средиземного моря, удалось даже в нем искупаться.



И только, уже перед самым отъездом, посетив замок Авиньона, с его смотровой площадки я впервые увидел Мон Ванту. Она была как на ладони, не более 50 км. Она так и притягивала к себе. И, мне хочется так думать, что она не могла отпустить меня, так и не позволив себя увидеть! Это было настоящей наградой. Я с удовольствием и благодарностью смотрел на неё и думал: «Какая же ты разная!»

Дмитрий ПАРЫГИН

