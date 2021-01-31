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Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

Велоформа команды EF Education-Nippo на 2021 год

 

 

  Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 году. Новый дизайн на первый взгляд не отличается от предыдущего. Доминирующим цветом веломаек остаётся розовый, и расположение названий титульных  спонсоров не слишком отличается от предыдущего. Но это только на первый взгляд.

 

  Напоминая о штрафе в 4000 долларов, который команда получила на Джиро д’Италия-2020 за несоответствие велоформы стандартам, на этот раз EF и производитель спортивной одежды Rapha объявили, что пришли от «самой несоответствующей стандартам майки к майке более всех удовлетворяющей требованиям».

 

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

Photo (c) EF Education-Nippo Team

 

 

  В пресс-релизе велокоманды EF Education-Nippo говорится: "От сдержанной, не бросающейся в глаза форме, в которой мы дебютировали в 2019 году на Туре Даун Андер до не оставляющей равнодушными, яркой формы, которую мы надели на Джиро д’Италия-2020, компания Rahpha и EF всегда создавали дизайн, разрывающий шаблоны. Наша велоформа означала, что мы всегда выходим за рамки возможного и стремимся двигать велоспорт вперёд.

 

  Но даже являясь командой, которая впервые пришла в пелотон с вдохновлённым уткой дизайном велоформы, мы не хотим раздражать и «ерошить слишком много перьев». После того, как мы по своей вине «влипли в неприятности», решили, что велоформа на 2021 год будет полностью соответствовать всем правилам. Фактически, мы постарались сделать самую правильную велоформу в мире.

 

  Хотя мы заслужили репутацию нарушителей, основной нашего дизайна стали установленные инструкции. Наши дизайнеры в своей работе показали, что мы выполнили каждый пункт правил, не важно, насколько он незначителен, тем самым гарантируя полное соответствие стандартам. Они провели тщательнейшие замеры, сделав заметки. А едва различимые пояснения показывают их творческий подход к соблюдению требований.  

 

  Эти мелкие детали не будут видны во время съёмки с вертолёта, но те, кто носит нашу форму, гонщики и болельщики, будут напоминать о желании перемен. Для тех, кто будет смотреть на нашу команду по телевизору или с обочин дорог, их любимые гонщики продолжат выделяться в пелотоне благодаря традиционному ярко-розовому цвету формы".

 

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Теги к статье: EF Education-Nippo

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Александра
    Вообще, на гранд турах свет клином не сошелся.)

    точно. есть же велотуризм наконец!

    К слову, неуважаемый вами Нибали по словам Слонго не будет заботиться о розовой майке. А собирается гоняться как в начале своей карьеры - азартно, агрессивно и беззаботно. Слонго говорит что проблема Винченцо не в ногах, а в голове. С ногами у него все в порядке и с выносливостью тоже, а вот в голове слишком много лишних мыслей. И Слонго убеждает Нибали не готовиться расчетливо к одной-двум важным гонкам, а просто дать волю своим охотничьим инстинктам. И показывать акульи зубы в каждой гонке. А там что получится то получится.  Мол хуже уже не будет. Он призвал фанатов не грузить Винченцо ожиданиями.

    Пока что проблема для начала найти наконец гонку, которую не отменят...

  • s75
    Брэндон Макналти ставит целью ... (10)
    s75-Фото

    безусловно, о зависти к отдельно взятым эталонам интеллекта и красоты с велолайва

  • Shalam s Urala
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Александра
    Вообще, на гранд турах свет клином не сошелся.)

    точно. есть же велотуризм наконец!

    Сепп отличный горный командник на оооч серьёзный кусок в финале. но на этом (пока) - всё. увы

  • s75
    Эган Берналь хочет принять уча ... (21)
    s75-Фото
    С точки зрения достижений в том числе - адекватная оценка происходящего. Хорошее самочувствие и мотивация не есть гарантия полного восстановления. И вовсе не факт, что вновь не проявятся рецидивы. В этом случае он не сможет соревноваться в полную силу и поедет доместиком, если вообще поедет. Вопрос серьезнее, чем просто о продолжении карьеры велогонщика.
  • Адриен
    Брэндон Макналти ставит целью ... (10)
    Адриен-Фото
    Алафилипп порой очень старается.
  • Mike790
    Брэндон Макналти ставит целью ... (10)
    Mike790-Фото

    Колоритно бы смотрелся с таким лицом на Елисейских поля в желтой майке. Или еще Антван Толхук.

    А во время езды по мимике лица Томаса Фоклера еще никто не превзошол)

  • Ice
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Александра
    Уже четыре капитана на Вуэльту? Думаю, и 8 капитанов не за горами.))
    Эта безумная стратегия Мувиков каждый год хорошо выглядит на бумаге и плохо по факту) Когда уже они поймут, что толпа капитанов - это ненормально.

  • uran
    Брэндон Макналти ставит целью ... (10)
    uran-Фото
    Не понял что с лицом не так? Нос уши глаза рот. Все мы разные
  • uran
    Кофе-бар велокоманды Deceuninc ... (4)
    uran-Фото
    30-летие, вот это круто. Якобсена до слез трогательно видеть.
  • Александра
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (8)
    Александра-Фото

    Вообще, на гранд турах свет клином не сошелся.)

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