Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 год

Велоформа команды EF Education-Nippo на 2021 год

Велокоманда EF Education-Nippo представила велоформу на 2021 году. Новый дизайн на первый взгляд не отличается от предыдущего. Доминирующим цветом веломаек остаётся розовый, и расположение названий титульных спонсоров не слишком отличается от предыдущего. Но это только на первый взгляд.

Напоминая о штрафе в 4000 долларов, который команда получила на Джиро д’Италия-2020 за несоответствие велоформы стандартам, на этот раз EF и производитель спортивной одежды Rapha объявили, что пришли от «самой несоответствующей стандартам майки к майке более всех удовлетворяющей требованиям».

Photo (c) EF Education-Nippo Team

В пресс-релизе велокоманды EF Education-Nippo говорится: "От сдержанной, не бросающейся в глаза форме, в которой мы дебютировали в 2019 году на Туре Даун Андер до не оставляющей равнодушными, яркой формы, которую мы надели на Джиро д’Италия-2020, компания Rahpha и EF всегда создавали дизайн, разрывающий шаблоны. Наша велоформа означала, что мы всегда выходим за рамки возможного и стремимся двигать велоспорт вперёд.

Но даже являясь командой, которая впервые пришла в пелотон с вдохновлённым уткой дизайном велоформы, мы не хотим раздражать и «ерошить слишком много перьев». После того, как мы по своей вине «влипли в неприятности», решили, что велоформа на 2021 год будет полностью соответствовать всем правилам. Фактически, мы постарались сделать самую правильную велоформу в мире.

Хотя мы заслужили репутацию нарушителей, основной нашего дизайна стали установленные инструкции. Наши дизайнеры в своей работе показали, что мы выполнили каждый пункт правил, не важно, насколько он незначителен, тем самым гарантируя полное соответствие стандартам. Они провели тщательнейшие замеры, сделав заметки. А едва различимые пояснения показывают их творческий подход к соблюдению требований.

Эти мелкие детали не будут видны во время съёмки с вертолёта, но те, кто носит нашу форму, гонщики и болельщики, будут напоминать о желании перемен. Для тех, кто будет смотреть на нашу команду по телевизору или с обочин дорог, их любимые гонщики продолжат выделяться в пелотоне благодаря традиционному ярко-розовому цвету формы".