Новый дизайн велосипеда Bianchi для команды GreenEDGE на 2021 год

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- Сегодня, 00:11
Велокоманда GreenEDGE представил новый дизайн велосипедов Bianchi на 2021 год
Австралийская велокоманда Mitchelton-SCOTT, которая с 2021 года возвращается к названию GreenEDGE Cycling, представила новый дизайн велосипедов Bianchi, на которых велогонщики команды начнут выступать в следующем сезоне.
Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне.
Клаудио Масната (Claudio Masnata), менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Bianchi: «Новый вид велосипедов был разработан в тесном сотрудничестве Bianchi и GreenEDGE, мы объединили усилия, рассматривали велосипед и велогонщика как единое целое».
Дэреч МакКуэйд, председатель GreenEDGE Cycling: «Для GreenEDGE сезон 2021 года знаменует наступление нового этапа, нового начала. Для нас огромная честь выступать в велогонках на легендарных велосипедах Bianchi. За прошедшие девять лет в Мировом туре мы достигли потрясающих результатов.
Bianchi принесёт в нашу команду итальянский стиль и новаторские технологии, вместе мы нацелены добиться больших успехов. Последние месяцы мы напряжённо работали вместе с лучшей командой, лучшими велогонщиками и персоналом. С нетерпением ждём нового путешествия с Bianchi».
Bianchi - первый производитель велосипедов в мире, создавший отдел Reparto Corse по разработке велосипедов высшего уровня с особенным дизайном. Несмотря на обновление дизайна стремление к совершенству, поиску конкурентных преимуществ, разработке новых технологий осталось прежним. Цель компании Bianchi – передать воодушевление и страсть к спорту элитных гонщиков Мирового тура велосипедистам всего мира. Новый логотип Reparto Corse будет изображён на велосипедах, включая отдельные компоненты.
Bianchi Specialissima Disc: универсальный велосипед, который справится с любой ситуацией в гонке, лучший для борьбы за генеральную классификацию. Рама весом 750 г улучшает взрывные качества при горовосхождении.
Bianchi Oltre XR4 Disc: аэродинамичный велосипед с жёсткой рамой, маневренный, моментально реагирующий на управление, протестированный в аэродинамической трубе и оптимизированный. Идеален для спринтов, отрывов, горных гонок.
Bianchi Aquila: знаменитый велосипед для индивидуальной гонки на время, аэродинамичный, лёгкий.
Оборудование велосипедов Bianchi:
- Shimano Durace Di2 disc
- Shimano C40 – C60 disc wheelset
- Reparto Corse by Vision/Fsa cockpit
- Pirelli P Zero tires
- Fizik saddles
- Tacx bottles/cages
- Garmin computers
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