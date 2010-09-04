Новый дизайн велосипеда Bianchi для команды GreenEDGE на 2021 год

Велокоманда GreenEDGE представил новый дизайн велосипедов Bianchi на 2021 год

Австралийская велокоманда Mitchelton-SCOTT, которая с 2021 года возвращается к названию GreenEDGE Cycling, представила новый дизайн велосипедов Bianchi, на которых велогонщики команды начнут выступать в следующем сезоне.

Новый дизайн велосипеда Bianchi для GreenEDGE на 2021 год

Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне.

Клаудио Масната (Claudio Masnata), менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Bianchi: «Новый вид велосипедов был разработан в тесном сотрудничестве Bianchi и GreenEDGE, мы объединили усилия, рассматривали велосипед и велогонщика как единое целое».

Дэреч МакКуэйд, председатель GreenEDGE Cycling: «Для GreenEDGE сезон 2021 года знаменует наступление нового этапа, нового начала. Для нас огромная честь выступать в велогонках на легендарных велосипедах Bianchi. За прошедшие девять лет в Мировом туре мы достигли потрясающих результатов.

Bianchi принесёт в нашу команду итальянский стиль и новаторские технологии, вместе мы нацелены добиться больших успехов. Последние месяцы мы напряжённо работали вместе с лучшей командой, лучшими велогонщиками и персоналом. С нетерпением ждём нового путешествия с Bianchi».

Bianchi - первый производитель велосипедов в мире, создавший отдел Reparto Corse по разработке велосипедов высшего уровня с особенным дизайном. Несмотря на обновление дизайна стремление к совершенству, поиску конкурентных преимуществ, разработке новых технологий осталось прежним. Цель компании Bianchi – передать воодушевление и страсть к спорту элитных гонщиков Мирового тура велосипедистам всего мира. Новый логотип Reparto Corse будет изображён на велосипедах, включая отдельные компоненты.

Bianchi Specialissima Disc: универсальный велосипед, который справится с любой ситуацией в гонке, лучший для борьбы за генеральную классификацию. Рама весом 750 г улучшает взрывные качества при горовосхождении.

Bianchi Oltre XR4 Disc: аэродинамичный велосипед с жёсткой рамой, маневренный, моментально реагирующий на управление, протестированный в аэродинамической трубе и оптимизированный. Идеален для спринтов, отрывов, горных гонок.

Bianchi Aquila: знаменитый велосипед для индивидуальной гонки на время, аэродинамичный, лёгкий.

Оборудование велосипедов Bianchi:

- Shimano Durace Di2 disc

- Shimano C40 – C60 disc wheelset

- Reparto Corse by Vision/Fsa cockpit

- Pirelli P Zero tires

- Fizik saddles

- Tacx bottles/cages

- Garmin computers