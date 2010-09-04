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Новый дизайн велосипеда Bianchi для команды GreenEDGE на 2021 год

Велокоманда GreenEDGE представил новый дизайн велосипедов Bianchi на 2021 год

 

 

  Австралийская велокоманда Mitchelton-SCOTT, которая с 2021 года возвращается к названию GreenEDGE Cycling,  представила новый дизайн велосипедов Bianchi, на которых велогонщики команды начнут выступать в следующем сезоне.

 

Новый дизайн велосипеда Bianchi для GreenEDGE на 2021 годНовый дизайн велосипеда Bianchi для GreenEDGE на 2021 год

 

  Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне.

 

  Клаудио Масната (Claudio Masnata), менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Bianchi: «Новый вид велосипедов был разработан в тесном сотрудничестве Bianchi и GreenEDGE, мы объединили усилия, рассматривали велосипед и велогонщика как единое целое».

 

  Дэреч МакКуэйд, председатель GreenEDGE Cycling: «Для GreenEDGE сезон 2021 года знаменует наступление нового этапа, нового начала. Для нас огромная честь выступать в велогонках на легендарных велосипедах Bianchi. За прошедшие девять лет в Мировом туре мы достигли потрясающих результатов.

 

  Bianchi принесёт в нашу команду итальянский стиль и новаторские технологии, вместе мы нацелены добиться больших успехов. Последние месяцы мы напряжённо работали вместе с лучшей командой, лучшими велогонщиками и персоналом. С нетерпением ждём нового путешествия с Bianchi».

 

   Bianchi  - первый производитель велосипедов в мире, создавший отдел Reparto Corse по разработке велосипедов высшего уровня с особенным дизайном. Несмотря на обновление дизайна стремление к совершенству, поиску конкурентных преимуществ, разработке новых технологий осталось прежним. Цель компании Bianchi – передать воодушевление и страсть к спорту элитных гонщиков Мирового тура велосипедистам всего мира. Новый логотип Reparto Corse будет изображён на велосипедах, включая отдельные компоненты.

 

    Bianchi Specialissima Disc: универсальный велосипед, который справится с любой ситуацией в гонке, лучший для борьбы за генеральную классификацию. Рама весом 750 г улучшает взрывные качества при горовосхождении.

 

  Bianchi Oltre XR4 Disc: аэродинамичный велосипед с жёсткой рамой, маневренный, моментально реагирующий на управление, протестированный в аэродинамической трубе и оптимизированный. Идеален для спринтов, отрывов, горных гонок.

 

  Bianchi Aquila: знаменитый велосипед для индивидуальной гонки на время, аэродинамичный, лёгкий.

 

Оборудование велосипедов Bianchi:

 

- Shimano Durace Di2 disc

 

- Shimano C40 – C60 disc wheelset

 

- Reparto Corse by Vision/Fsa cockpit

 

- Pirelli P Zero tires

 

- Fizik saddles

 

- Tacx bottles/cages

 

- Garmin computers

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Теги к статье: GreenEDGE Bianchi

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:24 | Регистрация: 4.09.2010

    классический небесный челесте присутствует, а остальное неважно )

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 07:07 | Регистрация: 14.03.2018

    Jumbo visma на грандтурах выступали на черных велосипедах с клещами, чтобы сэкономить вес относительно контурентов. Данная расцветка выглядит как компромисс)

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 08:03 | Регистрация: 18.09.2014

    Красиво.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (3)
    Александра-Фото
    Красиво.
  • flugegeheimen
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Jumbo visma на грандтурах выступали на черных велосипедах с клещами, чтобы сэкономить вес относительно контурентов. Данная расцветка выглядит как компромисс)

  • Shalam s Urala
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    >>> ожидаемого сотрудничества с UCI у Velon не получилось. Как сообщает Cyclingnews, в конце 2019 года группа Velon начала судебную тяжбу с UCI в Европейской комиссии, обвиняя Международный союз велосипедистов в использовании механизмов власти и политического давления для блокировки инициатив Velon. Cyclingnews отмечает, что впоследствии Международный союз велосипедистов использовал часть резервного фонда, взносы в который делают велокоманды, для покрытия судебных издержек.

    >>>

    UCI, ASO и прочие сообщества прекрасных людей, конечно же, полноценная часть "открытого демократического общества". но "ломиться со свиным рылом в калашный ряд" всё-таки не комильфо. инфантильные идеалисты опоздали, охраняемым меньшинством им уже не стать, да и цвета радуги уже все поразобраны

    а что до денюжек из резервного фонда uci - так они пример со старших прекрасных по пищевой цепочке берут (ФРС). напечатать (денюжки) не могут, но взять то чужие - отчего же нет? ))

  • Shalam s Urala
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    классический небесный челесте присутствует, а остальное неважно )

  • AmLoket
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (6)
    AmLoket-Фото

    Цитата: Cepik
    не понял, а почему не в честь Сэра?

     

    Сэр все-таки родился в Бельгии, да и отец у него австралиец. Фрум - кениец, Томас - валлиец. Хотя отец Тео тоже шотландского и ирландского происхождения. Только Йейтс вроде как настоящий англичанин из всех победителей ГТ под флагом Великобритании.

  • AmLoket
    Давиде Ребеллин собирается про ... (10)
    AmLoket-Фото
    А если для них радость - это велогонки? Ребеллин, конечно, уже загнул слишком, но Вальверде еще в прошлом году был норм, да и в крайней Вуэльте заехал в десятку. Думаю, сезон 2021 он докатает и уйдет, если безсупер-успехов - то как раз вовремя. А вот Нойнер и Дальмайер не понимаю - если для них важнее альпинизм и домохозяйство, то зачем вообще тренироваться и заниматься биатлоном? Просто даже какое-то неуважение к этому виду спорта. Еще Магдалену, как женщина женщину я могу понять - семья и дети - это особенное. Но Лауру - нет.

    Этот сезон еще будет очень показательным для Нибали, Фрума и Томаса. Если результатов не будет, то все их точно будут отправлять на пенсию, что логично.

    Кстати, Франсиско Мансебо и Оскар Севилья тоже еще гоняются! (маленький привет из начала 2000-ых).
  • M-07
    Давиде Ребеллин собирается про ... (10)
    M-07-Фото

    А я не понимаю даже таких как Вальверде, а Ребелина тем более. Столько времени оставаться в спорте, лишая себя многих радостей нормальной жизни, семьи, подолгу не видеть близких, терпеть много ограничений, ещё и здоровье огромными нагрузками подрываеть.

    Я больше понимаю таких как Нойер и Дальмайер, которые всё выиграли и рано завершили карьеру.

  • sashaney
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (6)
    sashaney-Фото
    Видимо на счёт сэра есть неясности. Хотят подождать, чтобы не пришлось переименовывать.
  • Cepik
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (6)
    Cepik-Фото
    не понял, а почему не в честь Сэра?
  • error
    Давиде Ребеллин собирается про ... (10)
    error-Фото

    При всем уважении к Давиде... считаю он занял чье-то место.. Уйти надо вовремя..

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
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7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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