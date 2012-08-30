Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux представила форму на 2021 год

Велоформа команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2021 год

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, которая начинает первый сезон в качестве команды Мирового тура, представила форму на 2021 год. Дизайн велоформы остался выдержан в традиционной цветовой гамме, отличавшей форму команды на проконтинентальном уровне, - в синем, белом и неоново-жёлтом цветах. Изготовитель велоформы – китайская компания Santic, партнёр команды с 2018 года.

Велоформу на сезон 2021 года представили велогонщики команды Баптист Планкарт, Кевин Ван Мельсен и Луи Влиген.

Photo © Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Фред Хоу (Fred Hou), исполнительный директор компании Santic: «У нас всегда были хорошие взаимоотношения с одной из лучших велокоманд Европы Intermarche-Wanty-Gobert. Мы гордимся, что команда поднялась на уровень Мирового тура, для нас честь расти и прогрессировать с ней вместе. Santic – один из лучших брендов велоодежды в Азии. Укрепление партнёрства с командой много для нас значит».

Стейн Доссе (Stijn Dossche), дизайнер: «В 2021 году веломайка от Stycle Design появится в пелотоне Мирового тура, чем я горжусь. Стартовой точкой для нового дизайна стал комбинация традиционных синего и неоново-жёлтого цветов команды. Перед нами стояла интересная задача – создать акцент ярко-жёлтым цветом, но не дать ему превратиться в доминирующий цвет. Вместе с компанией Santic Cycling мы выбрали новый дизайн веломайки из четырёх предложенных вариантов. Однородные цвета нескольких логотипов партнёров, таких, как Intermarché, Wanty и Circus гармонично совпали».