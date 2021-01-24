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Велокоманда Qhubeka ASSOS представила велоформу на 2021 год

Велоформа команды Qhubeka ASSOS на сезон 2021 года

 

 

  Южноафриканская велокоманда Мирового тура Qhubeka ASSOS представила веломайку на сезон 2021 года. Велоформа выполнена в чёрно-белых цветах. В пресс-релизе команды говорится, что символические «руки» Qhubeka впереди и сзади веломайки отражают историю команды, желание изменять жизни с помощью велосипеда. Они также сигнализируют настоящим и будущим партнёрам команды о том, что каждый может присоединиться к команде и продолжать менять мир. Велогонщики команды Qhubeka ASSOS дебютируют в новой форме в гонке Étoile de Bessèges, которая должна пройти с 3 по 7 февраля.

 

 

Велокоманда Qhubeka ASSOS представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда Qhubeka ASSOS представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда Qhubeka ASSOS представила велоформу на 2021 год

Photo (c) Team Qhubeka ASSOS

 

  Дуг Райдер, глава велокоманды команды Qhubeka ASSOS: «Наша майка 2021 года прекрасна. Не могу дождаться, когда увижу нашу команду в гонке. Я лично участвовал в разработке дизайна вместе с нашим партнёром ASSOS. В веломайке отражена уникальная история нашей команды. На воротнике майки написана африканское крылатое выражение:  “Ubuntu”. В переводе это означает: «Я есть, потому что есть мы», - что отражает – команда не может существовать в изоляции».

 

  Роше Майкер, глава центра дизайна ASSOS, член совета директоров ASSOS: «Исторические цвета ASSOS Werksmannschaft – чёрный и белый. Символ миссии Qhubeka – руки помощи. Просто и изящно. Мы создаём и строим команду в соответствии с миссией. Главное – эта задача, а не эго спонсора. ASSOS – маленькая и чётко работающая швейцарская компания и команда Qhubeka полагаются на руки помощи. Мы предлагаем всем присоединиться к движению».

  

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Теги к статье: Qhubeka ASSOS

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в велосезоне 2021-2022

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24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Элиа Вивиани надеется начать с ... (2)
    uran-Фото
    Приступ пароксизмальной тахикардии. Никаких медикаментозных терапий, сразу РЧА. Прям как в машине.
  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Все бы хорошо, но короновирус вносит свои коррективы не спрашивая ни у кого. А в этом году ситуация будет посложнее чем в прошлом, глядя на Европу. Так, что все эти расписания не актуальны сегодня. Сезон будет смазанным и неполным, однозначно. Пишут, Япония готова отменить олимпиаду на фоне пандемии. Вуэльта Андалусии на грани переноса и так далее. Австралийские гонки вообще отменили. Положение мировых гонок под прямой угрозой. И это не шутки.
  • Ser Gio
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    Ser Gio-Фото
    Ну потенциал, скажем есть. Все-таки 3 ЧМ и 3 ЧЕ в циклокроссе, как и титул ЧЕ в МТБ о чем-то говорят. Гонщик очень универсальный. Да, шоссе более тактический вид, на одних ногах не уедешь, но и Феникс не настолько унылая команда. В континентальном туре закончили на первом месте, гонцы у них есть - если смотрели ветренные Три дня де Панне, там хорошо парни поработали, только вот Матье в кювете закончил, к сожалению
  • kk33
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    kk33-Фото
    Я считаю что у него классная команда под северные классики:Диллье,Мориссе,Вермерш,Вакоч,Рикарт,Де Вриссе,Де Бондт,Филипсен
  • kk33
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    kk33-Фото
    Вы не согласны что Роглич больше генеральщик чем классик?
  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    RVL-Фото

    в общем я считаю что матье нужна команда покрепче. либо феникс укрепить, что для них будет вау, либо найти новую банду. Это я только ради Матье стараюсь.

    кто считает, что он дикий лось форева-приятно было узнать мнение!

  • kk33
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (2)
    kk33-Фото

    Programma Wout van Aert  2021
    Strade Bianche
    Tirreno-Adriatio

    Milaan-San Remo
    E3 Classic
    Gent-Wevelgem
    Ronde van Vlaanderen
    Parijs-Roubaix
    Critérium du Dauphiné
    Tour de France
    Olympische Spelen
    Ronde van Groot-Brittannië
    WK wielrennen



    Selectie Jumbo-Visma voor Giro d’Italia 2021 
    George Bennett
    Edoardo Affini
    Koen Bouwman
    David Dekker
    Tobias Foss
    Jos van Emden
    Chris Harper
    Paul Martens

     



    Programma flag-si Primo? Rogli? 2021
    Parijs-Nice (7-14 maart)
    Ronde van het Baskenland (5-10 april)
    Amstel Gold Race (18 april)
    Waalse Pijl (21 april)
    Luik-Bastenaken-Luik (25 april)
    Tour de France (26 juni-18 juli)
    Olympische Spelen (24 juli)
    GP Cycliste de Québec (10 september)
    GP Cycliste de Montréal (12 september)
    Giro dell’Emilia (2 oktober)
    GP Bruno Beghelli (3 oktober)
    Ronde van Lombardije (9 oktober)

  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    RVL-Фото

    вот так взять и поделить)))

    вот такой универсальный генеральщик

    взял из соседней ветки

    Примож Роглич: «Обычно я начинаю сезон с Париж-Ниццы. Это довольно поздно, но так же я планировал в прошлом году. Надеюсь, с первыми гонками всё будет в порядке, и я смогу стартовать на Париж-Ницце. Потом поеду Тур Страны Басков и несколько весенних классик – Амстел Голд, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

     

  • kk33
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    kk33-Фото
    Он все же больше генеральщик
  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (26)
    RVL-Фото
    ну роглич вабщето лбл взял

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Милан - Сан-Ремо

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Andrea Di Renzo (Vini Zabu - Brado)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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