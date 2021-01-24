Велокоманда Qhubeka ASSOS представила велоформу на 2021 год

Велоформа команды Qhubeka ASSOS на сезон 2021 года

Южноафриканская велокоманда Мирового тура Qhubeka ASSOS представила веломайку на сезон 2021 года. Велоформа выполнена в чёрно-белых цветах. В пресс-релизе команды говорится, что символические «руки» Qhubeka впереди и сзади веломайки отражают историю команды, желание изменять жизни с помощью велосипеда. Они также сигнализируют настоящим и будущим партнёрам команды о том, что каждый может присоединиться к команде и продолжать менять мир. Велогонщики команды Qhubeka ASSOS дебютируют в новой форме в гонке Étoile de Bessèges, которая должна пройти с 3 по 7 февраля.

Photo (c) Team Qhubeka ASSOS

Дуг Райдер, глава велокоманды команды Qhubeka ASSOS: «Наша майка 2021 года прекрасна. Не могу дождаться, когда увижу нашу команду в гонке. Я лично участвовал в разработке дизайна вместе с нашим партнёром ASSOS. В веломайке отражена уникальная история нашей команды. На воротнике майки написана африканское крылатое выражение: “Ubuntu”. В переводе это означает: «Я есть, потому что есть мы», - что отражает – команда не может существовать в изоляции».

Роше Майкер, глава центра дизайна ASSOS, член совета директоров ASSOS: «Исторические цвета ASSOS Werksmannschaft – чёрный и белый. Символ миссии Qhubeka – руки помощи. Просто и изящно. Мы создаём и строим команду в соответствии с миссией. Главное – эта задача, а не эго спонсора. ASSOS – маленькая и чётко работающая швейцарская компания и команда Qhubeka полагаются на руки помощи. Мы предлагаем всем присоединиться к движению».