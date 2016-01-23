Велокоманда Bora-hansgrohe представила форму на 2021 год

Новый дизайн велоформы Bora-hansgrohe на 2021 год

Велокоманда Bora-hansgrohe представила велоформу на 2021 год. Основные тона формы стали светлее, теперь базовым цветом верха формы стал светло-серый. При этом в дизайне сохранились знакомые полоски, символизирующие сплочённость команды и смелость, ценности, лежащие в основе «Отряда братьев» (Band of Brothers), как называет себя команда Bora-hansgrohe.

Photo © BORA - hansgrohe / Sportful / Chiara Redaschi

Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Наш постоянный приоритет – качество выступления. Компания Sportful на протяжении многих лет работает с нами, добиваясь совершенства материала, его аэродинамичности. Но в то же время нам хотелось бы представить нашим болельщикам и велогонщикам привлекающий внимание дизайн. Потому мы выбрали светло-серый в качестве главного цвета формы на 2021 год. Компания Sportful убеждена, что светло-серый тон становится трендом индустрии моды. Мы также остаёмся верны нашему шеврону».

Алессио Кремонесе (Alessio Cremonese), исполнительный директор Sportful: «Мы всегда предоставляем нашим клиентам и профессиональным велогонщикам лучшие технические решения, не забывая о стиле. С командой Bora-hansgrohe мы работаем четвёртый год. Наша цель – сделать команду заметной во время выступления. Наша точка зрения совпадает с командой. Новый дизайн шеврона воплощает единство ценностей, а новый цвет – знак уважения главным спонсорам команды, вдохновлённый их продукцией отличного качества. Оттенок серого, используемый в цветах велоформы, мы добавили к нашей цветовой палитре под названием «BORA - hansgrohe Grey». Теперь этот оттенок будет применяться только на продукции для велокоманды Bora-hansgrohe».