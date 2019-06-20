Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

- Категория:
- VeloZOOM |
- Дата:
- Вчера, 21:33
«Кофе-бар» на колёсах для велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step
Каждый год команда начинает работу с тренировочных сборов. Но какая же групповая тренировка без остановок на кофе? Велогонщикам команды Deceuninck-Quick Step нет необходимости искать подходящее кафе с вкусным кофе – у них есть собственный кофе-бар на колёсах - Quick-Step Bar Vélo.
В прошлом году кофе-бар Quick-Step Bar Vélo на 30-летие команде подарил титульный спонсор - производитель ламината, паркета и напольных покрытий компания Quick Step.
Самые большие любители кофе в команде – Каспер Асгрен и Зденек Штыбар готовы на время стать бариста и проявить свои способности, сделав свой кофе.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel
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