Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

«Кофе-бар» на колёсах для велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step

Каждый год команда начинает работу с тренировочных сборов. Но какая же групповая тренировка без остановок на кофе? Велогонщикам команды Deceuninck-Quick Step нет необходимости искать подходящее кафе с вкусным кофе – у них есть собственный кофе-бар на колёсах - Quick-Step Bar Vélo.

В прошлом году кофе-бар Quick-Step Bar Vélo на 30-летие команде подарил титульный спонсор - производитель ламината, паркета и напольных покрытий компания Quick Step.

Самые большие любители кофе в команде – Каспер Асгрен и Зденек Штыбар готовы на время стать бариста и проявить свои способности, сделав свой кофе.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel