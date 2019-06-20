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Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

«Кофе-бар» на колёсах для велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step

 

 

  Каждый год команда начинает работу с тренировочных сборов. Но какая же групповая тренировка без остановок на кофе? Велогонщикам команды Deceuninck-Quick Step нет необходимости искать подходящее кафе с вкусным кофе – у них есть собственный кофе-бар на колёсах -  Quick-Step Bar Vélo.

 

  В прошлом году кофе-бар  Quick-Step Bar Vélo на 30-летие команде подарил титульный спонсор - производитель ламината, паркета и напольных покрытий компания Quick Step.

 

  Самые большие любители кофе в команде – Каспер Асгрен и Зденек Штыбар готовы на время стать бариста и проявить свои способности, сделав свой кофе.

 

Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

 

Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

 

Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

 

Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

 

Кофе-бар велокоманды Deceuninck-Quick Step

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

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Теги к статье: Deceuninck - Quick-Step

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  1. Имя: Josh

    Josh

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 5.01.2021

    Нормик, заботятся о комфорте good

  2. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 20.06.2019

    Такие вещи отлично влияют на командный дух и помогают отвлечься от нагрузок. Молодцы, что сказать.

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