Велокоманда Astana – Premier Tech представила велоформу на 2021 год

- Категория:
- VeloZOOM |
- Дата:
- Вчера, 21:28
Велоформа команды Astana-Premier Tech на 2021 год
Photo © Astana – Premier Tech
Велогонщики казахстанской велокоманды Astana – Premier Tech представили новую велоформу на 2021 год. Форма изготовлены итальянской компанией по производству спортивной одежды Giordana Cycling.
Отличающийся дизайн велоформы создан компанией Giordana Cycling для чемпиона Казахстана Алексея Луценко и чемпиона Испании Луиса-Леона Санчеса.
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