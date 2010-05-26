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Велокоманда Astana – Premier Tech представила велоформу на 2021 год

Велоформа команды Astana-Premier Tech на 2021 год

 

 

Велокоманда Astana – Premier Tech представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда Astana – Premier Tech представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда Astana – Premier Tech представила велоформу на 2021 год

 

Велокоманда Astana – Premier Tech представила велоформу на 2021 год

 Photo © Astana – Premier Tech

 

  Велогонщики казахстанской велокоманды Astana – Premier Tech представили новую велоформу на 2021 год. Форма изготовлены итальянской компанией по производству спортивной одежды Giordana Cycling.

 

  Отличающийся дизайн велоформы создан компанией  Giordana Cycling для чемпиона Казахстана Алексея Луценко и чемпиона Испании Луиса-Леона Санчеса.

 

 

 

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Теги к статье: Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 20.06.2019

    Подозрительно тихо. Видимо, адептам, которые поливают формы других команд, совя не сильно понравилась)

  2. Имя: Pavel

    psi

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 26.05.2010

    В пелотоне фиг отличишь от Мувиков... имхо

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 27.05.2017

    На "здохликах" не смотрится как не крути.

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Комментарии

  • uran
    Спортивный директор команды Bo ... (25)
    uran-Фото
    Время Пети было пару лет назад, когда он выигрывал как хотел когда хотел и когда не хотел. На одной "персоне" по инерции выкатил сезон. Дальше если не вернет былой кондиции станет "звездным разводящим" и все кэвафобы ещё вспомнят свои "гневные" коммнетарии.
  • uran
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    uran-Фото
    На "здохликах" не смотрится как не крути.
  • psi
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    psi-Фото

    В пелотоне фиг отличишь от Мувиков... имхо

  • Ice
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    Ice-Фото

    Подозрительно тихо. Видимо, адептам, которые поливают формы других команд, совя не сильно понравилась)

  • Earl57
    Спортивный директор команды Bo ... (25)
    Earl57-Фото

    Каждый имеет право любить того, кого он хочет любить. И не любить того, кто не нравится. Если для молодых Меркс просто улыбчивый дедушка с экранов телевизоров или мониторов компьютеров и им больше нравятся Саган, Ван Арт или Ван дер Пул, то они имеют на это полное право и никому ничего не обязаны. Точно также пожилым людям никто не запрещает любить Меркса или Контадора. Это и есть объективность. А всё остальное как раз субъективно.

     

    Я давеча была сильно удивлена, когда узнала что Бауке Моллема был победителем Л'Авенира в 2007 г. Я в то время велоспорт не смотрела, а когда стала интересоваться велоспортом, нигде упоминаний об этом не встречала. Даже в интервью самого Бауке. Хотя относительно других гонщиков победу на Л'Авенире всегда упоминают как важную веху в карьере. 

  • Ice
    Велокоманда Trek-Segafredo объ ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: Александра
    Жидкий супчик у Трека.

    Впрочем, как всегда в последние годы...

  • EL-Fenomeno
    Спортивный директор команды Bo ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: Earl57
    свежеиспеченный четырехкратный чемпион Бельгии по велокроссу.
    Фото с церемонии награждения)) Подарок для того, кому он посвятил свою победу, чтобы на предстояшем ЧМ он был должным образом экипирован))
    Где то в интернете наверное ещё "бродит" одна чудесная фотография; там Петер показывает кажись маленькие труселя с полосками чемпиона мира и надписью Марлон (или для Марлона)
    Цитата: Серафим
    Цитата: Earl57
    Каннибал даже в родной Бельгии только 4-й по популярности после Боннена, Ван Арта и Жильбера. И никто из этой тройки ни разу не был победителем ТДФ...

      Насколько необъективны эти опросы... Всегда публика голосовала за своих сосременников. И каким бы великим ни был спортсмен (политик, вождь, ученый и проч.), но очень скоро обожатели с короткой памятью находят себе нового кумира.  Sic transit gloria mundi.
    Это мне напоминает любой спор на форумах или в соц.сетях за звание ЛУЧШЕГО всех времён и народов среди игроков прошлого и настоящего и где побеждают действующие звёзды, типа в футболе Месси и Роналду считаются сейчас лучше чем Пеле и Марадона когда то. Так же само я так понял выходит и в современном велоспорте. Хотя бывают и исключения, например хоккей (Грецки и Лемью) считаются лучше чем Овечкин или там Кросби или баскетбол (Джордан) как не крути НАИлучший кто бы и шо не говорил о величии ЛеБрона. И я думаю это не только так(ое) в игровых видах спорта.
  • Александра
    Велокоманда Trek-Segafredo объ ... (2)
    Александра-Фото

    Жидкий супчик у Трека.

  • ROSt
    Патрик Лефевр: «Спортсмены дол ... (3)
    ROSt-Фото

    Цитата: Ice
    Как так? Неужели Лефефр не читал велолайв и не знает, что здешние чудо-эксперты считают вакцину чепухой и говорят, что от нее больше вреда, чем пользы)))

    себе уколи умник

  • Серафим
    Спортивный директор команды Bo ... (25)
    Серафим-Фото

    Цитата: Earl57
    Каннибал даже в родной Бельгии только 4-й по популярности после Боннена, Ван Арта и Жильбера. И никто из этой тройки ни разу не был победителем ТДФ...

      Насколько необъективны эти опросы... Всегда публика голосовала за своих сосременников. И каким бы великим ни был спортсмен (политик, вождь, ученый и проч.), но очень скоро обожатели с короткой памятью находят себе нового кумира.  Sic transit gloria mundi.

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7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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