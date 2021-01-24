Велокоманда UAE Team Emirates представила велоформу на 2021 год

- Категория:
- VeloZOOM |
- Дата:
- Вчера, 20:36
Тадей Погачар, Давиде Формоло и Маттео Трентин показали новую велоформу команды UAE Team Emirates
Велокоманда Мирового тура UAE Team Emirates представила велоформу на 2021 год. Следующие два года официальным поставщиком спортивной одежды команды будет компания GOBIK.
Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар, победитель этапа Критериума Дофине-2020 Давиде Формоло и новый гонщик команды – Маттео Трентин продемонстрировали, как будет выглядеть новая велоформа UAE Team Emirates.
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