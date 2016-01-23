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Велоформа команды B&B HOTELS p/b KTM на 2021 год

Французская проконтинентальная велокоманда B&B HOTELS p/b KTM представила велоформу на 2021 год

 

 

  Французская проконтинентальная велокоманда B&B HOTELS p/b KTM называет себя «Men in Glaz». «Glaz» - бретонское слово, обозначающее цвет неба, отражённый в море у берегов Бретани. Цвет, соединяющий оттенки голубого, зелёного и серого, является доминирующим в дизайне велоформы на 2021 год. Дизайнер Франц-Ренан Жоли (Franz-Renan Joly) и производитель спортивной одежды Noret, создавшие новую велоформу, работают с бретонской велокомандой четыре года.

 

Велоформа команды B&B HOTELS p/b KTM на 2021 год

Photo (c) B&B HOTELS p/b KTM

 

  Пьер Роллан: «Честно, это самая удачно выполненная майка, из всех, что я когда-либо носил. Отличная, облагороженная, имена спонсоров хорошо видны…Результат великолепный, мы с гордостью будем носить эту форму. Наша майка как вторая кожа, велоформу носим больше трёхсот дней в году. Она как сияющий костюм тореодора!»

 

  С момента создания команды в дизайне формы присутствовали полоски, символизирующие сельское хозяйство региона и разнообразие пейзажей. Теперь к чёрным полоскам добавились белые кривые линии, напоминающие о море, а точнее, о морской пене у скал и на пляжах Морбиана (Morbihan – департамент региона Бретань).

 

  Франц-Ренан Жоли, дизайнер: «После трёх первых лет клуб призывает содружество партнёров и болельщиков из Бретани продолжать развиваться. Поэтому нам было важно акцентировать и визуально обозначить принадлежность к Бретани. Чёрные точки, завершающие коллаж, отражение в графике моих эмоций. Нечто наподобие пузырей, как напоминание о порывах ветра и полной свободе творчества, которой я наслаждался. Надеюсь, результат соответствует ожиданиям».

 

 В 2020 году велогонщики команды B&B HOTELS p/b KTM одержали четыре победы. Две из них – на этапе и в общем зачёте велогонки Le Tour de Savoie Mont Blanc одержал Пьер Роллан, победу на этапе La Route d'Occitanie принёс Бриан Кокар, Жоан Ле Бон выиграл Malaysian International Classic Race.

 

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  1. Rokka

    Сегодня, 13:35 | Регистрация: 23.01.2016

    Один из лучших и хорошо сочетаемых дизайнов как по мне. Мировым командам пелотона есть с кого брать пример

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Bahrain Victorious – новое наз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Бахрейна нечем гордиться в этом сезоне. Полный провал. И если слово "Виктория "их так вдохновляет, пусть будет так. Не думаю, что от одного названия победы посыпятся градом.
  • Astanaforever
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Жужу никуда не уйдет. Его лелеют в Квиках, оберегают, он в полном комфорте. От добра, добра не ищут. И какая вероятность того, что в другой команде, даже в родной французской, он не потухнет. ? Примеров много. Тот же Ару и Ланда.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (6)
    RVL-Фото

    С тиктокеров начинать надо. ВК потерянное поколение

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото

    я с ним на 200% согласен.
    Возражений тоже не замечено,)

  • SVS
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (6)
    SVS-Фото
    Диванные войска подтягивают. Изыскивают резервы.
  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    Earl57-Фото
    А чего кроме инициатора никто не называет реальных кандидатов?
  • close2you
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (13)
    close2you-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Я думаю, Патрик распрощается с ним без сожалений, когда контракт переподписывали, он говорил что хочет выиграть с ним чемпионат мира, Ему просто станет неинтересно, так как нового он не достиг

    Соглашусь... Ведь Ремко станет еще сильнее в 2021... Но, я все таки думаю, что ЖуЖу не прибавит в других командах... у квиков какой то реальный командный дух, просто уверенность в команде на все 100... в других командах я такого не замечаю, даже брать Мувиков, вроде все Испанцы(почти), и лидеры есть, и все обозначенно...но, почему такой Колхоз в итоге?? 

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото
    Я же говорю, как и инициатор опроса, что речь о реальных людях а не экс.
  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    Earl57-Фото

    Многие люди публикуют свои списки. Экзитпол так сказать. В этих списках есть Контадор и Нибали, Боннен и Канчеллара, Ван Арт и Ван дер Пул. Меркс, Ино и Индурайн само собой. Видела в этих списках Пурито.
    Конта скорее всего будет в топ-5 гонщиков всех времен и народов.
    Блюстители нравственности завозмущались, что в списках есть Лэнс Армстронг и Ульрих. Однако что есть то есть, их по-прежнему любят и помнят.

     

    P.S. Вот если по итогам народного голосования Ван Арт будет значительнее выше чем Роглич, думете в команде этого не заметят и не сделают оргвыводы? 

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото

    зы. вряд ли мой любимый Конта выиграет грантур, или многими почитаемый Эдди Меркс

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