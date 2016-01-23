Велоформа команды B&B HOTELS p/b KTM на 2021 год

Французская проконтинентальная велокоманда B&B HOTELS p/b KTM представила велоформу на 2021 год

Французская проконтинентальная велокоманда B&B HOTELS p/b KTM называет себя «Men in Glaz». «Glaz» - бретонское слово, обозначающее цвет неба, отражённый в море у берегов Бретани. Цвет, соединяющий оттенки голубого, зелёного и серого, является доминирующим в дизайне велоформы на 2021 год. Дизайнер Франц-Ренан Жоли (Franz-Renan Joly) и производитель спортивной одежды Noret, создавшие новую велоформу, работают с бретонской велокомандой четыре года.

Photo (c) B&B HOTELS p/b KTM

Пьер Роллан: «Честно, это самая удачно выполненная майка, из всех, что я когда-либо носил. Отличная, облагороженная, имена спонсоров хорошо видны…Результат великолепный, мы с гордостью будем носить эту форму. Наша майка как вторая кожа, велоформу носим больше трёхсот дней в году. Она как сияющий костюм тореодора!»

С момента создания команды в дизайне формы присутствовали полоски, символизирующие сельское хозяйство региона и разнообразие пейзажей. Теперь к чёрным полоскам добавились белые кривые линии, напоминающие о море, а точнее, о морской пене у скал и на пляжах Морбиана (Morbihan – департамент региона Бретань).

Франц-Ренан Жоли, дизайнер: «После трёх первых лет клуб призывает содружество партнёров и болельщиков из Бретани продолжать развиваться. Поэтому нам было важно акцентировать и визуально обозначить принадлежность к Бретани. Чёрные точки, завершающие коллаж, отражение в графике моих эмоций. Нечто наподобие пузырей, как напоминание о порывах ветра и полной свободе творчества, которой я наслаждался. Надеюсь, результат соответствует ожиданиям».

В 2020 году велогонщики команды B&B HOTELS p/b KTM одержали четыре победы. Две из них – на этапе и в общем зачёте велогонки Le Tour de Savoie Mont Blanc одержал Пьер Роллан, победу на этапе La Route d'Occitanie принёс Бриан Кокар, Жоан Ле Бон выиграл Malaysian International Classic Race.