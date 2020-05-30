Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 4

Велогонщики Mitchelton-SCOTT о питании до, во время и после тренировок

В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед. Четвёртый вопрос в серии коротких интервью велогонщиков команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics: «Лучший перекус перед, во время и после тренировки?»

Джек Хейг: «Перед тренировкой: авокадо на тосте с яйцом. Во время: несколько печений или сладкий бисквит с кофе. После: замороженный банановый смузи или холодный арбуз, если был жаркий день».

Эдоардо Аффини: «Трудный вопрос, потому что мне буквально нравится есть всё, но я постараюсь.

Перед: яйца и большая тарелка овсянки.

Во время: рисовые (или другие) печенья.

После: особенно когда жарко, мне нравится есть свежие фрукты или смузи».

Джессика Аллен: «Перед тренировкой: овсянка. Во время: домашние рисовые печенья, домашний банановый хлеб, сэндвич с джемом.

После: банановый смузи».

Кэйден Гровс: «Перед тренировкой и после люблю яйца и авокадо на тосте, не могу без этого! Во время тренировки я большой любитель маффинов (кексов) и кофе».

Брент Букуолтер: «Перед: оладьи, яйца, бекон, кофе. Во время: домашние батончики c гранолой или банановый хлеб. После: буррито».

Кэм Мейер: «Перед: овсянка, гранола и ягоды. Во время: овсяные хлебцы. После: яичница-болтунья с тостом и фетой, авокадо, и протеиновый коктейль SIS Whey».

Ник Шульц: «Перед тренировкой: утром очень люблю есть тосты с арахисовым маслом и джемом. Во время: кексы.

После: когда я дома, большая тарелка шоколадных Cruesli, греческий йогурт. (Это не мой ежедневный рацион, но мы же говорим об идеально, так?!)

Лука Мезгец: «Перед тренировкой: хлеб, масло, малиновый джем и клубничный чай. Во время: Twix и Kit Kat После: Haribo».

Сэм Бьюли: «Перед тренировкой: зависит от сессии, но в большинстве случаев утром яйцо на тосте.

Во время тренировки: снова зависит от вида тренировки. В тяжёлый день беру с собой несколько гелей SIS, в другие дни батончики Mars, сок и сэндвич в кафе.

После: всегда сэндвич. Думаю, последние 32 года ем сэндвичи каждый день. Но иногда ем рис или пасту».

Аннемик ван Флётен: «Перед тренировкой: домашние мюсли (овсянка, соевое молоко, яблоко и черника).

Во время тренировки: бананы, домашний банановый хлеб с кардамоном, корицей (голландской смесью ‘Koek en speculaas kruiden), и синие ягоды. Мне также нравится заворачивать и брать с собой кусочки курицы, чтобы обеспечить себя протеинами.

После: смузи с 1 ложкой ванильного SIS + замороженные синие ягоды или замороженная клубника/бананы + свежий имбирь => в блендер, сверху посыпать какао, яблочными чипсами, гранолой, нарезанными бананами, свежей малиной. Как я это люблю! Как научилась готовить это в Аделаиде, так и продолжаю делать сама».