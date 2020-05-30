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Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 4

Велогонщики Mitchelton-SCOTT о питании до, во время и после тренировок

 

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 4

 

 

  В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед. Четвёртый вопрос в серии коротких интервью велогонщиков команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics: «Лучший перекус перед, во время и после тренировки?»

 

 

  Джек Хейг: «Перед тренировкой: авокадо на тосте с яйцом. Во время: несколько печений или сладкий бисквит с кофе. После: замороженный банановый смузи или холодный арбуз, если был жаркий день».

 

  Эдоардо Аффини: «Трудный вопрос, потому что мне буквально нравится есть всё, но я постараюсь.

 

Перед: яйца и большая тарелка овсянки.

Во время: рисовые (или другие) печенья.

После: особенно когда жарко, мне нравится есть свежие фрукты или смузи».

 

  Джессика Аллен: «Перед тренировкой: овсянка. Во время: домашние рисовые печенья, домашний банановый хлеб, сэндвич с джемом.

После: банановый смузи».

 

  Кэйден Гровс: «Перед тренировкой и после люблю яйца и авокадо на тосте, не могу без этого! Во время тренировки я большой любитель маффинов (кексов) и кофе».

 

 Брент Букуолтер: «Перед: оладьи, яйца, бекон, кофе. Во время: домашние батончики c гранолой или банановый хлеб. После: буррито».

 

 Кэм Мейер: «Перед: овсянка, гранола и ягоды. Во время: овсяные хлебцы. После: яичница-болтунья с тостом и фетой, авокадо, и протеиновый коктейль SIS Whey».

 

  Ник Шульц: «Перед тренировкой: утром очень люблю есть тосты с арахисовым маслом и джемом. Во время: кексы.

 

После: когда я дома, большая тарелка шоколадных Cruesli, греческий йогурт. (Это не мой ежедневный рацион, но мы же говорим об идеально, так?!)

 

 

 Лука Мезгец: «Перед тренировкой: хлеб, масло, малиновый джем и клубничный чай. Во время: Twix и Kit Kat После: Haribo».

 

  Сэм Бьюли: «Перед тренировкой: зависит от сессии, но в большинстве случаев утром яйцо на тосте.

 

Во время тренировки: снова зависит от вида тренировки. В тяжёлый день беру с собой несколько гелей SIS, в другие дни батончики Mars, сок и сэндвич в кафе.

 

После: всегда сэндвич. Думаю, последние 32 года ем сэндвичи каждый день. Но иногда ем рис или пасту».

 

  Аннемик ван Флётен: «Перед тренировкой: домашние мюсли (овсянка, соевое молоко, яблоко и черника).

 

  Во время тренировки: бананы, домашний банановый хлеб с кардамоном, корицей (голландской смесью  ‘Koek en speculaas kruiden), и синие ягоды. Мне также нравится заворачивать и брать с собой кусочки курицы, чтобы обеспечить себя протеинами.

 

После: смузи с 1 ложкой ванильного SIS + замороженные синие ягоды или замороженная клубника/бананы + свежий имбирь => в блендер, сверху посыпать какао, яблочными чипсами, гранолой, нарезанными бананами, свежей малиной. Как я это люблю! Как научилась готовить это в Аделаиде, так и продолжаю делать сама».

 

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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Комментарии

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

    Кто знает... Если ему набрать массы как у Канчеларры, может, станет таким же могучим классиком. Если ни у кого не получалось, не значит, что не найдется генеральщик, который сможет и в классиках себя показать. Вроде на Туре брусчатку отрабатывал на хорошем уровне, с учетом того, что на ней он точно мало практиковался. С его подходом может что-то и получиться. Положа руку на сердце, Брэдли быстро сдал и в годы классик мало что мог по сути показать.

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    RVL-Фото

    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Тому сейчас все можно говорить..его форма это темный лес..может диета поможет ..а так посмотрим.. раздельщик = ПР это совсем не катит.
    Том походу привлекает к себе внимание как болел так и спонсоров.ниче не показывая пытаится спасти свою карьеру

    А кто сейчас что-то показывает?))) 

  • Shalam s Urala
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    велосипедный рай. - горы, дорога, лес, солнце, 0-траффик

  • SportSpirit
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Огонь!

     

    Бухмана никогда не форсировали, не давили ожиданиями результатов по местам - только собственный прогресс. Интересно наблюдать, к чему приведет такая бережная огранка таланта. 

  • edw2edw
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    edw2edw-Фото
    Написано, что спускался по другой стороне. В правилах еверестинга кольцо разрешено только в случае наличия ограничений на спуск по тому же маршруту (например, одностороннее движение в гору).
  • Boris
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Boris-Фото

    Силён парень!

  • Серафим
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Серафим-Фото

    Интересно, сколько раз пришлось заехать наверх? И как спускался - по той же дороге или трасса закольцована?

  • Mima
    Род Эллингворт о шансах Марка ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи! Боец
  • Sezar
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Sezar-Фото
    Серьезная заявка. Вообще Бора молодцы. Берут талантов, но не уровня топ и доводят их до блеска.

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