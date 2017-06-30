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Компания Quick-Step подарила велогонщикам команды мобильный кофе-бар

Передвижной кофе-бар для гонщиков команды Deceuninck-Quick Step

 

  Производитель ламината, паркета и напольных покрытий компания Quick Step во время тренировочного лагеря в Кальпе удивила велогонщиков команды передвижным кофейным баром. В этом году компания празднует 30-летие и начинает 22-й сезон в качестве спонсора профессиональной велокоманды.

 

  Праздничные мероприятия для велогонщиков и персонала начались с подарка от спонсоров –  передвижной кофе-бар. После зимнего тренировочного лагеря кофе-бар «Quick-Step Bar Velo» будет путешествовать с командой весь год – на велогонках, тренировочных сборах и других событиях.

 

Зденек Штыбар и Тим Деклерк воспользовались случаем и попробовали себя в качестве бариста.

 

 

 

Photo © catharsis-productions.com

 

 

  В пресс-релизе команды Deceunick-Quick Step говорится: «Кофе создаёт домашнюю атмосферу уюта, именно то, что необходимо гонщикам, когда они далеко от дома».

 

  Каспер Асгрен: «Для меня и товарищей по команде чашка кофе стала обязательной частью нашей ежедневной рутины».

 

  Зденек Штыбар: «Во время долгих тренировок мы часто делаем короткие перерывы, чтобы отдохнуть и расслабиться. Идеально при этом выпить чашку кофе. Сейчас кофе стало важной частью нашей культуры. Мы практически соревнуемся друг с другом в поисках лучшего кофе. Надеемся, что теперь часто сможем делать остановку а нашем Велобаре, где для нас будет приготовлен кофе».

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Гонцам других команд вход разрешен? А за кэш?

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Компания Quick-Step подарила в ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Гонцам других команд вход разрешен? А за кэш?
  • Student
    Тур Даун Андер-2020. Этап 4 (7)
    Student-Фото
    Цитата: close2you
    Цитата: Astanaforever
    Трудно будет в этом году Вивиани с соперниками.
    Выводы будем делать позже, хотя бы к лету :)
    Та Вивиани как чистый спринтер переоценен. Надо чтобы все совпало для него.
  • Earl57
    Итальянская профессиональная в ... (21)
    Earl57-Фото
    Хм. Вот например когда юный Эвенпул рассказывает, что порвет всех на Сан-Хуане, возьмет розовую майку в первый день Джиро в Будапеште потому что у него нет конкурентов в разделке, а также победит на ОИ и ЧМ - это от знания своих возможностей?
  • uran
    Тур Омана-2020 отменён (1)
    uran-Фото
    Средневековье
  • uran
    Лэнс Армстронг организует неде ... (1)
    uran-Фото
    Называется уделай Лэнса и Джорджа за 30 килобаксов, но это не точно)
  • uran
    Тур Даун Андер-2020. Этап 4 (7)
    uran-Фото
    Кэв2
  • Freejazz
    Итальянская профессиональная в ... (21)
    Freejazz-Фото
    Вот как раз вера в себя это знание своих возможностей. Все колебания от неуверенности в достижении максимума в нужное время. Порядок бьет класс (ну при этом порядок должен тоже что-то иметь).
  • Earl57
    Итальянская профессиональная в ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Я, кстати думаю, что Моллема и Ильнур в Скаевской школе с обучением цифрам могли бы ездить и лучше. (но насчет скаевской школы у людей может быть разное мнение).

    Бедный Бауке. А он то решил что ему веры в себя раньше не хватало, до Ломбардии. И теперь рассчитывает на сотрудничество с Нибали. "Где-то я ему помогу, где-то он мне".

  • Ice
    Итальянская профессиональная в ... (21)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    А кого вы относите к дизелям? Думаете Де Гент или Молема, например, оценивают свое состояние или свои шансы по показаниям датчиков?

    Самый дизонавристый Терпстра, тот всегда ратовал за атаки на инстинктах и самосчувствии. 

  • Freejazz
    Итальянская профессиональная в ... (21)
    Freejazz-Фото
    Фрум, Том Д. (хотя он может отрицать), Павел, Ильнур. Я, кстати думаю, что Моллема и Ильнур в Скаевской школе с обучением цифрам могли бы ездить и лучше. (но насчет скаевской школы у людей может быть разное мнение).

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