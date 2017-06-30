Компания Quick-Step подарила велогонщикам команды мобильный кофе-бар

Передвижной кофе-бар для гонщиков команды Deceuninck-Quick Step

Производитель ламината, паркета и напольных покрытий компания Quick Step во время тренировочного лагеря в Кальпе удивила велогонщиков команды передвижным кофейным баром. В этом году компания празднует 30-летие и начинает 22-й сезон в качестве спонсора профессиональной велокоманды.

Праздничные мероприятия для велогонщиков и персонала начались с подарка от спонсоров – передвижной кофе-бар. После зимнего тренировочного лагеря кофе-бар «Quick-Step Bar Velo» будет путешествовать с командой весь год – на велогонках, тренировочных сборах и других событиях.

Зденек Штыбар и Тим Деклерк воспользовались случаем и попробовали себя в качестве бариста.

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В пресс-релизе команды Deceunick-Quick Step говорится: «Кофе создаёт домашнюю атмосферу уюта, именно то, что необходимо гонщикам, когда они далеко от дома».

Каспер Асгрен: «Для меня и товарищей по команде чашка кофе стала обязательной частью нашей ежедневной рутины».

Зденек Штыбар: «Во время долгих тренировок мы часто делаем короткие перерывы, чтобы отдохнуть и расслабиться. Идеально при этом выпить чашку кофе. Сейчас кофе стало важной частью нашей культуры. Мы практически соревнуемся друг с другом в поисках лучшего кофе. Надеемся, что теперь часто сможем делать остановку а нашем Велобаре, где для нас будет приготовлен кофе».